Ангелопол в ближайшее время начнет тренировки у Плющенко. Предположительно, с Ушаковой (ТАСС)

Валерий Ангелопол скоро начнет тренировки под руководством Евгения Плющенко.

Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

«Ангелопол еще не начал тренировки в команде Плющенко, но его ждут на льду в уже в ближайшее время. Предположительно, он будет тренироваться с Ариной Ушаковой», – сказал собеседник агентства.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). Она выступала с Максимом Некрасовым до апреля 2022 года.