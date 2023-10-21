Ангелопол в ближайшее время начнет тренировки у Плющенко. Предположительно, с Ушаковой (ТАСС)

Теги Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Валерий Ангелопол Фигурное катание

Валерий Ангелопол скоро начнет тренировки под руководством Евгения Плющенко.

Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией. 

«Ангелопол еще не начал тренировки в команде Плющенко, но его ждут на льду в уже в ближайшее время. Предположительно, он будет тренироваться с Ариной Ушаковой», – сказал собеседник агентства.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). Она выступала с Максимом Некрасовым до апреля 2022 года.

 

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61 комментарий

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Tzaichiha
Наконец-то Валера подпишет договор международного уровня. Поздравляю его!
+26
-4
+22
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Katerina Sunny
Если Ушакова хочет продолжать кататься после перерыва, то и с Ангелополом можно попробовать. Сейчас ничего не теряют оба.
+17
0
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Defender64
Ответ Oleandra
А статейка про позорный блат МГ будет?
У хрустафанов МГ главными врагами стали после того, как БК перешли к Великому Тренеру
+22
-6
+16
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Alia O
А не высоковата Арина для Валеры?
Он все-таки, мягко говоря, не выдающегося роста партнер

Но посмотреть, что получится - очень интересно
+13
-1
+12
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Anneta28
Ответ Stigmata
Ушакова далеко не такая катящая и «причесанная» как Вася, Валере будет тяжело
Вася, по сравнению с Ариной, тихоход ))
+10
-2
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Хорошее Настроение
Арина не выше ли чем Ангелопол ростом? По моему или выше или одного с ним роста. Что в любом случае не хорошо для пары. Но здорово что вообще хоть кто то из партнерш и тренеров согласился с ним работать. Арина хорая партнерша была, здорово что в спорт вернулась. Если хорошо себя покажут может через сезон или два к нормальным тренерам их возьмут. Все таки при всем уважении к Плющу и его академии танцев у него нет, да и сам он за них не шарит. Но спасибо что не бросил когда все отвернулись.
+8
0
+8
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Соль.
но интересно получается. Арина каталась с Некрасовым, а теперь Некрасов с Васей
+8
-1
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Алеся Ткаченко
Ушакова хорошая партнерша.Если то правда то Валерику повезло.
+7
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Оба супер талантливые - должна сложиться прекрасная пара! Удачи ребятам!
+9
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Оле-Лукойе
Ответ Stigmata
Ушакова далеко не такая катящая и «причесанная» как Вася, Валере будет тяжело
Арина очень хорошо скользит, скольжение как раз у Васи не сильная сторона. Другое дело, что они с Валерой по росту не очень хорошо смотрятся.
+6
0
+6
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Tatiana Klm
Ответ Tzaichiha
Наконец-то Валера подпишет договор международного уровня. Поздравляю его!
И осознает, насколько наивен был))
+5
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Katerina Sunny
Ответ severyanka
Кажется плющенко присмотрел Жилиной старшей партнера в пару, очень интригующий ход приютить скандалиста.
Жилина перешла в пары, а не в танцы.
+5
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Елена Назырова
Видимо мало Плющенко хейта, да не ищет он лёгких путей
+9
-5
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Леди Брэкнелл
Ответ Елена Назырова
Видимо мало Плющенко хейта, да не ищет он лёгких путей
А за что хейт предполагается? Просто так?
+4
0
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tanygavr
Очень хотелось бы увидеть Арину на льду, такая красивая партнерша достанется Валере с прекрасным скольжением. Но она вроде повыше Василисы ростом.
+4
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olvl
Всегда удивительно, насколько же люди не ценят того, что есть. Было прекрасное будущее впереди. А теперь полная... неясность. Удачи новой паре. Будем ждать на соревнованиях.
+5
-1
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Zbra
Ответ severyanka
Поживем увидим :)
Ну уж в танцах, простите, Нике делать нечего. При всей моей симпатии.
+4
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Залина Малина
Санта-барбара продолжается. И это неплохо, кстати!
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Татьяна Попова
А тренер кто?
+4
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Анастасия Прудникова
Ну вот и еще одна танцевальная пара образовалась. Посмотрим, как выступать будут. Жаль, Алексова по-прежнему без партнера.
+3
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Revery
Ответ arabesk
Ильиных?)
Ильиных Ангелополу через неделю башку открутит)) Мы Лену что ли не знаем?)
+3
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imaxim
Ответ Oleandra
А статейка про позорный блат МГ будет?
Сначала про Петросян надо, как судьи моргнули триксель
+5
-2
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pashkka
Ответ Хорошее Настроение
Арина не выше ли чем Ангелопол ростом? По моему или выше или одного с ним роста. Что в любом случае не хорошо для пары. Но здорово что вообще хоть кто то из партнерш и тренеров согласился с ним работать. Арина хорая партнерша была, здорово что в спорт вернулась. Если хорошо себя покажут может через сезон или два к нормальным тренерам их возьмут. Все таки при всем уважении к Плющу и его академии танцев у него нет, да и сам он за них не шарит. Но спасибо что не бросил когда все отвернулись.
Марко Фаббри одного роста с Шарлен, что не помешало им стать чемпионами Европы!
+3
0
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tanygavr
Ответ severyanka
Читайте внимательно :) я про старшую написала.
Мечтайте. Ника еще в одиночном посоревнуется.
+3
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Anatiana
А я не воспринимаю всерьёз косяки Валеры. Пусть катается дальше. Интересно будет наблюдать, кто будет побеждать: АУ или КН
+7
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tanya_1111
Ответ Алеся Ткаченко
Ушакова хорошая партнерша.Если то правда то Валерику повезло.
Еще бы тренера нормального.
+3
-1
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Defender64
В своё время нравилась пара Ушакова-Некрасов, жалел, что они расстались, но если будет пара Ушакова-Ангелопол, ничего интересного в ней для себя не найду точно.
К Валере отношение испортилось навсегда, а Арину не получается воспринимать всерьёз, после того, как она сказала про расставание, что "пусть цирк продожается без меня", ничего не став больше объяснять и просидела бьз ФК сколько, два года? ДУмает, в Академии с Валериком цирка не будет?
+7
-5
+2
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Соль.
Арина???? О божэ, за Арину всё прощу
+4
-2
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Tatiana Klm
Ответ Оле-Лукойе
Арина очень хорошо скользит, скольжение как раз у Васи не сильная сторона. Другое дело, что они с Валерой по росту не очень хорошо смотрятся.
Пересматриваю прокаты Тессы и Скотта - ничуть не мешает восприятию незначительная разница в их росте. Такие шикарные танцы, такое скольжение - играючи,, как по маслу! Вероятно, когда нет этой магии, невольно мы цепляемся за такие вот нюансы, как внешние данные пары. И в паре ПС Габи для меня - навсегда красотка.
+2
0
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KMR
Ответ Oleandra
А статейка про позорный блат МГ будет?
Жду от вас
+3
-1
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Ayla
Ответ Anatiana
А я не воспринимаю всерьёз косяки Валеры. Пусть катается дальше. Интересно будет наблюдать, кто будет побеждать: АУ или КН
побеждать будут ХЧ...
+1
0
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Алеся Ткаченко
Ответ tanya_1111
Еще бы тренера нормального.
Это уже другой вопрос.С такими закидонами Валерику только к Рудковским идти
+3
-2
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Е...С
Ответ Чулпан Гараева
Они нашли друг друга, к кому, если не к Плющенко :)
А вы бы хотели, чтобы они закончили кататься и подкатками занимались. Хорошо хоть кто-то согласился взять.
+2
-1
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KMR
Посмотрел фотки. Она вполне секси.
+3
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arabesk
Ответ Татьяна Попова
А тренер кто?
Ильиных?)
+1
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Франтин
Ответ Defender64
В своё время нравилась пара Ушакова-Некрасов, жалел, что они расстались, но если будет пара Ушакова-Ангелопол, ничего интересного в ней для себя не найду точно. К Валере отношение испортилось навсегда, а Арину не получается воспринимать всерьёз, после того, как она сказала про расставание, что "пусть цирк продожается без меня", ничего не став больше объяснять и просидела бьз ФК сколько, два года? ДУмает, в Академии с Валериком цирка не будет?
Жаль, что плюсы закончились, но полностью с Вами согласна.
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0
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Kareglazaya
Действительно, куда еще податься "опальному" фигуристу 😆
+2
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Tzaichiha
Ответ Tatiana Klm
И осознает, насколько наивен был))
Не осознает.
0
0
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KMR
Фото в студию это счастливицы!
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Родниковая Душа
Пусть пробуют, интересно, что из этого выйдет, в любом случае - успехов!
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oldparakhod
Никто, ничего толком не знает, а шуму то сколько...))
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Док Аксель
Если это произойдёт, то ещё одной мотивированной парой в танцах станет больше. Ещё и соперничество добавится между бывшими партнёрами в разных парах.
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Мира Массарская
Ответ Хорошее Настроение
Арина не выше ли чем Ангелопол ростом? По моему или выше или одного с ним роста. Что в любом случае не хорошо для пары. Но здорово что вообще хоть кто то из партнерш и тренеров согласился с ним работать. Арина хорая партнерша была, здорово что в спорт вернулась. Если хорошо себя покажут может через сезон или два к нормальным тренерам их возьмут. Все таки при всем уважении к Плющу и его академии танцев у него нет, да и сам он за них не шарит. Но спасибо что не бросил когда все отвернулись.
гугл говорит, что Арина 164 (выше Василисы сантиметров на 5-6), Валера 173.
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Ливия
А в АП есть тренер танцоров? Помню, что Лена Ильиных была, но не помню, работает ли она там сейчас.
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Елена Назырова
Ответ Леди Брэкнелл
А за что хейт предполагается? Просто так?
Сами знаете, что говорит весь "бомонд" о Валере и отношение к нему, так что как бы не откатали их будут топить оценками, ну и конечно начнётся про контракты и прочее
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Леди Брэкнелл
Ответ Елена Назырова
Сами знаете, что говорит весь "бомонд" о Валере и отношение к нему, так что как бы не откатали их будут топить оценками, ну и конечно начнётся про контракты и прочее
Я уверена, что ффкр Плющу добро дала на Валеру.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Alia O
А не высоковата Арина для Валеры? Он все-таки, мягко говоря, не выдающегося роста партнер Но посмотреть, что получится - очень интересно
официально, вроде - 162 у неё...
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Оле-Лукойе
Ответ Tatiana Klm
Пересматриваю прокаты Тессы и Скотта - ничуть не мешает восприятию незначительная разница в их росте. Такие шикарные танцы, такое скольжение - играючи,, как по маслу! Вероятно, когда нет этой магии, невольно мы цепляемся за такие вот нюансы, как внешние данные пары. И в паре ПС Габи для меня - навсегда красотка.
165 и 179 у ВМ, не такая уж и незначительная, про ПС вообще молчу, Гийом сам по себе высокий
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Tatiana Klm
Ответ Оле-Лукойе
165 и 179 у ВМ, не такая уж и незначительная, про ПС вообще молчу, Гийом сам по себе высокий
Спасибо! ВМ на люду выглядят практически одного роста. Про ВМ и ПС написала из-за магии, что вообще не смотрю на них по отдельности, когда вижу танец.
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Katerina Sunny
Ответ Оле-Лукойе
Смерти валериной хотите?)) Лена ему такую кузькину мать покажет, что его нежная душа вообще из танцев уйдет
Ильиных быстро надоест, как и в прошлый раз. Плющенко, если создаёт новую пару, то должен найти и тренера, который будет заинтересован в паре.
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