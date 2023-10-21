Ангелопол в ближайшее время начнет тренировки у Плющенко. Предположительно, с Ушаковой (ТАСС)
Валерий Ангелопол скоро начнет тренировки под руководством Евгения Плющенко.
Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.
«Ангелопол еще не начал тренировки в команде Плющенко, но его ждут на льду в уже в ближайшее время. Предположительно, он будет тренироваться с Ариной Ушаковой», – сказал собеседник агентства.
Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.
Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). Она выступала с Максимом Некрасовым до апреля 2022 года.
Он все-таки, мягко говоря, не выдающегося роста партнер
Но посмотреть, что получится - очень интересно
К Валере отношение испортилось навсегда, а Арину не получается воспринимать всерьёз, после того, как она сказала про расставание, что "пусть цирк продожается без меня", ничего не став больше объяснять и просидела бьз ФК сколько, два года? ДУмает, в Академии с Валериком цирка не будет?