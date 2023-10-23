Петрыкина о бронзе на Гран-при США: «Я на самом деле горжусь собой. Но в эмоциональном плане мне не удалось передать программу так, как я могла бы»

Теги Гран-при Гран-при США женское катание сборная Эстонии Lombardia Trophy Марк Пиллэй Нина Петрыкина Фигурное катание

Фигуристка Нина Петрыкина высказалась о бронзе на этапе Гран-при в США.

Петрыкина, выступающая за сборную Эстонии, набрала 194,55 по сумме программ. Победила бельгийка Луна Хендрикс, второй стала американка Изабо Левито.

«Мой хореограф Марк Пиллэй сказал, что я могу гордиться собой. И я на самом деле горжусь.

Я слегка нервничала из-за плохой разминки, но я доверяла своей подготовке и сейчас действительно рада результатам.

На Lombardia Trophy проходили лишь первые соревнования сезона (Петрыкина заняла 7-е место – Sports.ru), которые никогда не бывают легкими. Но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Я очень рада, что мне поставили элементы четвертого уровня!

В эмоциональном плане мне не удалось передать программу (в произвольной фигуристка выступила под композиции HAVASI – Dusty Road и Prelude – Sports.ru) так, как я могла бы. Но довольна, что я боролась», – сказала Петрыкина.

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6 комментариев

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Olga Krayz
Поздравляю Нину, и желаю удачи на следующем этапе!
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Аврора кубик
Нину с победой на этапе !! Удачи и в последующих соревнованиях!))
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Katerina Sunny
Нина, ты умничка. Будет ещё второй этап. Это вроде бы первая медаль ГП у фигуристки из Эстонии.
+4
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N-fox
Поздравления Нине! Успехов на следующем этапе!
+4
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Аленка_76
Рада за Нину!
Удачи на других этапах!
+3
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Елена Спирина
Удачи на следующем этапе!
+2
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