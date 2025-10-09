Самоделкина о травме: «Мы много работали над тройным акселем. На одной из тренировок нога застряла во льду, и колено выкрутилось»

Софья Самоделкина рассказала о травме, из-за которой снялась с Мемориала Тена.

– В российских СМИ сначала появилась информация, что у вас травмирована спина. Что произошло на самом деле?

– Сложилась очень глупая ситуация. Мы много работали над тройным акселем, и на одной из тренировок я делала наружный выкрюк с заднего хода, а нога застряла во льду – возможно, конек попал в чей-то след. Вот колено и выкрутилось. Я ужасно испугалась, поскольку до этого у меня вообще никогда не было никаких серьезных травм с ними.

Сначала думала, что надо просто подождать, когда спадет отек, и кататься дальше, но, когда снова вышла на лед, почувствовала, что колено начинает выворачиваться абсолютно идентичным образом даже при совсем простых движениях. Видимо, за время покоя нога ослабла, мышцы стали хуже держать сустав, и он начал как бы болтаться.

– Как долго вы не тренировались?

– Не каталась две недели, но все это время часа по четыре в день занималась в зале, делала специальные упражнения, потом шла на физиотерапию – в общем, пыталась использовать для восстановления все доступные процедуры. На тот момент до Мемориала Дениса Тена оставалось еще три недели. Сначала я рассчитывала, что успею как-то восстановиться, откатать программу хотя бы с тройными прыжками, но процесс шел не так быстро, как нам хотелось.

За неделю до начала турнира я начала прыгать тройной риттбергер, но это был единственный прыжок, который я могла сделать, потому что это правая нога. С нее толкаешься, на нее же приземляешься. Вот я и прыгала одни только риттбергеры.

В итоге Рафаэль Владимирович (Арутюнян) сказал, что я должна сама для себя расставить приоритеты. Если хочу во что бы то ни стало выступить в Алма-Ате – это одно. Если же мы готовимся к тому, чтобы максимально хорошо выступить на Олимпиаде, то форсировать подготовку сейчас, катаясь с недолеченной травмой, точно не стоит, – сказала казахстанская фигуристка.