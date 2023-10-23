Эмбер Гленн исполнила тройной аксель на Гран-при США: «Это было невероятно, но потом я потеряла концентрацию»

Теги Гран-при Гран-при США сборная США женское катание Эмбер Гленн Фигурное катание

Американка Эмбер Гленн рада, что исполнила тройной аксель на Гран-при США.

По итогам соревнований фигуристка заняла пятое место. В произвольной программе после тройного акселя она упала с тройных флипа и лутца, а также сделала бабочку на риттбергере.

«Было невероятно приземлить тройной аксель на соревнованиях перед домашней публикой.

Сначала мне казалось, что все как на обычной тренировке, но зрители были так энергичны.

Но моя собственная энергия азарта меня «убила». Я потеряла концентрацию. У меня никогда не было такого адреналина от приземления прыжка на соревнованиях. Одно дело визуализировать это, а другое – пережить», – сказала Гленн.

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12 комментариев

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ccc6srcv2n
Шикарный триксель получился, докрученный, силовой!
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Mion
Для меня Глен - открытие. Не нравилось ее катание, но когда красиво - тогда красиво. Надеюсь увидеть эту программу чисто и эмоционально исполненной
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AllaS
Эмбер вчера впечатлила и вдохновила и пол проги она была необыкновенно хороша, как технически, так и компонентная составляющая. Вдохновила и себя и зрителей и перегорела от собственного эмоционального всплеска, как она сама и говорит. Именно за неё и болела , уже в прошлом сезоне она выделялась своими прокатами по особенному. А тут и удача с 3А и без пьедестала, очень жаль.
Удачи и успеха Эмбер в сезоне.
+6
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Raduga
Для меня на этом этапе было два открытия: Эймоз и его Болеро и Эмбер Гленн в ПП. Жаль, Эмбер без медали, но было очень эмоционально.
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Tatiana Klm
Молодец! Красивый триксель получился от и до!
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bolelschiza
триксель был шикарный
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Юрий Костыгин
Дело вкуса, конечно. По мне так Эмбер та ещё деревяшка в плане грациозности и пластичности. Даже Петрыкина на её фоне балериной выглядит.
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Raduga
Ответ Mion
А вы не знаете, где можно Кевина посмотреть? На Окко мужская ПП без записи :(
На окко по подписке только, но я там смотрю
+1
-1
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singer1
Ответ Mion
А вы не знаете, где можно Кевина посмотреть? На Окко мужская ПП без записи :(
Зарегистрироваться надо на канале, выбирайте Спорт, затем Фигурное катание, там все понятно на сайте, нажимаете "смотреть запись" и смотрите
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Mion
Ответ singer1
Зарегистрироваться надо на канале, выбирайте Спорт, затем Фигурное катание, там все понятно на сайте, нажимаете "смотреть запись" и смотрите
Проблема в том, что конкретно записи мужской ПП там нет 🤷🏻‍♀️
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Raduga
Ответ Mion
Проблема в том, что конкретно записи мужской ПП там нет 🤷🏻‍♀️
Есть. Я вижу
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