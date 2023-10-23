Эмбер Гленн исполнила тройной аксель на Гран-при США: «Это было невероятно, но потом я потеряла концентрацию»

Американка Эмбер Гленн рада, что исполнила тройной аксель на Гран-при США.

По итогам соревнований фигуристка заняла пятое место. В произвольной программе после тройного акселя она упала с тройных флипа и лутца, а также сделала бабочку на риттбергере.

«Было невероятно приземлить тройной аксель на соревнованиях перед домашней публикой.

Сначала мне казалось, что все как на обычной тренировке, но зрители были так энергичны.

Но моя собственная энергия азарта меня «убила». Я потеряла концентрацию. У меня никогда не было такого адреналина от приземления прыжка на соревнованиях. Одно дело визуализировать это, а другое – пережить», – сказала .