Гран-при США. Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс выступили с показательными номерами

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Фигуристы выступили с показательными номерами на Гран-при США.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Показательные выступления

Первое отделение

Клэр Сио (США)

Уна БраунГэйдж Браун (США)

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) 

Хана Йошида (Япония)

Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

Эндрю Торгашев (США)

Екатерина Куракова (Польша)

Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

Шун Сато (Япония)

Эмбер Гленн (США) 

Марджори ЛажуаЗахари Лага (Канада) 

Второе отделение

Максим Наумов (США)

Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Нина Петрыкина (Эстония)

Челси Лю – Балаж Надь (США)

Ника Эгадзе (Грузия)

Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) 

Изабо Левито (США)

Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

Кевин Аймо (Франция) 

Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

Илья Малинин (США)

Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 

Луна Хендрикс (Бельгия)

Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) 

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