Гран-при США. Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс выступили с показательными номерами
Фигуристы выступили с показательными номерами на Гран-при США.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Аллен, США
Показательные выступления
Первое отделение
Клэр Сио (США)
Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)
Хана Йошида (Япония)
Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
Эндрю Торгашев (США)
Екатерина Куракова (Польша)
Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
Шун Сато (Япония)
Эмбер Гленн (США)
Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
Второе отделение
Максим Наумов (США)
Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Нина Петрыкина (Эстония)
Челси Лю – Балаж Надь (США)
Ника Эгадзе (Грузия)
Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
Изабо Левито (США)
Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
Кевин Аймо (Франция)
Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
Илья Малинин (США)
Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Луна Хендрикс (Бельгия)
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
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