Гран-при США. Малинин, Аймо, Сато, Йошиока, Эгадзе выступят с произвольными программами

Ночью на Гран-при США будут разыграны медали в мужских соревнованиях.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Аллен, США

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 4:04 по московскому времени (22 октября), прямая трансляция – ОККО.

Первая разминка

1. Андреас Нордебак (Швеция)

2. (США)

3. Максим Наумов (США)

4. Тацуя Цубои (Япония)

5. (Азербайджан)

6. (Канада)

Вторая разминка

7. (Латвия)

8. Ника Эгадзе (Грузия)

9. Нозому Йошиока (Япония)

10. Шун Сато (Япония)

11. (Франция)

12. Илья Малинин (США)

После короткой программы

1. (США) – 104,06

2. Кевин Аймо (Франция) – 97,34

3. Шун Сато (Япония) – 91,61

4. Нозому Йошиока (Япония) – 87,44

5. (Грузия) – 85,76

6. Денис Васильев (Латвия) – 75,84

7. Стивен Гоголев (Канада) – 74,73

8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 74,61

9. Тацуя Цубои (Япония) – 72,57

10. Максим Наумов (США) – 70,73

11. Эндрю Торгашев (США) – 68,71

12. Андреас Нордебак (Швеция) – 66,28