Гран-при США. Малинин, Аймо, Сато, Йошиока, Эгадзе выступят с произвольными программами

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Ночью на Гран-при США будут разыграны медали в мужских соревнованиях.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 4:04 по московскому времени (22 октября), прямая трансляция – ОККО. 

Первая разминка

1. Андреас Нордебак (Швеция)

2. Эндрю Торгашев (США)

3. Максим Наумов (США)

4. Тацуя Цубои (Япония)

5. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

6. Стивен Гоголев (Канада)

Вторая разминка

7. Денис Васильев (Латвия)

8. Ника Эгадзе (Грузия) 

9. Нозому Йошиока (Япония)

10. Шун Сато (Япония) 

11. Кевин Аймо (Франция) 

12. Илья Малинин (США) 

После короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 104,06

2. Кевин Аймо (Франция) – 97,34

3. Шун Сато (Япония) – 91,61

4. Нозому Йошиока (Япония) – 87,44

5. Ника Эгадзе (Грузия) – 85,76

6. Денис Васильев (Латвия) – 75,84

7. Стивен Гоголев (Канада) – 74,73

8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 74,61

9. Тацуя Цубои (Япония) – 72,57

10. Максим Наумов (США) – 70,73

11. Эндрю Торгашев (США) – 68,71

12. Андреас Нордебак (Швеция) – 66,28

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3 комментария

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Katerina Sunny
Илье чисто откатать ПП и прыгнуть всё, что запланировал.
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Мороженко
Жаль, что у США пока не намечается новых звёзд в мужском, Браун закончит и Илья один останется. В командных не кому бороться.
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galik55
За Илью, чистой ПП и победы
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