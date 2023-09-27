Поздняков о лишении Дробязко гражданства: «Страны севернее России соревнуются, кто сделает заявление громче. В этом турнире резонансов Литва ушла в лидеры»

Станислав Поздняков высказался о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литвы.

«Лишения гражданства будут иметь долгие исторические последствия для тех, кто принимает подобные решения.

Я был крайне удивлен озвученным основанием такого шага. Спортсменку поставили перед выбором – либо гражданство страны, либо запрет на нынешнюю деятельность, а фактически запрет на профессию, с точки зрения спортивной составляющей, выступление в шоу является частью профессии фигуриста.

Такое ощущение, что страны севернее России соревнуются между собой, кто сделает заявление громче. В этом турнире резонансов Литва ушла в лидеры», – заявил глава Олимпийского комитета России.

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