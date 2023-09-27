Поздняков о лишении Дробязко гражданства: «Страны севернее России соревнуются, кто сделает заявление громче. В этом турнире резонансов Литва ушла в лидеры»
Станислав Поздняков высказался о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литвы.
«Лишения гражданства будут иметь долгие исторические последствия для тех, кто принимает подобные решения.
Я был крайне удивлен озвученным основанием такого шага. Спортсменку поставили перед выбором – либо гражданство страны, либо запрет на нынешнюю деятельность, а фактически запрет на профессию, с точки зрения спортивной составляющей, выступление в шоу является частью профессии фигуриста.
Такое ощущение, что страны севернее России соревнуются между собой, кто сделает заявление громче. В этом турнире резонансов Литва ушла в лидеры», – заявил глава Олимпийского комитета России.
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Какой же идиот у нас управляет спортом
очень дальновидная политика.
до тех пор пока россия позиционирует себя как империю, не будет никаких настоящих добрососедских отношений со странами бывшего ссср, потому что свой суверенитет они больше не отдадут
Может, Литва теперь на Северном полюсе?
Пора опять менять учебники по географии и карты.
Надо проверить его , может он ещё донатит ЗСУ
И он, конечно, не в курсе, что Россия тоже лишает гражданства, в частности за вероисповедание, плюс депортирует из страны. Живёт в своём чиновничьем мирке и не парится.