Поздняков о лишении Дробязко гражданства: «Страны севернее России соревнуются, кто сделает заявление громче. В этом турнире резонансов Литва ушла в лидеры»

Теги Станислав Поздняков танцы на льду сборная Литвы Маргарита Дробязко Политика ТАСС Фигурное катание

Станислав Поздняков высказался о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литвы.

«Лишения гражданства будут иметь долгие исторические последствия для тех, кто принимает подобные решения.

Я был крайне удивлен озвученным основанием такого шага. Спортсменку поставили перед выбором – либо гражданство страны, либо запрет на нынешнюю деятельность, а фактически запрет на профессию, с точки зрения спортивной составляющей, выступление в шоу является частью профессии фигуриста.

Такое ощущение, что страны севернее России соревнуются между собой, кто сделает заявление громче. В этом турнире резонансов Литва ушла в лидеры», – заявил глава Олимпийского комитета России. 

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14 комментариев

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Vedved
Мне одному кажется, что у него проблемы с географией?🤔
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Wiley Fox
Это каким образом Литва севернее России?

Какой же идиот у нас управляет спортом
+6
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Даша Лавренова
В смысле севернее России? Это он по Сочи условную линию провел? Или может по Дербенту?
+5
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Варлампий Варлампий
Россия является самой близкой к Северному полюсу страной на планете
+3
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несахар
сначала они делают двусмысленные заявления и выражают сожаления о том, что такого государства как советский союз больше не существует, в ответ совершенно по делу получая обвинения в желании восстановить ссср, а потом они удивляются, почему все страны постсоветского пространства шарахаются от россии как чёрт от ладана.
очень дальновидная политика.
до тех пор пока россия позиционирует себя как империю, не будет никаких настоящих добрососедских отношений со странами бывшего ссср, потому что свой суверенитет они больше не отдадут
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AlexPaxare
Вот даже и не знаю что написать, у него крысы с корабля бегут, Литва севернее России.... какие то тараканы в голове, ощущение что 3 класса образования.
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Игорь Борунов
Учебники географии тоже будут переделывать, да? Не только истории.
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Док Аксель
Министру спорта есть чем заняться по своим функциональным обязанностям, а не комментировать всё и вся по любому вопросу, демонстрируя свои "знания" из школьной программы средней школы.
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sintenced
Срочно вызывайте деда с картой 17 века!
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Лека-Лека
А еще говорят, что у нас спортсмены неграмотные.
Может, Литва теперь на Северном полюсе?
Пора опять менять учебники по географии и карты.
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Lanna
Западнее
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Wiley Fox
По-моему, он Россию ужал до размеров Московии

Надо проверить его , может он ещё донатит ЗСУ
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sabina_katarina
Поздняков прикидывается или правда не понимает, что не свяжись Дробязко с Навкой, никто бы её ничего не лишил?
И он, конечно, не в курсе, что Россия тоже лишает гражданства, в частности за вероисповедание, плюс депортирует из страны. Живёт в своём чиновничьем мирке и не парится.
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Vedved
Ответ Варлампий Варлампий
Россия является самой близкой к Северному полюсу страной на планете
Ну, не совсем) Дания все таки севернее)
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