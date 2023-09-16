Навка о лишении Дробязко гражданства: «Мы видим на конкретном примере, как Литва яростно проявляет русофобию»

Татьяна Навка высказалась о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литвы.

«Все мы видим на конкретном примере, как Литва яростно проявляет свою русофобию. Данный пример тому показатель. Очевидно, что Литва идет на поводу у западных партнеров, оказывающих на нее беспрецедентное давление. Бесспорно, Литва остается в проигрыше, лишаясь такой известной и заслуженной фигуристки.

Мир, к сожалению, знает немного литовских спортсменов. много лет отстаивала честь и достоинство Литвы на международных соревнованиях — она принесла своей стране много титулов и заслуженных медалей. Она является одной из самых титулованных литовских фигуристок за всю историю фигурного катания этой страны.

Все эти завоевания, безусловно, повышали престиж Литвы на международной спортивной арене. И то, что Литва стала не только фигурировать на карте мирового фигурного катания, но и получила право на проведение чемпионата Европы — это, бесспорно, во многом заслуга именно Маргариты Дробязко.

А теперь это же государство наказывает свою гражданку, заслуженную и талантливую фигуристку, за то, что она участвует и выступает в ледовых шоу — сказках, которые рассказывают про добро, любовь, честь и дружбу? Крайне прискорбно видеть, как литовские политики принимают столь странные и недальновидные решения», – сказала .

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