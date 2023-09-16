Навка о лишении Дробязко гражданства: «Мы видим на конкретном примере, как Литва яростно проявляет русофобию»

Теги Татьяна Навка танцы на льду сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Политика ТАСС Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литвы.

«Все мы видим на конкретном примере, как Литва яростно проявляет свою русофобию. Данный пример тому показатель. Очевидно, что Литва идет на поводу у западных партнеров, оказывающих на нее беспрецедентное давление. Бесспорно, Литва остается в проигрыше, лишаясь такой известной и заслуженной фигуристки.

Мир, к сожалению, знает немного литовских спортсменов. Маргарита Дробязко много лет отстаивала честь и достоинство Литвы на международных соревнованиях — она принесла своей стране много титулов и заслуженных медалей. Она является одной из самых титулованных литовских фигуристок за всю историю фигурного катания этой страны.

Все эти завоевания, безусловно, повышали престиж Литвы на международной спортивной арене. И то, что Литва стала не только фигурировать на карте мирового фигурного катания, но и получила право на проведение чемпионата Европы — это, бесспорно, во многом заслуга именно Маргариты Дробязко.

А теперь это же государство наказывает свою гражданку, заслуженную и талантливую фигуристку, за то, что она участвует и выступает в ледовых шоу — сказках, которые рассказывают про добро, любовь, честь и дружбу? Крайне прискорбно видеть, как литовские политики принимают столь странные и недальновидные решения», – сказала Навка

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14 комментариев

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Sumin
Так сильно хотели русофобию, что в итоге ее получили, удивительно...
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Maturmalai
Зато решения, принятые лучшим политиком всех времен и народов 24 февраля 2022 года, оказались настолько дальновидными, что уже прошло целых полтора года, а все еще идет строго по плану. Интересно мнение Навки по этому вопросу.
+12
-2
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eiv
Твой муж работает на одного из таких.
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-2
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Диана Ахатова
Этот пассаж действительно не нуждается в комментариях:)
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Павел Бердышев
Как же она права, сама того не зная.
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Доброжелатель98
Если РФ демократическая и свободная страна, то, наверное, стоит прислушаться и к этому мнению. Не обязательно принимать его, но прислушаться можно. Вот это мнение Великого режиссёра, которого уже нет с нами.. Увы.. https://youtube.com/shorts/PcfS4k-aDIc?feature=shared
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Dmitriy Racheev
Ответ eiv
Твой муж работает на одного из таких.
Служит
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nmnackjbxkasbk
Ответ Dmitriy Racheev
Служит
прислуживает, скорее
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Лука Тараканов
Ответ Диана Ахатова
Этот пассаж действительно не нуждается в комментариях:)
Пассаж получился ,,слезоточивым,, , надо признать...
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bathedd
Тут один великий геопалитик такую не дальновидную чушь замутил!
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Russ Ivan
После распада СССР улицам прибалтийских городов маршировали фашистские недобитки, чему теперь удивляться, это генетические традиции...
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Ничего Нового
Ох, уж эта Прибалтика со своей русофобией! Даже удивительно после того, как главный пропагандист всея Руси призывает стереть их в ядерный пепел. И чего это они?
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