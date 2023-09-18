Роднина о лишении Дробязко гражданства: «С ней поступили ужасно. Воспринимаю всю эту историю как показуху со стороны Литвы»

Теги Ирина Роднина танцы на льду сборная Литвы Маргарита Дробязко Политика Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литвы.

«С Дробязко поступили ужасно. Это на совести тех людей, которые захотели лишить гражданства Маргариты.

Но лишить ее чемпионата Европы они не могут. Как такое возможно? Кто они такие, чтобы не пускать ее? Как минимум это должны решать Международный союз конькобежцев, а не Литва.

Воспринимаю всю эту историю как показуху со стороны Литвы. Просто напомнили о себе», — сказала Роднина.

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6 комментариев

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Grads
Но лишить ее чемпионата Европы они не могут. Как такое возможно? Кто они такие, чтобы не пускать ее? Как минимум это должны решать Международный союз конькобежцев, а не Литва.
________________________
То есть Союз конькобежцев будет решать кому в какую страну можно приезажать, а не сами страны?
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Grads
А зачем Дробязко гражданства Литвы? Она там никогда не жила, родилась в Москве, всю жизнь живет и работает в России, здесь у нее родители, здесь приобрела недвижимость, здесь выступает в шоу и т.п.

А выступала Дробязко за Литву потому что в России была очень сильная конкуренция в танцах и она не смогла бы отобраться на крупные международные соревнования.
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Ir_rish
Ответ Grads
Но лишить ее чемпионата Европы они не могут. Как такое возможно? Кто они такие, чтобы не пускать ее? Как минимум это должны решать Международный союз конькобежцев, а не Литва. ________________________ То есть Союз конькобежцев будет решать кому в какую страну можно приезажать, а не сами страны?
Что-то Роднину совсем унесло бурным потоком бессознательного. Уже отождествляет спортивную федерацию с министерством иммиграции.
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maripous
Ну, неоднозначное впечатление... С одной стороны- да, это неприятно. Но, с другой....
А зачем Маргарите нужно было это гражданство? Она его получила во время своей спортивной жизни. Тогда это было её нужно. И ей дали. Опять-таки, отношения между Россией и Литвой были другими. А сейчас что? зачем ей это гражданство, если она постоянно живёт в России и выступает в шоу мадам Песковой? На какую благосклонность европейских властей она рассчитывает?
Мне кажется, что эта проблема не стоит выеденного яйца. Тем более, что сама Маргарита уже высказалась. В том духе, что не очень то и хотелось, и совсем не расстроилась.
Ну вот и ладно.
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Wiley Fox
А США лишили бабу Иру гражданства?
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Андрей георгиевич
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