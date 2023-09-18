Роднина о лишении Дробязко гражданства: «С ней поступили ужасно. Воспринимаю всю эту историю как показуху со стороны Литвы»
Ирина Роднина высказалась о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литвы.
«С Дробязко поступили ужасно. Это на совести тех людей, которые захотели лишить гражданства Маргариты.
Но лишить ее чемпионата Европы они не могут. Как такое возможно? Кто они такие, чтобы не пускать ее? Как минимум это должны решать Международный союз конькобежцев, а не Литва.
Воспринимаю всю эту историю как показуху со стороны Литвы. Просто напомнили о себе», — сказала Роднина.
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То есть Союз конькобежцев будет решать кому в какую страну можно приезажать, а не сами страны?
А выступала Дробязко за Литву потому что в России была очень сильная конкуренция в танцах и она не смогла бы отобраться на крупные международные соревнования.
А зачем Маргарите нужно было это гражданство? Она его получила во время своей спортивной жизни. Тогда это было её нужно. И ей дали. Опять-таки, отношения между Россией и Литвой были другими. А сейчас что? зачем ей это гражданство, если она постоянно живёт в России и выступает в шоу мадам Песковой? На какую благосклонность европейских властей она рассчитывает?
Мне кажется, что эта проблема не стоит выеденного яйца. Тем более, что сама Маргарита уже высказалась. В том духе, что не очень то и хотелось, и совсем не расстроилась.
Ну вот и ладно.