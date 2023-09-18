Роднина о лишении Дробязко гражданства: «С ней поступили ужасно. Воспринимаю всю эту историю как показуху со стороны Литвы»

Ирина Роднина высказалась о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литвы.

«С Дробязко поступили ужасно. Это на совести тех людей, которые захотели лишить гражданства Маргариты.

Но лишить ее чемпионата Европы они не могут. Как такое возможно? Кто они такие, чтобы не пускать ее? Как минимум это должны решать Международный союз конькобежцев, а не Литва.

Воспринимаю всю эту историю как показуху со стороны Литвы. Просто напомнили о себе», — сказала .

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