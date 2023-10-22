Инна Гончаренко: «Ожидания Косторной не совпали с реальностью. Но это не значит, что можно выражаться таким образом»

Инна Гончаренко считает непозволительными высказывания Алены Косторной о судействе.

Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.

«Понятно, что это был эмоциональный всплеск после проката, но для профессионального спортсмена такие высказывания непозволительны.

Ожидания Алены и ее мечты не совпали с реальностью. Но это не значит, что можно выражаться таким образом. Косторная — спортсменка достаточно опытная в одиночном катании, но даже там она недолго была в когорте элитных спортсменов. В парах же у нее состоялся дебют, причем сразу на этапе Гран‑при, она не проходила долгий путь, как многие другие.

Пара у Алены и Георгия интересная, перспективная, но еще сырая. Многолетняя скатанность партнеров и количество совместных часов на льду всегда видна невооруженным глазом.

Амбиции Алены — это хорошо, но надо уважать специалистов и искать решение проблем в себе», — сказала Гончаренко.

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