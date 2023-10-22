Инна Гончаренко: «Ожидания Косторной не совпали с реальностью. Но это не значит, что можно выражаться таким образом»

Теги сборная России судьи пары Инна Гончаренко Матч ТВ Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Инна Гончаренко считает непозволительными высказывания Алены Косторной о судействе.

Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.

«Понятно, что это был эмоциональный всплеск после проката, но для профессионального спортсмена такие высказывания непозволительны.

Ожидания Алены и ее мечты не совпали с реальностью. Но это не значит, что можно выражаться таким образом. Косторная — спортсменка достаточно опытная в одиночном катании, но даже там она недолго была в когорте элитных спортсменов. В парах же у нее состоялся дебют, причем сразу на этапе Гран‑при, она не проходила долгий путь, как многие другие.

Пара у Алены и Георгия интересная, перспективная, но еще сырая. Многолетняя скатанность партнеров и количество совместных часов на льду всегда видна невооруженным глазом.

Амбиции Алены — это хорошо, но надо уважать специалистов и искать решение проблем в себе», — сказала Гончаренко.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

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26 комментариев

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Ayla
интересно, до следующего этапа доедут вообще?)
+26
0
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ретроградный меркурий
Когда бог раздавал мозги, Алёна стояла в очереди за длинным языком
+28
-4
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Tatiana Klm
Приглашение этой пары на этапы ГП - аванс от нашей федры, по всем меркам они начинающая пара. Поскольку КК это, совершенно очевидно, не объяснили, пусть в федре теперь пожинают плоды своей деятельности)
+22
-1
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Роман Волков
Алёнка явно перегнула палку.
Какой прокат такие и оценки.
Я не заметил никакого Засуживания.
Больно уж высокие у Алёнушки ожидания от, по сути, Первого старта в Жизни.
На Первом старте ни у кого Не было таких Реально Хороших результатов.
Мне они Понравились.❤️
Но это их ПЕРВЫЙ СТАРТ В ЖИЗНИ!
+20
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N-fox
Все адекватные люди понимают, что нельзя выражаться таким образом. Это понятно и без обзвона.
+17
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Ольга Ив
Зря, конечно, Алёна так. Сейчас, судя по последним ситуациям, Федерация особо не даёт фигуристам, так скажем, своевольничать. Это и ситуации с рамштайн, с Ангелополом, Чиризано. Думаю, кулуарно такие слова будут иметь последствия.
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Angry_bear
Ответ Ольга Ив
Зря, конечно, Алёна так. Сейчас, судя по последним ситуациям, Федерация особо не даёт фигуристам, так скажем, своевольничать. Это и ситуации с рамштайн, с Ангелополом, Чиризано. Думаю, кулуарно такие слова будут иметь последствия.
Вот да. Ей бы какое-то время побыть паинькой, а не бунтаркой. У нас с судейством в ФК конечно не сказать что всё идеально... мягко говоря. Но НЕ в случае с Алёной и Жорой. Не стоило бы плевать в колодец, ведь проходила уже это..
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alexnew
KMR, Можно войти в историю как лучшая пара, а можно как самая скандальная...
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Док Аксель
Есть неподдающиеся, необучаемые, а есть неисправимые...
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alexnew
Всё правильно.
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Veronika spuria
Ответ Tatiana Klm
Приглашение этой пары на этапы ГП - аванс от нашей федры, по всем меркам они начинающая пара. Поскольку КК это, совершенно очевидно, не объяснили, пусть в федре теперь пожинают плоды своей деятельности)
А зачем Федра авансы раздаёт? Могли бы и не выпускать Алену с Гошей на оп и этапы гран- при, интерес к парному поднять решили?
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pas33pas
Косторная сейчас у Плющенко? Там у него все такие.
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ИннаВБ
Ответ pas33pas
Косторная сейчас у Плющенко? Там у него все такие.
Пока нет, но скоро будет, полагаю
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Мороженко
Ответ pas33pas
Косторная сейчас у Плющенко? Там у него все такие.
На удивление у него есть две хорошие спортсменки, не задействованые в скандалах - Жилина и Муравьёва.
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vb2c2sshnk
Ответ Tatiana Klm
Приглашение этой пары на этапы ГП - аванс от нашей федры, по всем меркам они начинающая пара. Поскольку КК это, совершенно очевидно, не объяснили, пусть в федре теперь пожинают плоды своей деятельности)
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Tatiana Klm
Ответ Veronika spuria
А зачем Федра авансы раздаёт? Могли бы и не выпускать Алену с Гошей на оп и этапы гран- при, интерес к парному поднять решили?
Разумеется, подняли, как хотели? Вот пусть теперь с ее претензиями разбираются, в судействе в принципе давно бардак)
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Veronika spuria
Ответ Tatiana Klm
Разумеется, подняли, как хотели? Вот пусть теперь с ее претензиями разбираются, в судействе в принципе давно бардак)
у нас в парном по сути всего две пары,вызывающие интерес, и то этот интерес,основывается на переходе БК в ТШТ,а так и столько комментов на ветках парного никогда не было.
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Амброзия
Я полагаю, что у Алены было задание - всколыхнуть интернет. Журналисты же должны зарабатывать, все фигуристы на них работаеют. Сама она думает иначе.
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Galina Y
У Алены талант есть, а ума нет.
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galik55
Ответ Tatiana Klm
Приглашение этой пары на этапы ГП - аванс от нашей федры, по всем меркам они начинающая пара. Поскольку КК это, совершенно очевидно, не объяснили, пусть в федре теперь пожинают плоды своей деятельности)
Ну Георгий то это понимает.
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galik55
Ответ Tatiana Klm
Разумеется, подняли, как хотели? Вот пусть теперь с ее претензиями разбираются, в судействе в принципе давно бардак)
Да Росляков с Аленой помучается , надеюсь Бетина поставит ее на место.
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