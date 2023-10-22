Илья Княжук: «После болезни Хабибуллина сумела показать идеальный прокат. Она просто героиня!»

Теги сборная России пары Матч ТВ Илья Княжук Наталья Хабибуллина Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Хабибуллина и Княжук оценили выступление на Гран-при России в Омске.

Фигуристы заняли второе место в соревнованиях спортивных пар. 

Хабибуллина: Мы очень довольны прокатом. В целоме все получилось. Есть маленькие недочеты, будем дорабатывать.

Княжук: Мы будем добавлять еще больше уверенности. Хочу отметить старание Наташи. После болезни она сумела показать идеальный прокат. Она просто героиня!

Тройной аксель? Все возможно. Тройной аксель в паре требует очень много работы. Нужно время на него. Его может не хватать. Есть много других нюансов, которые надо дорабатывать.

Мы пока не знаем, что будет на следующем этапе. Возможно, что‑то в программах поменяется.

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12 комментариев

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imaxim
Сегодня помимо отличного проката, звенящего прям, увидел между ними химию)
Очень сегодня понравились, большие молодцы
+10
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unknownman
Очень нравится эта пара, сегодня очень рад за них. Хочется, чтобы и на ЧР показали по максимуму свой потенциал.
+8
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+8
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N-fox
Илья так трогательно подхватил на руки Наталью после проката!
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Gelios77
Они сегодня выдали прокат жизни. Это было очень хорошо. Усложнять программу им не нужно, она уже достаточно сложна , а если где и добавить, то во второй оценке. Чуть сильнее, раскатистее и будет бомба
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Анастасия Прудникова
Ответ Мороженко
Очень понравились сегодня. Откатали и КП и ПП отлично
Да, мне они тут тоже больше победителей понравились.
+8
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Самая цитируемая и вообще недура
Ребята очень понравились, здорово!
+6
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Kareglazaya
Очень нравится эта пара. Техничные, целеустремлённые. И приятно видеть, как они всегда поддерживают друг друга.
+6
0
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Мороженко
Очень понравились сегодня. Откатали и КП и ПП отлично
+6
-1
+5
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pulpfiction
пара наикрасивейшая
+4
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Мира Массарская
очень красивые программы в этом сезоне, на лицо прогресс по сравнению с прошлым годом в катании и презентации, ттт. и ребята обаятельные. спасибо вам, ребята, и вашему ТШ, за удовольствие, которое дарите своими прокатами.
+4
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Док Аксель
Молодцы ! Сегодня выдали очень качественный прокат, показав на что пара способна и какие у неё перспективы.
+3
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galik55
Ответ imaxim
Сегодня помимо отличного проката, звенящего прям, увидел между ними химию) Очень сегодня понравились, большие молодцы
У них и в Ромео и Джульетте была химия. Они после прокатов поддерживают друг друга.
+2
0
+2
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