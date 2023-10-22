Илья Княжук: «После болезни Хабибуллина сумела показать идеальный прокат. Она просто героиня!»

Хабибуллина и Княжук оценили выступление на Гран-при России в Омске.

Фигуристы заняли второе место в соревнованиях спортивных пар.

: Мы очень довольны прокатом. В целоме все получилось. Есть маленькие недочеты, будем дорабатывать.

: Мы будем добавлять еще больше уверенности. Хочу отметить старание Наташи. После болезни она сумела показать идеальный прокат. Она просто героиня!

Тройной аксель? Все возможно. Тройной аксель в паре требует очень много работы. Нужно время на него. Его может не хватать. Есть много других нюансов, которые надо дорабатывать.

Мы пока не знаем, что будет на следующем этапе. Возможно, что‑то в программах поменяется.