Гербольдт о Косторной: «Оправданна ли критика? Я знаю, что это неспортивное поведение»
Катарина Гербольдт назвала поведение Алены Косторной неспортивным.
Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.
«Нужно кататься так, чтобы не было причин кого-то за что-то критиковать. Либо ты катаешься на десять голов выше — тогда ни у кого нет вопросов, либо могут возникать разные варианты.
Оправданна ли критика? Я знаю, что это неспортивное поведение», — сказал Гербольдт.
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Безупречными)