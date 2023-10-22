Гербольдт о Косторной: «Оправданна ли критика? Я знаю, что это неспортивное поведение»

Катарина Гербольдт назвала поведение Алены Косторной неспортивным.

Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.

«Нужно кататься так, чтобы не было причин кого-то за что-то критиковать. Либо ты катаешься на десять голов выше — тогда ни у кого нет вопросов, либо могут возникать разные варианты.

Оправданна ли критика? Я знаю, что это неспортивное поведение», — сказал .

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