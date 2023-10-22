Гербольдт о Косторной: «Оправданна ли критика? Я знаю, что это неспортивное поведение»

Теги Катарина Гербольдт сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Катарина Гербольдт назвала поведение Алены Косторной неспортивным.

Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.

«Нужно кататься так, чтобы не было причин кого-то за что-то критиковать. Либо ты катаешься на десять голов выше — тогда ни у кого нет вопросов, либо могут возникать разные варианты.

Оправданна ли критика? Я знаю, что это неспортивное поведение», — сказал Гербольдт.

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27 комментариев

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smoky eyes
Может Георгий что-то скажет. Хороший парень такой, может утихомирит Аленку уже. Хотелось бы чтобы они были Куницы, а не Косторные…
+18
-3
+15
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Raduga
Ответ KMR
Судей критикуют во всех видах спорта. Даже в Ф1. Но только в ФК нельзя🤦
Можно, но при этом надо быть безупречными. Алена такой не была.
+17
-3
+14
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Viks
"Либо ты катаешься на десять голов выше" --- Чушь. В спорте почти всегда побеждают с мизерным преимуществом: десятая доля секунды, 1 см ...
+19
-9
+10
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KMR
Судей критикуют во всех видах спорта. Даже в Ф1. Но только в ФК нельзя🤦
+16
-6
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Biathlon Fan
Аленушка охреневшая, конечно, девочка. Сморю на нее и каждый раз она умудряется чем-то поразить, когда кажется, что почти ничего в этом мире не способно тебя удивить))
+14
-4
+10
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Pennywise
Что на это скажет комитет по этике? 😁
+16
-7
+9
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Natalia Solomakha
Опять эта присказка про "на 10 голов выше". Постыдились бы - сколько раз сову на глобус натягивали с блатными и любимчиками.
+7
0
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Marya Y
Так и есть.
+10
-5
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Хорошее Настроение
Заколебали эти рассуждения про "на 10 голов выше". Вот серьезно. Если ФК это спорт, со судить должны честно. Бегун если на секунду быстрее соперника прибегает становится первым. Никто от него не просит быть на десять голов выше, просто констатируют факт. И в ФК должно быть таке. А судейство у нас ужасно нечестное и некомпетентное. Я сейчас не про Косторную. Хотя и на ее примере видно как разняться ГОЕ. А про систему в целом, особенно про танцы. И шубы типа Гербольт которые такое поддерживают тоже не правы.
+7
-2
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Прекрасная фурия
Критика полностью оправдана. Алена - не терпила, как некоторые. Пока волна не поднимется, так и будут грибы направо-налево раздавать своим протеже.
+7
-3
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Бунтарь без идеала
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Лучше овладеть русским языком до написания комментария где бы то ни было.
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Raduga
Ответ Дружба11
Комментарий удален модератором
Это вы надеялись, что Кагановская и Ангелопол помирятся?)? Вам лучше не писать комментарии)
+6
-3
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Дружба11
Ответ Raduga
У Косторной есть блат, поэтому ей пофиг
был бы блат-с ней бы не осмелились расправиться, а ее с Гошей осадили)).
+5
-2
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Raduga
Ответ Тимур Муратов
Ханю не был безупречен много раз, но судейки его вытягивали. Так что это не аргумент
Алена пока не поняла, что такое ПАРНОЕ катание. Всё, больше нечего обсуждать
+2
-1
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Тимур Муратов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Raduga
Алена пока не поняла, что такое ПАРНОЕ катание. Всё, больше нечего обсуждать
Ну это тебе нечего обсуждать, а экспертам есть что. На каток сходи хоть раз, Маня🤣 а ещё пересмотри фигурное катание последних 20 лет. Алена уже не хуже Маркей или Гербольт.
+3
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Raduga
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
)))). Угу
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katanie-na-ldu
Ответ smoky eyes
Может Георгий что-то скажет. Хороший парень такой, может утихомирит Аленку уже. Хотелось бы чтобы они были Куницы, а не Косторные…
Похоже, Георгий уравновешивает темперамент Алены)
+1
0
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Raduga
Ответ Тимур Муратов
Косторная как парница и одиночница намного сильнее Гербольт. Поэтому ей виднее, что спортивное поведение, а что нет.
У Косторной есть блат, поэтому ей пофиг
+6
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Plusha2112
Ответ Хорошее Настроение
Заколебали эти рассуждения про "на 10 голов выше". Вот серьезно. Если ФК это спорт, со судить должны честно. Бегун если на секунду быстрее соперника прибегает становится первым. Никто от него не просит быть на десять голов выше, просто констатируют факт. И в ФК должно быть таке. А судейство у нас ужасно нечестное и некомпетентное. Я сейчас не про Косторную. Хотя и на ее примере видно как разняться ГОЕ. А про систему в целом, особенно про танцы. И шубы типа Гербольт которые такое поддерживают тоже не правы.
а вы серьезно сути не поняли ?
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Дружба11
Ответ Raduga
Это вы надеялись, что Кагановская и Ангелопол помирятся?)? Вам лучше не писать комментарии)
а они общаются-это уже не мало, и помирились,возможно со временем вновь кататься парой будут.
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Vladimir Arutin
Ответ KMR
Судей критикуют во всех видах спорта. Даже в Ф1. Но только в ФК нельзя🤦
В футболе есть экспертно судейская коммисия куда можно обратиться на неверные решения судей .Почему такого нет в ФК?
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KMR
Ответ Raduga
Можно, но при этом надо быть безупречными. Алена такой не была.
А судьи такими были? )
Безупречными)
0
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Тимур Муратов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Raduga
Можно, но при этом надо быть безупречными. Алена такой не была.
Ханю не был безупречен много раз, но судейки его вытягивали. Так что это не аргумент
+4
-4
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Anna
Хочется комментариев по существу от парников только без предвзятости, а конкретно по катанию. Для меня они не скатаны даже на восьмерки, но я и не профессионал
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Дружба11
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