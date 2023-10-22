Алексей Брюханов: «Сегодня была хорошая попытка четверного подкрута на тренировке, поэтому мы решили рискнуть»

Алексей Брюханов оценил выступление на Гран-при России в Омске.

Брюханов в паре с Юлией Артемьевой занял на турнире третье место. В произвольной программе фигуристы попытались исполнить четверную подкрутку.

«Эту программу мы еще нигде не катали. Мы обсуждали добавление четверного подкрута еще с июля. Сегодня была хорошая попытка на тренировке, поэтому мы решили рискнуть.

Мы довольны прокатом обеих программ. Арена супер, публика супер. Понравилось здесь выступать», — сказал .