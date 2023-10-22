Алексей Брюханов: «Сегодня была хорошая попытка четверного подкрута на тренировке, поэтому мы решили рискнуть»

Теги сборная России пары Алексей Брюханов Юлия Артемьева Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Алексей Брюханов оценил выступление на Гран-при России в Омске.

Брюханов в паре с Юлией Артемьевой занял на турнире третье место. В произвольной программе фигуристы попытались исполнить четверную подкрутку. 

«Эту программу мы еще нигде не катали. Мы обсуждали добавление четверного подкрута еще с июля. Сегодня была хорошая попытка на тренировке, поэтому мы решили рискнуть.

Мы довольны прокатом обеих программ. Арена супер, публика супер. Понравилось здесь выступать», — сказал Брюханов

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8 комментариев

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Defender64
Самую малость не хватило. Надеюсь, ещё попробуют. Все обороты были, но выскользнула на приземлении.
+9
0
+9
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Дарья Куликова
Если не на этапах, то когда еще пробовать, ребята молодцы, нужно накатывать элемент;)
+7
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Анастасия Прудникова
Пусть у ребят получится подкрутка на других стартах!
+5
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Мира Массарская
каждый раз сердце замирает от страха и восторга во время их поддержки. нравится пара, умнички. удачи, и пусть всё получится. ттт
+3
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+3
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UVR
Молодцы, что не стоите на месте, ищите свои преимущества, без них в лидеры не пробиться, некоторые пары стали прыгать флипы и луцы. Верю в вас. УСПЕХОВ.
+2
0
+2
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Kareglazaya
Еще немного доработают, и подкрутка получится.
+1
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Юлия Ягунова
Какие у них поддержки и ведь Юля выросла!
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