Татьяна Тарасова: «Косторная только начала выступать в парах, а уже обсуждает судей. Это просто вызывающе, непозволительно, никто себе такого не позволяет»

Татьяна Тарасова назвала непозволительным поведение Алены Косторной .

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.

— Она бы лучше каталась достойнее. Косторная только начала выступать в парах, а уже обсуждает судей. Это просто вызывающе, непозволительно, никто себе такого не позволяет.

Она только дебютировала в парном катании на соревнованиях, откуда она знает, как их надо судить? Не надо так высказываться, это неправильно, в нашем фигурном катании не принято критиковать судей. У нее есть тренер, она что забыла про это? В крайнем случае, претензии могли бы высказать они.

— После такого судьи будут хуже к ней относиться?

— Нет, не будут. У нас судьи оценивают элементы, программу и чистоту катания, а не интервью после прокатов. По крайней мере я надеюсь, что это так, — сказала Тарасова.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

«Наш труд спущен в унитаз». Осторожно, Косторная в ярости