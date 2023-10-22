Татьяна Тарасова: «Косторная только начала выступать в парах, а уже обсуждает судей. Это просто вызывающе, непозволительно, никто себе такого не позволяет»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Матч ТВ Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала непозволительным поведение Алены Косторной .

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.

— Она бы лучше каталась достойнее. Косторная только начала выступать в парах, а уже обсуждает судей. Это просто вызывающе, непозволительно, никто себе такого не позволяет.

Она только дебютировала в парном катании на соревнованиях, откуда она знает, как их надо судить? Не надо так высказываться, это неправильно, в нашем фигурном катании не принято критиковать судей. У нее есть тренер, она что забыла про это? В крайнем случае, претензии могли бы высказать они.

— После такого судьи будут хуже к ней относиться?

— Нет, не будут. У нас судьи оценивают элементы, программу и чистоту катания, а не интервью после прокатов. По крайней мере я надеюсь, что это так, — сказала Тарасова.

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16 комментариев

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KMR
А кто впервые придумал,что судьи неприкасаемые?
+7
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imaxim
А вот я бы на месте судьи, поставившему Косторной девятки в компонентах по доброте душевной, сильно в следующий раз бы задумался
+11
-7
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метель
Зато теперь все забыли об грибах Петросян,Кондратюка и вообще , об втором этапе ГП.Умеет Косторная интервью раздавать
+7
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Elizzo
Эх , жалко. Алена не повзрослела, хотя возраст уже позволяет это. Талантливая девушка, будет жаль если вся эта работа уйдет в никуда просто из-за характера.
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Lennuci
Думаю, после этого "монолога одного актера" их на след этапе и впрямь оценят адекватно. И поставят все, на что на самом деле накатали. А не за былые заслуги и красивые глаза.
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Блинчик
Надо эту Косторную наказать по кодексу этики.
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Ирина Иванова
Судьи будут брать самоотвод, увидев в списках участников пару КК. А наиболее осторожные, дабы избежать порки, постараются предварительно согласовывать оценки в протоколах с миссис совершенство)
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Следующий этап, 6,75 от каждого судьи.
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smoky eyes
Наградил бог талантом, про мозги забыл. Но красота все равно красивая у неё на льду, за это можно многое простить. Ну честно, привыкли все давно, что Аленку надо смотреть, а не слушать.
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Маргарита В Сафронова
Алӗна всегда делает то, что другие себе не позволяют. Вот добьӗтся. что их пару начнут реально оценивать, без восхищения еӗ прошлыми заслугами.
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Lennuci
Ответ tanya_1111
"Нет, не будут. У нас судьи оценивают элементы, программу и чистоту катания, а не интервью после прокатов." - Где-то посмеялась одна Титова )))
Титову (в этот раз) как раз и оценили правильно, как просила.
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tanya_1111
"Нет, не будут. У нас судьи оценивают элементы, программу и чистоту катания, а не интервью после прокатов." - Где-то посмеялась одна Титова )))
+8
-8
0
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JL JL
Кошмар! Ужас! Самое ужасное событие в мире! За прошедший год.
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Viks
По крайней мере я надеюсь, что это так, — сказала Тарасова. ---- Зря надеется.
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Мира Массарская
Ответ Большой Влад
Следующий этап, 6,75 от каждого судьи.
вот-вот, и разброса в оценках не будет, как Алёна и заказывала.
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