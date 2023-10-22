Александр Галлямов: «Я очень хотел исправиться за вчерашний день. Мы реализовали тот план, который затеяли»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу на Гран-при в Омске.

В произвольной программе фигуристы получили оценки выше собственного мирового рекорда (159,48 балла). 

Галлямов: По технике все получилось, я очень со своей стороны хотел исправиться за вчерашний день. Я доволен за себя и за Настю, за нас за всех. С Тамарой Николаевной и нашей командой мы реализовали тот план, который затеяли.

Мишина: Моей личной победой является то, что после не лучшей короткой программы получилось откатать чисто произвольную. В олимпийском сезоне все почти наши программы были чистыми, сложно перестроиться, что бывают некоторые ошибки и нужно дальше катать чисто.

Галлямов: Новые элементы? После прокатов мы все обсуждали с техническими специалистами, например, поменяли в реверсе во второй поддержке спуск. Я Настю подбрасываю и ловлю на две руки. Постарались, чтобы это выглядело интересно, с изюминкой.

Мишина: Изобретение каждый раз для нас начинается с того, что мы говорим: это точно не для нас, точно не подойдёт, но один раз сделаем. И в итоге это как раз оказывается интересным и эксклюзивным для нашей пары.

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3 комментария

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Defender64
Спасибо за каскад, теперь только лутца осталось дождаться. Один раз уже сделали, надо на постоянку
+5
0
+5
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Белла
Ответ Defender64
Спасибо за каскад, теперь только лутца осталось дождаться. Один раз уже сделали, надо на постоянку
Может не стоит рисковать лучше с сальховым, а то в прошлом году из-за него чр проиграли
+1
0
+1
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Асель Кабышева
Ответ Белла
Может не стоит рисковать лучше с сальховым, а то в прошлом году из-за него чр проиграли
Нужен каскад. Тем более если его поставили, то значит хотят пробовать и усложнять технику.
0
0
0
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