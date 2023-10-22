Мишина и Галлямов получили оценки выше мирового рекорда за произвольную программу на Гран-при России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов превысили мировой рекорд на Гран-при России.

Сегодня на этапе в Омске фигуристы победили в парном катании, набрав 159,48 балла за произвольную программу. Это выше их собственного мирового рекорда, установленного на чемпионате Европы в 2022 году (157,46 балла).

На национальных турнирах рекорды не засчитываются официально.