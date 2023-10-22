Мишина и Галлямов получили оценки выше мирового рекорда за произвольную программу на Гран-при России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов превысили мировой рекорд на Гран-при России.
Сегодня на этапе в Омске фигуристы победили в парном катании, набрав 159,48 балла за произвольную программу. Это выше их собственного мирового рекорда, установленного на чемпионате Европы в 2022 году (157,46 балла).
На национальных турнирах рекорды не засчитываются официально.
Но, видимо, это уже не победить. Самая техничная наша пара, которая так нечасто ошибается- вот и гоя. По-максимуму медленное катание и один образ на все программы.
И не в последний
Я - нет.
Везде у Насти одна улыбка в тему и без темы, Саша с напряженным лицом и никакой химии в паре. Просто два отличника выполняют акробатику под музыку. Почти всегда технически безупречно и скучно, аж зубы сводит.
А непростую работу подсчитать эти национальные рекорды и определить, сколько превышений случилось и в каком порядке, оставляет блоггерам.