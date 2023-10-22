Мишина и Галлямов получили оценки выше мирового рекорда за произвольную программу на Гран-при России

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Серия Гран-при России Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов превысили мировой рекорд на Гран-при России.

Сегодня на этапе в Омске фигуристы победили в парном катании, набрав 159,48 балла за произвольную программу. Это выше их собственного мирового рекорда, установленного на чемпионате Европы в 2022 году (157,46 балла).

На национальных турнирах рекорды не засчитываются официально.

 

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28 комментариев

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Агата Вемура
У нас и в прошлом году чуть ли не каждый второй прокат был на мировые рекорды😆😆 Ничего нового)
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Ирина Ларина
Никогда не понимала завышенных вторых оценок МиГов.
Но, видимо, это уже не победить. Самая техничная наша пара, которая так нечасто ошибается- вот и гоя. По-максимуму медленное катание и один образ на все программы.
+30
-12
+18
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Charliz
Они сегодня были безупречны. Красивый, легкий, вдохновенный прокат на все баллы, которые им дали.
+21
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Defender64
Ответ Ирина Ларина
Никогда не понимала завышенных вторых оценок МиГов. Но, видимо, это уже не победить. Самая техничная наша пара, которая так нечасто ошибается- вот и гоя. По-максимуму медленное катание и один образ на все программы.
Медленное - это у ХК, а МГ эту проблему давно решили. И компы у них по делу.
+16
-5
+11
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AllaS
Это был действительно прекрасный прокат , по всем статьям , впечатлил и вдохновил . Спасибо МиГи это было захватывающе красиво .🔥
+14
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Елена Назырова
На внутренних стартах всегда лояльнее оценивают
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Defender64
Не первый раз, не первый раз:)))
И не в последний
+10
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Veronika spuria
Можно и больше дать😂, а что, это внутренние старты! На самом деле, они большие молодцы!
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Ирина Ларина
Ответ Defender64
Медленное - это у ХК, а МГ эту проблему давно решили. И компы у них по делу.
Вы можете назвать хотя бы 2-3 программы, где были бы показаны ОБРАЗЫ? Ну, отличные «комсомольцев на стройке БАМа»?
Я - нет.
Везде у Насти одна улыбка в тему и без темы, Саша с напряженным лицом и никакой химии в паре. Просто два отличника выполняют акробатику под музыку. Почти всегда технически безупречно и скучно, аж зубы сводит.
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chespo
МГ выдали действительно шикарный прокат, настоящее классическое парное катание.
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pas33pas
А чего удивительного? Катают дома, вот и результаты дома. Не на мировой же арене в сезоне 22-23 спортсменам личные результаты улучшать. И если говорить про признаваемые "миром" достижения, вот та же Петросян со своим 4Lo упрыгалась, показывала его бесчисленное количество раз, а за границей оно как было "none ratified", так и остаётся. Если они там не хотят они видеть наших - то что с ними сделать? Их подход простой "не вижу, не слышу, не зачитываю". Ну и зачем нам тогда на них оглядываться?
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KMR
А потом некоторые ржут над словами Косторной.
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Elizzo
Программа сегодня прозвучала. Очень видна работа и рост в мастерстве. По ходу сезона надеюсь доведут до совершенства, у них все для этого есть.
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Антон Сватковский
Sports в своем стиле. На каждое превышение пишет отдельную новость (хотя они не только на ЧР бывают, а и в других странах).
А непростую работу подсчитать эти национальные рекорды и определить, сколько превышений случилось и в каком порядке, оставляет блоггерам.
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galik55
Ответ Елена Назырова
На внутренних стартах всегда лояльнее оценивают
Их и международное судейство любит
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imaxim
Ответ андрэ
если результат измеряется не метрическими данными это не спорт
Спортивная гимнастика вышла из чата
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Defender64
Ответ imaxim
Спортивная гимнастика вышла из чата
Вместе с прыжками в воду
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Jessi
Петросян там случайно на побила мировые рекорды?
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Emma Dunn
Ответ Defender64
Медленное - это у ХК, а МГ эту проблему давно решили. И компы у них по делу.
Не обманывайте себя. Проблема никогда не была решена. Они так медленно, как всегда.
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Ресницы Габи
Ответ Ирина Ларина
Никогда не понимала завышенных вторых оценок МиГов. Но, видимо, это уже не победить. Самая техничная наша пара, которая так нечасто ошибается- вот и гоя. По-максимуму медленное катание и один образ на все программы.
Ну сегодня хорошая скорость была, конечно, еще есть куда расти, но уже неплохо.
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