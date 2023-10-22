Анастасия Мишина: «У нас второй сезон в России, и мы не страдаем от того, что не хватает соревнований. У нас их много, они интересные и разнообразные»

Анастасия Мишина заявила, что не страдает от нехватки международных стартов.

Сегодня чемпионы миры в парном катании Мишина и Александр Галлямов победили на этапе Гран-при России в Омске.

«У нас второй сезон в России, и мы не страдаем от того, что нам не хватает соревнований. У нас много турниров – и прыжковый, и шоу-программ, они интересные и разнообразные.

Сегодня получилось практически все. Если какие-то недочеты и были, то мы их исправим, до следующего турнира в Казани у нас еще почти три недели», – сказа Мишина.