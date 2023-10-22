Анастасия Мишина: «У нас второй сезон в России, и мы не страдаем от того, что не хватает соревнований. У нас их много, они интересные и разнообразные»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Серия Гран-при России Открытый турнир по шоу-программам Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Сердце Сибири Фигурное катание

Анастасия Мишина заявила, что не страдает от нехватки международных стартов.

Сегодня чемпионы миры в парном катании Мишина и Александр Галлямов победили на этапе Гран-при России в Омске.

«У нас второй сезон в России, и мы не страдаем от того, что нам не хватает соревнований. У нас много турниров – и прыжковый, и шоу-программ, они интересные и разнообразные.

Сегодня получилось практически все. Если какие-то недочеты и были, то мы их исправим, до следующего турнира в Казани у нас еще почти три недели», – сказа Мишина.

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9 комментариев

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блОК
Жаль только титулов не прибавилось, в такой шикарной форме ребята…
+14
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Defender64
Ответ Слончик
Заучит как самовнушение
Ну это лучше, чем сказать, что "мы очень страдаем и от отчаяния подумываем всё бросить".
+5
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Бильм@н
Говорит как на партсобрании.
+5
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Lenivets
Парники все молодцы, вот у кого мотивации через край! Да и у мужчин, в танцах сейчас интересно. Только девушек чересчур избаловали деньгами и вниманием, вот и разбежались все, т.к. ниже их достоинства кататься на внутренних турнирах.
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Владимир Бойченко
А вам прям серпом ...
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