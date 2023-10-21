Анастасия Мишина: «Нельзя всегда кататься без ошибок. Мы видим, над чем работать»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Мишина и Галлямов прокомментировали выступление на Гран-при России в Омске.

После короткой программы фигуристы занимают первое место в соревнованиях спортивных пар. 

Мишина: После большого перерыва для нас было немного нервно выходить на соревнования, поэтому были допущены некоторые ошибки. Но ничего страшного, это подготовка к нашим основным соревнованиям. Нельзя всегда кататься без ошибок. Нельзя сказать, что мы довольны, но это рабочий вариант, мы видим, над чем работать.

Галлямов: Над чем работали до этого этапа? В основном делали акцент на то, чтобы накатывать программы, привыкать к новым шагам. Мы поменяли стиль программ, они абсолютно новые. За счет прокатов на шоу в Китае мы постепенно вкатывали программу, чтобы где-то добавлять в некоторых моментах.

Мишина: Также хочу добавить, что первые соревнования или первые прокаты — это всегда показатель того, что спортсмены сделали в межсезонье. Даже съемка на тренировках — она другая: мы катаемся без костюмов. А когда смотрим в первый раз на ТВ, в соревновательных костюмах и со зрителями, сразу видно, над чем работать. Чаще всего ощущения спортсмена отличаются от того, что есть на самом деле.

Галлямов: Работа с хореографом Ксенией Михеевой? Было действительно очень интересно, хотя изначально не совсем поняли концепцию программы, но нам стали объяснять Тамара Николаевна, все наши тренеры и Ксения. И благодаря всему нашему тренерскому составу мы поняли программу, что и как именно нужно катать.

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10 комментариев

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ice_victory
Настя всегда восхищает спокойным, трезвым подходом к ошибкам в прокате. Очень надеюсь, что в ПП у ребят все получится, как задумано.
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Lolka12
Настя, вы были прекрасны! Все элементы кроме прыжка (досадной ошибки) на максимальном уровне! Программа сегодня заиграла 🔥🔥🔥
+3
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Адриана
Настя всегда сдержанна в комментариях, от ошибок никто не застрахован, пусть они будут лучше здесь, чем на главных стартах. Удачи в ПП.
+2
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galik55
Ответ Lolka12
Настя, вы были прекрасны! Все элементы кроме прыжка (досадной ошибки) на максимальном уровне! Программа сегодня заиграла 🔥🔥🔥
Да и смена костюмов, сегодня все было интересней, ну косяк был, но у всех бывает. Чистой ПП
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Мороженко
Настя супер!
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Белла
Не понимаю почему у них сальхов идет первым элементом, он у них всегда после выброса стоял, значит у них проблема с ним или это намек на лутц
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Tatiana Klm
Сегодня тяжеловато прокатили, медленно и местами напряженно. Удачи завтра!
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orlitza
Сконцетрироваться на главном и забыть про футбол.
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Lolka12
Ответ galik55
Да и смена костюмов, сегодня все было интересней, ну косяк был, но у всех бывает. Чистой ПП
Да, костюмы огонистые ❤️ такие яркие!
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galik55
Ответ Белла
Не понимаю почему у них сальхов идет первым элементом, он у них всегда после выброса стоял, значит у них проблема с ним или это намек на лутц
Думаю лутц планируют.
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