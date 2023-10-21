Анастасия Мишина: «Нельзя всегда кататься без ошибок. Мы видим, над чем работать»

Мишина и Галлямов прокомментировали выступление на Гран-при России в Омске.

После короткой программы фигуристы занимают первое место в соревнованиях спортивных пар.

Мишина: После большого перерыва для нас было немного нервно выходить на соревнования, поэтому были допущены некоторые ошибки. Но ничего страшного, это подготовка к нашим основным соревнованиям. Нельзя всегда кататься без ошибок. Нельзя сказать, что мы довольны, но это рабочий вариант, мы видим, над чем работать.

Галлямов: Над чем работали до этого этапа? В основном делали акцент на то, чтобы накатывать программы, привыкать к новым шагам. Мы поменяли стиль программ, они абсолютно новые. За счет прокатов на шоу в Китае мы постепенно вкатывали программу, чтобы где-то добавлять в некоторых моментах.

Мишина: Также хочу добавить, что первые соревнования или первые прокаты — это всегда показатель того, что спортсмены сделали в межсезонье. Даже съемка на тренировках — она другая: мы катаемся без костюмов. А когда смотрим в первый раз на ТВ, в соревновательных костюмах и со зрителями, сразу видно, над чем работать. Чаще всего ощущения спортсмена отличаются от того, что есть на самом деле.

Галлямов: Работа с хореографом Ксенией Михеевой? Было действительно очень интересно, хотя изначально не совсем поняли концепцию программы, но нам стали объяснять Тамара Николаевна, все наши тренеры и Ксения. И благодаря всему нашему тренерскому составу мы поняли программу, что и как именно нужно катать.