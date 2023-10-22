Катарина Гербольдт: «Если Туктамышева не будет приостанавливать тренировки, то сможет легко вернуться на профессиональный уровень»

Теги Катарина Гербольдт сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Гербольдт считает, что Туктамышева сможет вернуться на профессиональный уровень.

Ранее чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере.

«Если не будет приостанавливать тренировки, то сможет легко вернуться на профессиональный уровень. Если забросит, то будет тяжелее. Все зависит от обстоятельств и того, как будет проводить эту паузу.

Лиза выступает уже большое количество времени, она профессионал в своем деле, если захочется стать тренером, то почему нет, знаний более чем достаточно», – сказала бронзовый призер чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт.

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru

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