Катарина Гербольдт: «Если Туктамышева не будет приостанавливать тренировки, то сможет легко вернуться на профессиональный уровень»

Гербольдт считает, что Туктамышева сможет вернуться на профессиональный уровень.

Ранее чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере.

«Если не будет приостанавливать тренировки, то сможет легко вернуться на профессиональный уровень. Если забросит, то будет тяжелее. Все зависит от обстоятельств и того, как будет проводить эту паузу.

Лиза выступает уже большое количество времени, она профессионал в своем деле, если захочется стать тренером, то почему нет, знаний более чем достаточно», – сказала бронзовый призер чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт.

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru