Елизавета Туктамышева: «Понимаю, что вернуться будет тяжело. Но мое тело позволит восстановить и тройной аксель, и другие прыжки»

Елизавета Туктамышева верит, что вернется в фигурное катание после перерыва.

«Решение я приняла недавно. И оно было тяжелым. Потому что я все время каталась, у меня не было ни одного сезона, чтобы я выпала. За все 16 лет было, может, 2-3 старта, на которые я не поехала. И я думала: а может, еще найдется мотивация? Может, что-то екнет в сердце – и я все-таки пойду в сезон.

Мне хватило бы полтора месяца, чтобы войти в соревновательную форму. Но после контрольных прокатов поняла, что уже тяжеловато втягиваться в тренировочную рутину.

Продление отстранения – еще одна причина. Тех самых ярких всплесков, поездок на международные старты сейчас нет. Поэтому пропускаю этот сезон.

Я понимаю, что вернуться будет тяжело. Мне кажется, будет сравнимо с тем временем, когда мы сидели на карантине, а потом вливались обратно в привычный темп жизни. Но многие спортсмены брали паузу, а потом возвращались: , . пропускала даже ради родов, а потом возвращалась. Так что это реально, но будет сложно.

Видела, что многие меня уже провожают. Отношусь к этому адекватно. Потому что обычно как: если спортсмен берет перерыв, то чаще всего это значит, что он завершил карьеру и в какой-то момент в будущем об этом объявит. Но я так не настроена, я все равно чувствую, что было бы у меня желание – способ найдется.

Знаю, что если захочу, то смогу вернуться. Мое тело позволит восстановить и тройной аксель, и все тройные прыжки, и каскады три-три», – написала в блоге на Sports.ru.

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru