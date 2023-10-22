Татьяна Мишина: «Туктамышева решила приостановить, а не завершить карьеру. А дальше она почувствует и силы, и мотивацию»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Татьяна Мишина заявила, что Елизавета Туктамышева не завершила карьеру.

Сегодня фигуристка объявила, что берет паузу в соревновательной карьере.

«Мы это восприняли спокойно. Она решила приостановить, а не завершить карьеру, тут ничего такого нет. А дальше она почувствует и силы, и мотивацию. Это время на восстановление, время чтобы осмотреться и решить для себя некоторые моменты.

Можно ли это назвать плавным завершением? Нет, это приостановка, а не конец. Сейчас она решила сделать так, а что будет дальше, увидим позже, нет смысла гадать», – сказала тренер.

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru

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9 комментариев

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Ayla
Хоть одна возвращалась из всех "паузеров"?
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Анастасия Прудникова
Просто есть примеры спортсменок, которые брали паузу и уже не возвращались, поэтому и про Лизу тоже многие думают, что не выйдет на лед. В любом случае, посмотрим, будет выступать Лиза или нет, время покажет.
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aleks007smol
Ответ Ayla
Хоть одна возвращалась из всех "паузеров"?
"Но многие спортсмены брали паузу, а потом возвращались: Евгений Плющенко, Каролина Костнер. Мики Андо пропускала даже ради родов, а потом возвращалась".

Из личного блога Лизы на Спортсе.
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Agura
Ответ Katerina Sunny
Лиза уже сама высказалась, что для неё имеют значение международные соревнования. Она посоревновалась один сезон на внутренних соревнованиях, почувствовала разницу. Можно много рассказывать, что внутренние соревнования заменяют международные, но это не так.
Извините, но это даже не смешно...
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Любитель_ФК
Это мы слышали уже не один раз и от фигуристок гораздо моложе Лизы, и никто еще после паузы или приостановки, как хотите назовите, не возвращался. Подобные обещания вернуться выглядят, как попытка оправдать и замять такое страшное и категоричное : "Я ухожу из спорта". Звучит действительно страшно для болельщиков, для тренеров и особенно для самой спортсменки. Звучит, как будто ты оставляешь первую часть своей жизни в прошлом и переходишь совсем в другую и очень не похожую на прежнюю новую жизнь. В этом и состоит диалектика ( развитие) нашего существования на этом белом свете и ничего в этом плохого нет, возврат к прошлому , как правило ничего хорошего не приносит, а Лизе новых эмоций и главное новой, хорошей мотивации в ее следующем периоде жизни.
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Darth_Pershman
Ответ Katerina Sunny
Лиза уже сама высказалась, что для неё имеют значение международные соревнования. Она посоревновалась один сезон на внутренних соревнованиях, почувствовала разницу. Можно много рассказывать, что внутренние соревнования заменяют международные, но это не так.
Парадигму сломать непросто, и очень жаль, что даже сама Этери и сам Мишин явно этого еще не поняли. Поэтому очень надеюсь, что в ближайшие лет пять нас никуда не допустят, а потом уже все поймут, что этот ЛГБТ-цирк даже пятиметровой палкой тыкать противно, не то что туда лезть.
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