Татьяна Мишина: «Туктамышева решила приостановить, а не завершить карьеру. А дальше она почувствует и силы, и мотивацию»

Татьяна Мишина заявила, что Елизавета Туктамышева не завершила карьеру.

Сегодня фигуристка объявила, что берет паузу в соревновательной карьере.

«Мы это восприняли спокойно. Она решила приостановить, а не завершить карьеру, тут ничего такого нет. А дальше она почувствует и силы, и мотивацию. Это время на восстановление, время чтобы осмотреться и решить для себя некоторые моменты.

Можно ли это назвать плавным завершением? Нет, это приостановка, а не конец. Сейчас она решила сделать так, а что будет дальше, увидим позже, нет смысла гадать», – сказала тренер.

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru