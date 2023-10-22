Инна Гончаренко: «Думаю, Туктамышева сможет вернуться, если захочет. Нужно уважать выбор спортсменки»

Инна Гончаренко призвала уважать выбор Елизаветы Туктамышевой о паузе в карьере.

Туктамышевой 26 лет, она чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года.

«Она долгожительница, это редкий случай не только в российском фигурном катании, но и мировом. Лиза долго, преданно, ярко и на высоком выступала все эти годы, владеет элементами ультра‑си.

Это требует постоянной нагрузки, нельзя выучить элемент и отдыхать, нужно поддерживать форму. Это каждодневная сложная работа. Усталость накапливается не столько физическая, сколько психологическая.

Не удивительно, что ей хочется заняться саморазвитием, что‑то еще попробовать, а не только постоянные тренировки и старты. Нужно уважать выбор спортсменки.

Думаю, что она сможет вернуться, если захочет. Если приняла для себя решение приостановить карьеру, а не закончить, значит оставляет за собой шанс. Я бы очень хотела, чтобы она вернулась», – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru