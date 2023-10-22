Елизавета Туктамышева о пропуске сезона: «Накопилась усталость, появилась демотивация. Пока хочу направить энергию в другое русло»

Елизавета Туктамышева объяснила решение пропустить сезон.

«Я давно катаюсь на профессиональном уровне и немножко устала от ежедневных тренировок. На протяжении всей жизни я занималась только одним делом. Чтобы это дело приносило результат и чтобы я развивалась в нем, мне приходилось остальные желания и интересы ставить на второе место. Всегда первостепенным было фигурное катание – даже если я хотела что-то новое изучить, чем-то заняться, то концентрация тренировок не особо это позволяла.

Мне почему-то было тяжело в последние несколько лет. А когда за окном октябрь, как сейчас, в Питере – постоянная ночь, день начинается очень поздно, сразу пропадали силы и настроение. Особенно без таких ярких моментов, как поездка в теплую Италию или интересную Японию. Эти выезды были ярким всплеском в сезоне, а сейчас ты в плюс-минус одинаковом климате, выступаешь на одинаковых стартах. Конечно, я утрирую – федерация многое делает для нас. Но накопилась усталость, появилась демотивация. Поэтому я приняла решение этот сезон пропустить.

Я пропускаю сезон, не потому что у меня травма или мне сложно скоординировать свое тело. Нет, я все так же могу прыгать, кататься, тренироваться. Просто пока хочу направить энергию в другое русло, хочу учиться новому», – написала в блоге на Sports.ru

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru