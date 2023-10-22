Елизавета Туктамышева о пропуске сезона: «Накопилась усталость, появилась демотивация. Пока хочу направить энергию в другое русло»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева объяснила решение пропустить сезон.

«Я давно катаюсь на профессиональном уровне и немножко устала от ежедневных тренировок. На протяжении всей жизни я занималась только одним делом. Чтобы это дело приносило результат и чтобы я развивалась в нем, мне приходилось остальные желания и интересы ставить на второе место. Всегда первостепенным было фигурное катание – даже если я хотела что-то новое изучить, чем-то заняться, то концентрация тренировок не особо это позволяла.

Мне почему-то было тяжело в последние несколько лет. А когда за окном октябрь, как сейчас, в Питере – постоянная ночь, день начинается очень поздно, сразу пропадали силы и настроение. Особенно без таких ярких моментов, как поездка в теплую Италию или интересную Японию. Эти выезды были ярким всплеском в сезоне, а сейчас ты в плюс-минус одинаковом климате, выступаешь на одинаковых стартах. Конечно, я утрирую – федерация многое делает для нас. Но накопилась усталость, появилась демотивация. Поэтому я приняла решение этот сезон пропустить.

Я пропускаю сезон, не потому что у меня травма или мне сложно скоординировать свое тело. Нет, я все так же могу прыгать, кататься, тренироваться. Просто пока хочу направить энергию в другое русло, хочу учиться новому», – написала Туктамышева в блоге на Sports.ru

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru

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4 комментария

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Анастасия Прудникова
Имеет право взять перерыв, Лиза уже много лет в спорте, есть медали крупных стартов. Посмотрим, вернется ли спортсменка после паузы.
+4
0
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Юлия Гладкова
Всё правильно, Лиза! Хоть это и больно осознавать. А как болельщики всегда ждали сезон и международные старты. Всё в один момент перечеркнули. Удачи!
+4
0
+4
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imaxim
Жалко. Когда останавливаешься, потом уже не получается догнать
+3
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Rina
После стольких сезонов и соревнований имеет полное право взять перерыв. Удачи!
+3
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