Туктамышева о том, как не поддаться звездной болезни: «Не могу сказать, потому что я через это не проходила. Если ты человек с интеллектом, у тебя короны не будет»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, как не поддаться звездной болезни.

– Как научиться абстрагироваться от критики и не реагировать на чужое мнение?

– (Смеется). Это только закалка. Ты все равно должен пройти через это. С критикой ты не будешь справляться вот так вот влегкую. Это приходит только с опытом.

Если ты чувствительно к этому относишься, то надо просто фильтровать, что хейт, а что критика. И обсуждать это со своими знакомыми, которые могут тебе сказать правду. Где-то можно улучшиться, а где-то: «Забей, это тебя не касается. Это касается тех, кто пишет».

– Как не поддаться звездной болезни?

– Мне кажется, если у тебя правильное окружение, то звездная болезнь точно не страшна. Но... Я не знаю. Я не могу сказать, потому что я через это не проходила. У меня не было какой-то короны на голове, мне кажется. А может, и была (смеется). Я это не сильно чувствую.

Но я думаю, да, это окружение, воспитание и твое саморазвитие. Если ты человек с интеллектом, у тебя короны не будет. Этот вопрос всегда ставит меня в тупик. Попрошу его вычеркнуть из всех интервью (смеется), – сказала фигуристка.

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24 комментария

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burefan
😂😂😂😂 назваться императрицей, это конечно другое, не звёздная болезнь
+25
-14
+11
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AlexFed
Ответ Machine Head
Я же говорю всегда , что Елизавета умная по природе своей и мудрая.
Дада, это именно так и работает, чем чаще ты намекаешь на свой интеллект и называешь себя императрицей - тем ты умнее и не имеешь звездной болезни 🤡
+11
-4
+7
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AlexFed
Ответ 4x Qqqq
Она ж не сама себя императрицей нарекла, так её поклонники называют. Скромняжку Семененко фанаты называют королём кей-попа, он тоже зазвездился, по вашему мнению?
И шмотки с надписью императрица она не сама выпускала, да?
+9
-3
+6
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Machine Head
Хейтеры Тухтамышевой из штанов выпрыгивают , чтобы кинуть на вентилятор. Смешно просто. Она умная, красивая , выйдет замуж , родит талантливых детей и дай Бог все так будет и все у нее будет хорошо. А кто-то будет гореть от зависти .
+10
-5
+5
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Machine Head
Я же говорю всегда , что Елизавета умная по природе своей и мудрая.
+13
-9
+4
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Marya Y
То есть, выйти к бортику с пивом это не проявление звёздности? https://ss.sport-express.ru/userfiles/materials/194/1945722/volga.jpg
+5
-2
+3
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Machine Head
Ответ Machine Head
Хейтеры Тухтамышевой из штанов выпрыгивают , чтобы кинуть на вентилятор. Смешно просто. Она умная, красивая , выйдет замуж , родит талантливых детей и дай Бог все так будет и все у нее будет хорошо. А кто-то будет гореть от зависти .
Двое уже горят бггг. Почините лучше кран подтекает .
+4
-1
+3
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ВИван
Ответ Великий Алонсо
Туктамышева из большинства фигуристок выделяется умом, на фоне Загитовой по интеллекту это вообще небо и земля
Лиза очень выделяется умом и мудростью на фоне Медведевой)
+4
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4x Qqqq
Ответ AlexFed
И шмотки с надписью императрица она не сама выпускала, да?
Монетизировала своё прозвище, почему нет? Если Трусова выпустит мерч с надписью "королева квадов" или "красная ракета", у меня вопросов тоже не возникнет, ведь Трусову так реально называли.
+2
-1
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Алеся Ткаченко
У Лизы никакой короны нет,она просто себя любит и это нормально.А еще у нее есть самоирония,что тоже помогает ей в жизни.Императрицей она себя лично никогда не называла,так ее называли поклонники.
+1
-1
0
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Mion
Ответ burefan
😂😂😂😂 назваться императрицей, это конечно другое, не звёздная болезнь
Она называлась шальной императрицей) и не совсем в плане льда. Это потом фанаты подхватили
+7
-7
0
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Алеся Ткаченко
Ответ 4x Qqqq
Монетизировала своё прозвище, почему нет? Если Трусова выпустит мерч с надписью "королева квадов" или "красная ракета", у меня вопросов тоже не возникнет, ведь Трусову так реально называли.
Вот именно.
+1
-1
0
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burefan
Ответ Machine Head
Я же говорю всегда , что Елизавета умная по природе своей и мудрая.
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burefan
Ответ Marya Y
То есть, выйти к бортику с пивом это не проявление звёздности? https://ss.sport-express.ru/userfiles/materials/194/1945722/volga.jpg
Это видимо тот ее интеллект, про который она говорит🤣
+3
-3
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MARG-la
Ответ burefan
Это видимо тот ее интеллект, про который она говорит🤣
Лиза достаточно эпатажна и раскованна вообще. Но это не имеет никакого отношения к звездности.
0
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