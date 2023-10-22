Туктамышева о том, как не поддаться звездной болезни: «Не могу сказать, потому что я через это не проходила. Если ты человек с интеллектом, у тебя короны не будет»

Елизавета Туктамышева рассказала, как не поддаться звездной болезни.

– Как научиться абстрагироваться от критики и не реагировать на чужое мнение?

– (Смеется). Это только закалка. Ты все равно должен пройти через это. С критикой ты не будешь справляться вот так вот влегкую. Это приходит только с опытом.

Если ты чувствительно к этому относишься, то надо просто фильтровать, что хейт, а что критика. И обсуждать это со своими знакомыми, которые могут тебе сказать правду. Где-то можно улучшиться, а где-то: «Забей, это тебя не касается. Это касается тех, кто пишет».

– Как не поддаться звездной болезни?

– Мне кажется, если у тебя правильное окружение, то звездная болезнь точно не страшна. Но... Я не знаю. Я не могу сказать, потому что я через это не проходила. У меня не было какой-то короны на голове, мне кажется. А может, и была (смеется). Я это не сильно чувствую.

Но я думаю, да, это окружение, воспитание и твое саморазвитие. Если ты человек с интеллектом, у тебя короны не будет. Этот вопрос всегда ставит меня в тупик. Попрошу его вычеркнуть из всех интервью (смеется), – сказала фигуристка.

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