Туктамышева о планах: «Мне интересна медиаиндустрия, хочу попробовать себя в ней. Плюс есть еще некоторые проекты»
Елизавета Туктамышева рассказала о ближайших планах.
– Какие у вас ближайшие планы, в чем планируете развиваться?
– Мне интересна медиаиндустрия, я хочу попробовать себя в ней. Плюс есть еще некоторые проекты, которые я хочу реализовать. Но я пока о них не хочу говорить.
– В прошлом году вы пожелали себе найти то, что вам будет близко так же, как и фигурное катание. Удалось это сделать?
– Нет, пока еще в процессе, – сказала фигуристка.
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