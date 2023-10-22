Туктамышева о планах: «Мне интересна медиаиндустрия, хочу попробовать себя в ней. Плюс есть еще некоторые проекты»

Елизавета Туктамышева рассказала о ближайших планах.

– Какие у вас ближайшие планы, в чем планируете развиваться?

– Мне интересна медиаиндустрия, я хочу попробовать себя в ней. Плюс есть еще некоторые проекты, которые я хочу реализовать. Но я пока о них не хочу говорить.

– В прошлом году вы пожелали себе найти то, что вам будет близко так же, как и фигурное катание. Удалось это сделать?

– Нет, пока еще в процессе, – сказала фигуристка.

Туктамышева уходит? Почему ей так сложно ответить на главный вопрос