Кондратюк упал с четверного лутца, Ветлугин прыгнул четверной тулуп, Федоров – каскад четверной лутц – тройной тулуп на этапе Гран-при в Омске

Теги сборная России мужское катание Алексей Ерохов Матвей Ветлугин Михаил Полянский Семен Соловьев Марк Кондратюк Андрей Анисимов Григорий Федоров Михаил Терновский Серия Гран-при России Фигурное катание

Сегодня на этапе Гран-при России в Омске мужчины выступили с короткими программами.

Матвей Ветлугин исполнил тройной аксель и четверной тулуп, а также каскад тройной лутц – тройной риттбергер с ошибкой на выезде.

Григорий Федоров прыгнул каскад четверной лутц – тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель с ошибкой при приземлении.

Семен Соловьев исполнил четверной тулуп со степ-аутом, тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Михаил Терновский – четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупа, тройной аксель.

Алексей Ерохов сделал каскад четверной сальхов – тройной тулуп, сольный четверной тулуп и «бабочку» на тройном акселе.

Андрей Анисимов прыгнул четверной флип, упал с тройного акселя и прыгнул каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Михаил Полянский – четверной тулуп, падение с тройного акселя, каскад тройной лутц – тройной тулуп с ошибкой на выезде.

Марк Кондратюк упал с четверного лутца, ошибся на тройном акселе, сделал каскад четверной сальхов – двойной тулуп.

Гран-при России. «Сердце Сибири». Ветлугин выиграл короткую программу, Федоров – 2-й, Соловьев – 3-й, Кондратюк – 8-й

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