Судьи поставили Косторной и Кунице за мастерство катания оценки от 6,75 до 9,25

Косторная и Куница получили за мастерство катания оценки от 6,75 до 9,25.

Сегодня пара дебютировала на Гран-при России в Омске. За выступление в короткой программе фигуристы получили 68,06 балла (35,01 за технику и 33,05 балла за компоненты).

Большое расхождение у судей получилось при оценивании поддержки – судьи Галина Истомина и Регина Трусова выставили элементу GOE -3, а Светлана Михайлова и Светлана Ершова поставили +3.

Также судьи разошлись в оценивании мастерства катания пары. Регина Трусова оценила этот компонент в 6,75, Светлана Ершова – в 9,25.