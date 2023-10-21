Судьи поставили Косторной и Кунице за мастерство катания оценки от 6,75 до 9,25

Теги сборная России судьи пары Георгий Куница Алена Косторная Сердце Сибири Фигурное катание

Косторная и Куница получили за мастерство катания оценки от 6,75 до 9,25.

Сегодня пара дебютировала на Гран-при России в Омске. За выступление в короткой программе фигуристы получили 68,06 балла (35,01 за технику и 33,05 балла за компоненты). 

Большое расхождение у судей получилось при оценивании поддержки – судьи Галина Истомина и Регина Трусова выставили элементу GOE -3, а Светлана Михайлова и Светлана Ершова поставили +3. 

Также судьи разошлись в оценивании мастерства катания пары. Регина Трусова оценила этот компонент в 6,75, Светлана Ершова – в 9,25. 

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32 комментария

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Док Аксель
Под разным углом зрения смотрят судьи соревнования по ФК...
+26
-1
+25
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spboksana
наверное, одни судьи оценивали партнера, другие - партнершу)
+24
0
+24
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Natalia Solomakha
Шутка про 6,75 Гоше и 9,25 Алёне уже была?
+22
-1
+21
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alexnew
Ответ Мороженко
Нормальные им компоненты поставили для новой пары, которая меньше года вместе. Очень даже нормальные.
Вопрос не в том, почему такой разброс? :)
+18
-2
+16
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EmperorNazer
Ершова, видимо, оценивала мастерство катания исключительно Алены, а Трусова - Георгия. Но вообще восьмерки, которые КК получили от большинства судей - это очень и очень щедро для новоделов, видно, что федерация не хочет, чтобы эта пара слишком сильно улетала вниз в турнирной таблице. Оно и понятно, учитывая, сколько зрительского внимания они генерируют.
+15
-3
+12
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Мороженко
Спортс, ну выложите видео Дарио с Лизой))
Всё подряд постите, а новую пару, которая всего неделю катается и уже ставят программу выложить сложно(
+13
-3
+10
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imaxim
Более согласен с теми, кто ставил семерки
+12
-3
+9
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Анастасия Прудникова
Вот это расхождения. Вспомнилась фраза из басни : "Когда в товарищах согласья нет".
+9
0
+9
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Мороженко
Нормальные им компоненты поставили для новой пары, которая меньше года вместе. Очень даже нормальные.
+14
-6
+8
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ДИОНИС
Такой разброс в судейских оценках в очередной раз доказывает не самую высокую, прямо скажем, квалификацию судей. Это также подтверждается прежними не всегда правильными судейскими оценками у одиночников, одиночниц и в танцах!
P.S. Никакого "заговора" в этом и в других случаях искать не нужно!
+6
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letochka
Не пора ли российским судьям какую-нибудь квалификацию пройти, пусть и на внутреннем уровне? Это же позор! И не только по оцениваю этой пары (хотя очень показательно), но и в целом.
+7
-1
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Лиза Михайлова
Ответ Мороженко
Спортс, ну выложите видео Дарио с Лизой)) Всё подряд постите, а новую пару, которая всего неделю катается и уже ставят программу выложить сложно(
О, спасибо большое за наводку!!!! Ничего себе 😍 У них там жаришка🔥 Полыхает))) Я у Дарио в телеграм глянула (dario cafe)
+5
0
+5
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Мороженко
Ответ alexnew
Вопрос не в том, почему такой разброс? :)
Ответ очевиден. Судьи не компетентны и не знают правил, оценивают как хотят. У нас на каждом соревновании какие-то судейские ошибки выясняются.
Но именно тут в итоговой оценке я с ними соглашусь.
+6
-1
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Лиза Михайлова
Просто одни судьи смотрели на Алёну, а другие на Георгия.
P.S. Георгий, прости! Это просто шутка.
+5
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Беглый*
Регина Трусова... Есть тут какой-то подвох
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Рита Стародубцева
А говорят ещё, болельщики спорят впустую, кто лучше, результат на табло. Вот тебе и табло.
+5
-1
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Anna
Реальность ближе к первой оценке
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Девушка Безимени
Ответ spboksana
наверное, одни судьи оценивали партнера, другие - партнершу)
два одиночника
+5
-2
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Alina Kernes
Как там Вайц написала, оценка на "проф. пригодность"?
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-2
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unknownman
Ну не любит Трусова Косторную, не любит)
+2
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
6,75 это правильно.
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-6
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Bobriot666
Ответ Defender64
Всё просто. Кто-то реально оценивал пару и поставил в районе 6-7. А кто-то по старой привычке отреагировал на фамилию Косторной. Типа она же крутая катальщица.
Из 7 судей только один поставил 6-7. Значит 1 был прав, а 6 не правы?
+1
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alexnew
Трусова, говорите? :)
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unknownman
Как ни странно, но такой разброс говорит только об одном: эту пару оценивали честно и беспристрастно, кто как видел, так и оценил. Эти оценки вызывают больше доверия, чем когда все судьи синхронно ставят одну и ту же оценку - это явно говорит о существовании определенного шаблона. Алена с Григорием выступали в первый раз на соревнованиях, вообще первый, поэтому шаблоны/методички составить ещё не успели.
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Лакс
если бы судьи оценивали с минимальным разбросом, то хватило бы и трех судей.
А так они могут видеть под разным углом и говорить, что мы так видим.
В парном судить сложно - надо смотреть за двумя и успевать выставлять общую оценку. В танцах хоть уровни можно раздельно выставлять.
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Djusik
Ответ Defender64
Всё просто. Кто-то реально оценивал пару и поставил в районе 6-7. А кто-то по старой привычке отреагировал на фамилию Косторной. Типа она же крутая катальщица.
Дядя в подтяжках рядом сидел. Не у всех хватило духа адекватно ставить.
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Djusik
Ответ spboksana
наверное, одни судьи оценивали партнера, другие - партнершу)
Всё оценили дядю.
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Bobriot666
Ответ imaxim
Более согласен с теми, кто ставил семерки
Поставил только один судья из семи. Значит 6 судей надо гнать в шею и результаты всех пар аннулировать.
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