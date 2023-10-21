Судьи поставили Косторной и Кунице за мастерство катания оценки от 6,75 до 9,25
Косторная и Куница получили за мастерство катания оценки от 6,75 до 9,25.
Сегодня пара дебютировала на Гран-при России в Омске. За выступление в короткой программе фигуристы получили 68,06 балла (35,01 за технику и 33,05 балла за компоненты).
Большое расхождение у судей получилось при оценивании поддержки – судьи Галина Истомина и Регина Трусова выставили элементу GOE -3, а Светлана Михайлова и Светлана Ершова поставили +3.
Также судьи разошлись в оценивании мастерства катания пары. Регина Трусова оценила этот компонент в 6,75, Светлана Ершова – в 9,25.
Всё подряд постите, а новую пару, которая всего неделю катается и уже ставят программу выложить сложно(
P.S. Никакого "заговора" в этом и в других случаях искать не нужно!
Но именно тут в итоговой оценке я с ними соглашусь.
P.S. Георгий, прости! Это просто шутка.
А так они могут видеть под разным углом и говорить, что мы так видим.
В парном судить сложно - надо смотреть за двумя и успевать выставлять общую оценку. В танцах хоть уровни можно раздельно выставлять.