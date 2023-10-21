Елена Вайцеховская: «Прокат Косторной и Куницы — прекраснейший тест на профпригодность судей. По всему, что составляет вторую оценку, пара была лучшей»

Теги Елена Вайцеховская судьи пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о судействе в парном катании на Гран-при России в Омске.

«Прокат Алены Косторной и Георгия Куницы — прекраснейший тест на профпригодность судей. По скорости, скольжению, представлению программы, композиции (то есть по всему тому, что составляет вторую оценку) пара однозначно была лучшей во всей линейке. Самой выразительной — так точно. При этом судья №3 (лень смотреть, кто именно) по двум позициям ставит паре оценку 6,75 (Регина Трусова – Sports.ru). 

Единственное внятное объяснение, которое я способна применительно к ситуации найти, заключается в том, что судьи всегда ориентируются на что-то стороннее. На рейтинг, на результаты предыдущих выступлений. А тут — ни рейтинга, ни выступлений, и ставить что-то надо. А страшно: вдруг не угадаешь?

Ну и получи, фашист, гранату в наказание за судейские страдания. Ибо нефиг.

Прямо даже интересно: самим-то не стыдно потом фигуристам, тренеру, да и коллегам по панели тоже в глаза смотреть?

Если что — панель это не то, о чём вы подумали. Хотя близко», – написала Вайцеховская

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65 комментариев

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Marya Y
==прекраснейший тест на профпригодность судей.== Сама-то Вайцеховская уже не один экзамен приняла у судей на сертификации в ИСУ, имеет категорию, разбирается в судействе.
+42
-6
+36
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Ostinato
?????
В чем? В чем они были лучше? Не самые высокие скорости, абсолютно проходная программа, оригинальности никакой, каких-то вау-элементов не показали.

А еще меня очень смущает полное отсутствие химии у женатой пары. Я не настаиваю на том, что все дуэты должны любовь изображать, нет, но все же в программе о crazy in love нужно показывать страсть друг к другу. А тут просто два подростка в себе неуверенных.

И да, я желаю дуэту успеха, выступаю за разнообразие образов, историй и пр. И я держусь за надежду по отношению КК, но объективно они не лучшие, з программы не лучшие, из исполнение не лучшее и, что самое плохое, комментарии Алёны тоже плохи
+29
-3
+26
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Алена Иванова
А Вайц думает что если бы сейчас Гоша с Алёной поехали на международные соревнования сразу бы заняли призовые места?
+24
-2
+22
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Anna
Альтернативная реальность какая-то. Вайцеховская в своём пафосе и некомпетентности переплюнула себя же
+18
0
+18
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Ayla
Во Аленка дает - ТАТ и Войцеховская за нее топят аж протапливают! Огонь)
+20
-2
+18
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Мороженко
Компоненты в том числе и за катание в паре ставятся, а они даже года вместе не катит, какие им компоненты?
+21
-4
+17
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Ezhar
«Если что — панель это не то, о чём вы подумали».
Фи, о другом смысле подумала только после этих слов. Что за придонные намёки?

А во-вторых, они ещё не пара на все 100, полно работы, им нужно банально скататься, чтобы не бояться исполнять элементы ближе. Ну типа композиция и представление требуют не только красоты по отдельности, но и взаимодействия партнеров во всех аспектах. Правильно Траньков сказал, что у КК есть перспектива, сейчас не натягивайте на них корону.
+18
-1
+17
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Defender64
Что она курила, чтобы написать такое?
Нескатанная пара! Два одиночника на льду по сути.
Им поставили дофига чисто за имя Алёны, что несправедливо, так как имени в парном у неё нет вообще, там 31-32 очень щедро бы было!!!
И тут вдруг она круче, чем АБ, чем АР, чем МГ. Я понимаю, что эти пары не на свой максимум выступили, но куницам, впервые вылезшим на лёд то за что ставить!???
Компоненты - это скорость, лёгкость и скатанность, это нарабатывается ГОДАМИ!
+21
-4
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imaxim
Ответ Marya Y
==прекраснейший тест на профпригодность судей.== Сама-то Вайцеховская уже не один экзамен приняла у судей на сертификации в ИСУ, имеет категорию, разбирается в судействе.
Вайц кстати раньше признавалась, что не умеет прыжки различать
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ДИОНИС
Вайцеховской вначале самой нужно пройти тест на профпригодность!
+17
-2
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Валентина Ryaboshapka
Ответ Sportsfan
Так и есть. В компонентах оценки выставляются наобум, по рейтингу, известности, былым заслугам. Они никак не отражают ни скорость, ни выразительность катания, ни тем более скольжение. К квалификации судей ОЧЕНЬ много вопросов.
А вас не смущает, что один из важнейших моментов в парах - синхронность, у этой пары пока далёк от идеала? Хотя прогресс есть. Ребята яркие и талантливые, но сырые и это очень заметно.
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наталья Головченко
Так вот, кто нам одиночницу Косторную сбил с пути, старушка Изергиль!!!
+16
-1
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Tania09**
О таких экспертов надо подальше держать фигурное катание.
+15
-1
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N-fox
Вайцеховская, простите, совсем сбрендила. Так открыто показать свою профнепригодность.
+12
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Алёна Вода
КК по-прежнему не смотрятся на льду ПАРОЙ. Ну нет какой-то магии обмена Ж и М энергиями, взаимодействие посторонних людей! Это уже даже странно выглядит, т.к. они--муж и жена. По-прежнему катаются 2 одиночника, хотя с параллельностью стало получше, платье поприличней.
С местом этой пары на турнире пока полностью согласна, работу судейской бригады оценила бы как "удовлетворительную"
+15
-5
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bona ulo
Ответ Алёна Вода
КК по-прежнему не смотрятся на льду ПАРОЙ. Ну нет какой-то магии обмена Ж и М энергиями, взаимодействие посторонних людей! Это уже даже странно выглядит, т.к. они--муж и жена. По-прежнему катаются 2 одиночника, хотя с параллельностью стало получше, платье поприличней. С местом этой пары на турнире пока полностью согласна, работу судейской бригады оценила бы как "удовлетворительную"
Соглашусь, я тоже видел двух одиночников, которые очень хотели казаться парой. Местами, в каких-то моментах у них это даже получалось. Но скатанность, парная работа в целом у них еще так себе, там рабоооты - непочатый край.
+10
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private dancer
Ага, особенно парность и синхронность лучшая была )))
+11
-1
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Alexandra K
Не дурите девочке голову. Мальчик умный там, сам понимает. Алёна и так на нерве вся. Видимо, посмотрела оценки, там, действительно, от 9.25 до 6.75, весь винегрет. ГОЕ тоже кто во что горазд. Но тут надо успокоиться и работать на результат, а не лить воду на мельницу эмоций.
+10
0
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lepestok
Вайц как с Луны свалилась. Дебют был прекрасный, но баллы справедливые.
+10
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Defender64
Ответ Алена Иванова
А Вайц думает что если бы сейчас Гоша с Алёной поехали на международные соревнования сразу бы заняли призовые места?
60 баллов бы им поставили, и были бы правы
+11
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+9
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Lolka12
Нет 👎
+9
-2
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Лариса Шулятьева
хрень сказала:-) как минимум научите партнера скользить как партнерша умеет, в два раза уменьшите дистанцию между ними. это первый компонент. в композиции нет ничего кроме беговых и элементов, никаких связок и смен позиций. это второй компонент. третий неплохо. первые два выше 6 не за что ставить
+10
-3
+7
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несахар
Где там Вайцеховская увидела лучшую вторую оценку?
Этой супружеской паре еще пахать и пахать, чтобы выйти на уровень топов.
Видимо, Вайцеховская считает, что Косторке должны ставить высокие баллы за красивые глазки, за то, что она раньше у Тутберидзе одиночницей соревновалась и все её хорошо знают.
+8
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Defender64
Ответ Ostinato
????? В чем? В чем они были лучше? Не самые высокие скорости, абсолютно проходная программа, оригинальности никакой, каких-то вау-элементов не показали. А еще меня очень смущает полное отсутствие химии у женатой пары. Я не настаиваю на том, что все дуэты должны любовь изображать, нет, но все же в программе о crazy in love нужно показывать страсть друг к другу. А тут просто два подростка в себе неуверенных. И да, я желаю дуэту успеха, выступаю за разнообразие образов, историй и пр. И я держусь за надежду по отношению КК, но объективно они не лучшие, з программы не лучшие, из исполнение не лучшее и, что самое плохое, комментарии Алёны тоже плохи
Ахаха, да какая им там химия! У них подкрутка первого уровня, и нужно максимальное напряжение постоянно, потому что в любой момент любой элемент может быть сорван! Им не до химии уж никак.
+9
-3
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alexnew
Ответ Ayla
Во Аленка дает - ТАТ и Войцеховская за нее топят аж протапливают! Огонь)
Про ТАТ я не заметил. Она отметила, что пара с хорошим потенциалом, так это правда. А все, что она еще там говорит, это все надо пропускать мимо ушей и делать своё дело.
+7
-1
+6
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Agura
Очередная заказная статейка... Неужели Косторная действительно верит в эту лесть?
Ей же " непонятно, больно, обидно"....
+14
-8
+6
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Lammas
И, тем не менее, за обсуждаемой здесь парой, за их прокатом, наблюдать было гораздо интересней, чем за МГ...
+9
-4
+5
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Defender64
Ответ Anna
Альтернативная реальность какая-то. Вайцеховская в своём пафосе и некомпетентности переплюнула себя же
Говорить, что КуКу лучшие по компам, это то же самое, что говорить, будто Браун деревянный дубоквад, который чисто базой берёт, а кататься не умеет, а вот Малинин шикарный катальщик, но к сожалению, к многоборотным прыжкам не способен совершенно.
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Инна1945
Что-то она загнула)) Это было очень хорошо, но работы ещё много.
+5
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vylysypydystychky
То, что Косторная была сильна компонентно в одиночке не означает, что она заблистает в компонентах в паре, тем более тут ещё и от партнёра много зависит.
МГ в компонентах на голову сильнее КК, а получили всего на 3 балла больше. Какие у МГ переходы оригинальные и выверенные, поставленное, продуманное хорео, синхронность и слаженность катания - всё на очень высоком уровне, и сравните с программой Косторной и Куницы, явно сравнение не в пользу последних.
Так что, судья Регина поставила самые адекватные компоненты сырым новичкам, респект ей за своё мнение. А испугались как раз те, кто налепил восьмёрок и девяток просто за имя и пиар Косторной, ибо больше там не за что.
+5
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+4
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Жизненная
Ответ ДИОНИС
Вайцеховской вначале самой нужно пройти тест на профпригодность!
В понимании фигурного катания- не пройдет...однозначно...
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Lennuci
Ответ Лариса Шулятьева
хрень сказала:-) как минимум научите партнера скользить как партнерша умеет, в два раза уменьшите дистанцию между ними. это первый компонент. в композиции нет ничего кроме беговых и элементов, никаких связок и смен позиций. это второй компонент. третий неплохо. первые два выше 6 не за что ставить
Вот именно, а то на флипе даже в экран не влезли вместе. Зум кинщика не причем, если что, там Гошу в сторону унесло и носом клюнул еще. Про подкрут вообще молчу, Гоша хронически ее не ловит, она сама на лед встает.
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Defender64
Ответ Лариса Шулятьева
хрень сказала:-) как минимум научите партнера скользить как партнерша умеет, в два раза уменьшите дистанцию между ними. это первый компонент. в композиции нет ничего кроме беговых и элементов, никаких связок и смен позиций. это второй компонент. третий неплохо. первые два выше 6 не за что ставить
И при этом навалили аж 33+!!! Да, это 5-ые компы из 6, но разница большая только с МГ.
Там 30 было бы нормальной оценкой. А очень щедрой 31,5
+5
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oldparakhod
Вайц накинула и снова много комментов, классика жанра.
+3
0
+3
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Lennuci
По чесноку, так они вообще только по КМС должны выступать, а не на гран-при.
+5
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Alexandra K
Ответ Лариса Шулятьева
хрень сказала:-) как минимум научите партнера скользить как партнерша умеет, в два раза уменьшите дистанцию между ними. это первый компонент. в композиции нет ничего кроме беговых и элементов, никаких связок и смен позиций. это второй компонент. третий неплохо. первые два выше 6 не за что ставить
Ну да, а параллельный шпагат? Плохое украшение? По большому счету, я согласна, но прям "совсем нет связок" сказать - это преувеличение.
+4
-1
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Адриана
Ответ Olga.t
Так она и не комментирует техническую часть, говорит исключительно о компонентах.
Ну, похоже, она и в этом не очень разбирается.
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Адриана
Нет, не пара была лучшей, а ( может быть) сама Косторная, но парности у них ещё не так и много, и работы именно в паре и парных элементах очень много, неужели Вайцеховская этого не видит, или чей то заказ отрабатывает, как обычно.
+6
-3
+3
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orlitza
Господи, какая глупость от олимпийской чемпионки.
+2
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Defender64
Ответ Алёна Вода
И технические элементы низких уровней,--по сравнению с остальными парами. А в компонентах (представление) нет какой-то... жизненности. Неопытные юниорские пары точно так же поначалу взаимодействуют (как будто казённо как-то). А ведь Алёна и Гоша являются парой в жизни,--что-то не очень верится мне в эти отношения уже)))). Даже допускаю, что это пиар-ход по предложению Рудковской. Может такое быть? Вполне!
пиар-ход по предложению Рудковской.
__________________________________
Ну это уже перебор
+2
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Храбрая виолончелистка
Просто вредитель какой-то...Интересно, чей пост был раньше, Алёны или ЕленСергевны?
+3
-1
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alexnew
Ответ Ayla
ТАТ уже раза три точно сказала, что они хорошие, а от нее в последние года три кроме "да нафиг нам нужен этот спортсмен" ничего и не услышишь
Но они действительно хорошие, особенно, если учесть, что это дебют одиночницы с не очень опытным парником. :)
+2
0
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Defender64
Ответ vylysypydystychky
То, что Косторная была сильна компонентно в одиночке не означает, что она заблистает в компонентах в паре, тем более тут ещё и от партнёра много зависит. МГ в компонентах на голову сильнее КК, а получили всего на 3 балла больше. Какие у МГ переходы оригинальные и выверенные, поставленное, продуманное хорео, синхронность и слаженность катания - всё на очень высоком уровне, и сравните с программой Косторной и Куницы, явно сравнение не в пользу последних. Так что, судья Регина поставила самые адекватные компоненты сырым новичкам, респект ей за своё мнение. А испугались как раз те, кто налепил восьмёрок и девяток просто за имя и пиар Косторной, ибо больше там не за что.
За имя в другом виде. Это вообще за гранью.
В Косторной настолько ничего не осталось от одиночницы, которая это имя создала, что она даже на шоу ни Севару, ни Харли Квин не катает. Потому что типа парница теперь. Уникальный, кстати, случай, когда в шоу приглашают тех, кто не только никаких заслуг не имеет, но вообще даже вот только сейчас первый турнир проводит.
За счёт блата - за счёт отношений с Плющенко, которые, кстати, тоже создала одиночница.
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Ayla
Ответ alexnew
Про ТАТ я не заметил. Она отметила, что пара с хорошим потенциалом, так это правда. А все, что она еще там говорит, это все надо пропускать мимо ушей и делать своё дело.
ТАТ уже раза три точно сказала, что они хорошие, а от нее в последние года три кроме "да нафиг нам нужен этот спортсмен" ничего и не услышишь
+2
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Defender64
Ответ Lennuci
Вот именно, а то на флипе даже в экран не влезли вместе. Зум кинщика не причем, если что, там Гошу в сторону унесло и носом клюнул еще. Про подкрут вообще молчу, Гоша хронически ее не ловит, она сама на лед встает.
Так привыкла за карьеру то всё сама делать
+2
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Адриана
Ответ alexnew
Но они действительно хорошие, особенно, если учесть, что это дебют одиночницы с не очень опытным парником. :)
Хороши, но не лучшие были сегодня именно в парности.
+1
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AllaS
Вайцеховская специально не видит очевидного или просто дров подбросить , чтобы поговорили о этой паре.Отлично их оценили, они каждый сам по себе , это парное катание .
Неужели она думает, что они откатали лучше четырёх годами скатанных пар . Вряд ли .
+5
-4
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ЮИ
Медвежья услуга Алёне с ее короной.
+1
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БезызбежноНаКрасный
не, ну Вайц понесло... Разумеется, что не доросли они ещё до высокой второй оценки. У них вообще первый официальный старт.
+1
0
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Sportsfan
Так и есть. В компонентах оценки выставляются наобум, по рейтингу, известности, былым заслугам. Они никак не отражают ни скорость, ни выразительность катания, ни тем более скольжение. К квалификации судей ОЧЕНЬ много вопросов.
+10
-9
+1
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