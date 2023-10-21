Елена Вайцеховская: «Прокат Косторной и Куницы — прекраснейший тест на профпригодность судей. По всему, что составляет вторую оценку, пара была лучшей»
Елена Вайцеховская высказалась о судействе в парном катании на Гран-при России в Омске.
«Прокат Алены Косторной и Георгия Куницы — прекраснейший тест на профпригодность судей. По скорости, скольжению, представлению программы, композиции (то есть по всему тому, что составляет вторую оценку) пара однозначно была лучшей во всей линейке. Самой выразительной — так точно. При этом судья №3 (лень смотреть, кто именно) по двум позициям ставит паре оценку 6,75 (Регина Трусова – Sports.ru).
Единственное внятное объяснение, которое я способна применительно к ситуации найти, заключается в том, что судьи всегда ориентируются на что-то стороннее. На рейтинг, на результаты предыдущих выступлений. А тут — ни рейтинга, ни выступлений, и ставить что-то надо. А страшно: вдруг не угадаешь?
Ну и получи, фашист, гранату в наказание за судейские страдания. Ибо нефиг.
Прямо даже интересно: самим-то не стыдно потом фигуристам, тренеру, да и коллегам по панели тоже в глаза смотреть?
Если что — панель это не то, о чём вы подумали. Хотя близко», – написала Вайцеховская.
В чем? В чем они были лучше? Не самые высокие скорости, абсолютно проходная программа, оригинальности никакой, каких-то вау-элементов не показали.
А еще меня очень смущает полное отсутствие химии у женатой пары. Я не настаиваю на том, что все дуэты должны любовь изображать, нет, но все же в программе о crazy in love нужно показывать страсть друг к другу. А тут просто два подростка в себе неуверенных.
И да, я желаю дуэту успеха, выступаю за разнообразие образов, историй и пр. И я держусь за надежду по отношению КК, но объективно они не лучшие, з программы не лучшие, из исполнение не лучшее и, что самое плохое, комментарии Алёны тоже плохи
Фи, о другом смысле подумала только после этих слов. Что за придонные намёки?
А во-вторых, они ещё не пара на все 100, полно работы, им нужно банально скататься, чтобы не бояться исполнять элементы ближе. Ну типа композиция и представление требуют не только красоты по отдельности, но и взаимодействия партнеров во всех аспектах. Правильно Траньков сказал, что у КК есть перспектива, сейчас не натягивайте на них корону.
Нескатанная пара! Два одиночника на льду по сути.
Им поставили дофига чисто за имя Алёны, что несправедливо, так как имени в парном у неё нет вообще, там 31-32 очень щедро бы было!!!
И тут вдруг она круче, чем АБ, чем АР, чем МГ. Я понимаю, что эти пары не на свой максимум выступили, но куницам, впервые вылезшим на лёд то за что ставить!???
Компоненты - это скорость, лёгкость и скатанность, это нарабатывается ГОДАМИ!
С местом этой пары на турнире пока полностью согласна, работу судейской бригады оценила бы как "удовлетворительную"
Этой супружеской паре еще пахать и пахать, чтобы выйти на уровень топов.
Видимо, Вайцеховская считает, что Косторке должны ставить высокие баллы за красивые глазки, за то, что она раньше у Тутберидзе одиночницей соревновалась и все её хорошо знают.
Ей же " непонятно, больно, обидно"....
МГ в компонентах на голову сильнее КК, а получили всего на 3 балла больше. Какие у МГ переходы оригинальные и выверенные, поставленное, продуманное хорео, синхронность и слаженность катания - всё на очень высоком уровне, и сравните с программой Косторной и Куницы, явно сравнение не в пользу последних.
Так что, судья Регина поставила самые адекватные компоненты сырым новичкам, респект ей за своё мнение. А испугались как раз те, кто налепил восьмёрок и девяток просто за имя и пиар Косторной, ибо больше там не за что.
Там 30 было бы нормальной оценкой. А очень щедрой 31,5
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Ну это уже перебор
В Косторной настолько ничего не осталось от одиночницы, которая это имя создала, что она даже на шоу ни Севару, ни Харли Квин не катает. Потому что типа парница теперь. Уникальный, кстати, случай, когда в шоу приглашают тех, кто не только никаких заслуг не имеет, но вообще даже вот только сейчас первый турнир проводит.
За счёт блата - за счёт отношений с Плющенко, которые, кстати, тоже создала одиночница.
Неужели она думает, что они откатали лучше четырёх годами скатанных пар . Вряд ли .