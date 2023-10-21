Елена Вайцеховская: «Прокат Косторной и Куницы — прекраснейший тест на профпригодность судей. По всему, что составляет вторую оценку, пара была лучшей»

Елена Вайцеховская высказалась о судействе в парном катании на Гран-при России в Омске.

«Прокат Алены Косторной и Георгия Куницы — прекраснейший тест на профпригодность судей. По скорости, скольжению, представлению программы, композиции (то есть по всему тому, что составляет вторую оценку) пара однозначно была лучшей во всей линейке. Самой выразительной — так точно. При этом судья №3 (лень смотреть, кто именно) по двум позициям ставит паре оценку 6,75 (Регина Трусова – Sports.ru).

Единственное внятное объяснение, которое я способна применительно к ситуации найти, заключается в том, что судьи всегда ориентируются на что-то стороннее. На рейтинг, на результаты предыдущих выступлений. А тут — ни рейтинга, ни выступлений, и ставить что-то надо. А страшно: вдруг не угадаешь?

Ну и получи, фашист, гранату в наказание за судейские страдания. Ибо нефиг.

Прямо даже интересно: самим-то не стыдно потом фигуристам, тренеру, да и коллегам по панели тоже в глаза смотреть?

Если что — панель это не то, о чём вы подумали. Хотя близко», – написала .