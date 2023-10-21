Алена Косторная: «Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют! 💔»
Алена Косторная высказалась о дебюте в парному катании.
Косторная и Георгий Куница заняли пятое место в соревнованиях спортивных пар на Гран-при России в Омске с результатом 68,06 балла.
«Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют!!💔
Спасибо всем зрителям за ваши слова, поддержку и веру, мы будем стараться и радовать вас 🤞😘», – написала Косторная.
Зрители хорошо приняли, соперники были достойные. А над элементами работать продолжать.
Неужто оценки не понравились?
Почти в одни баллы с Акоповыми приехали, радоваться надо! Для дебюта прекрасный результат.
Ну, а что касается медальных перспектив здесь и сейчас, если в произвольной будет на таком уровне выступление, то можно надеяться на медаль... тем более никто не идеален.
Что непонятно? Оценки судейской бригады? Уже настроились оспаривать?
Жизнь вообще такая штука, что часто что-то складывается совсем не так, как ожидалось.
Чем скорее ты это поймёшь и примешь, тем для тебя же будет лучше.
А вообще хочется обратиться к судьям.
Пожалуйста, ставьте Алёне всегда только высокие оценки, а то она разочаруется и уйдет из парного пробовать себя в танцах.
Или не дай бог, свою нейрохирургию снова вспомнит...
Да и ПП надо еще откатать.
Ну, пусть эмоциональничает, у неё такой характер. Её не переделаешь. Главное, чтобы не переставали рваться вперёд.