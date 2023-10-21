Алена Косторная: «Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют! 💔»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Алена Косторная высказалась о дебюте в парному катании.

Косторная и Георгий Куница заняли пятое место в соревнованиях спортивных пар на Гран-при России в Омске с результатом 68,06 балла.

«Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют!!💔

Спасибо всем зрителям за ваши слова, поддержку и веру, мы будем стараться и радовать вас 🤞😘», – написала Косторная

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24 комментария

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Мороженко
Я болею за эту пару. Но Алёна, дорогая, а что ты хотела? Первый старт в парном катании. Сразу обойти Мишек? Надо подтягивать не прыжковые элементы и ждать, скатываться.
+18
0
+18
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Katerina Sunny
Ну вот, начинаются разочарования у Алёнки. Не с таким настроем надо готовиться катать завтра ПП.
Зрители хорошо приняли, соперники были достойные. А над элементами работать продолжать.
+17
0
+17
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Елена Сергеева
Было бы странно сразу ожидать высокие оценки, тем более были недочеты, но все впереди, смотрятся круто
+13
0
+13
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MockingBird
А что не так-то?
Неужто оценки не понравились?
Почти в одни баллы с Акоповыми приехали, радоваться надо! Для дебюта прекрасный результат.
+9
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+9
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Омерзительные сахара
Не знаю, что Алене не так, редкий случай, когда оценки адекватны прокату
+5
0
+5
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Адриана
Алёнка! А что не Так? Отлично выступили для первого соревновательного проката, при таком энтузиазме вас ждет успех, или Вы хотели и надеялись сразу в тройку призеров? Так быстро не получится, но работа проделана огромная и всё ещё будет, только не бросайте.
+5
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Anna Stefan
Нипонела. Вполне достойный дебют. А как она представляла? Хотела сразу на первое место?🤔 Хоть бы тренеры и Гоша вправили ей моск. Не хочется сразу потерять такую интересную пару. Кстати, завтра ещё ПП☝
+5
-1
+4
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galik55
Сразу все не бывает. И так за короткое время нормально получилось, надо над парными поработать, а так молодцы
+3
0
+3
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Елизавета Смородина
Главное не бросать, а тренироваться больше
+3
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N-fox
А что не так? Выступили лучше, чем на оп, прогресс виден. Совсем недавно встали в пару, все ок. Алена сдишком эмоциональная, хочет все и сразу, от этого надо избавляться. А дебют получился
+3
0
+3
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ice_victory
Сезон только начался, все получится. Дерзайте.
+2
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Lina T.
Интересно, чем именно разочарована Алёна. Качеством проката? Оценками? Чем-то ещё??
+2
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alexnew
Я считаю, это было в целом вполне конкурентноспособно. Подработать подкрутку, насколько получится, тодес и в общем-то по короткой и с учетом заявленного прыжкового контента уже вполне элитного уровня пара будет.
Ну, а что касается медальных перспектив здесь и сейчас, если в произвольной будет на таком уровне выступление, то можно надеяться на медаль... тем более никто не идеален.
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Agura
Думали раз- два и в дамки?
Что непонятно? Оценки судейской бригады? Уже настроились оспаривать?
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Alexandra K
Алёнка, у вас стресс! Не надо посты в инстаграмм, можно наговорить с три короба глупостей, будете жалеть.
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несахар
Привыкай, Алёна.
Жизнь вообще такая штука, что часто что-то складывается совсем не так, как ожидалось.
Чем скорее ты это поймёшь и примешь, тем для тебя же будет лучше.
А вообще хочется обратиться к судьям.
Пожалуйста, ставьте Алёне всегда только высокие оценки, а то она разочаруется и уйдет из парного пробовать себя в танцах.
Или не дай бог, свою нейрохирургию снова вспомнит...
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Анастасия Прудникова
Старайтесь, ребята и не унывайте! Катайтесь для нашей радости и постепенно и результаты улучшатся.
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Lara_Croft
За поддержку двое судей -3 поставили, хотя визуально казалось, что хорошо сделано.🤷‍♀️
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oldparakhod
Ну, в этом вся Аленка. Хочу всё и сразу..)
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Lennuci
Что не так то? Она в тройку или на 1 место хотела? Толи еще на ЧР будет, куда им еще отобраться надо. Первый прокат без падений, а уже все плохо.
Да и ПП надо еще откатать.
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Ayla
Что не так?..
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Anita Levchenko
Алёнка, всё норм👌 Не надо ничего представлять🙈 Делай, что должен, и будь, что будет😎
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NataliaB.3003
Теперь понятно, о чём говорил муж Алёны, что она хочет всего и сразу. 🤦
Ну, пусть эмоциональничает, у неё такой характер. Её не переделаешь. Главное, чтобы не переставали рваться вперёд.
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