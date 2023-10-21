Алена Косторная: «Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют! 💔»

Алена Косторная высказалась о дебюте в парному катании.

Косторная и Георгий Куница заняли пятое место в соревнованиях спортивных пар на Гран-при России в Омске с результатом 68,06 балла.

«Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют!!💔

Спасибо всем зрителям за ваши слова, поддержку и веру, мы будем стараться и радовать вас 🤞😘», – написала .