Татьяна Тарасова: «Косторная за короткое время превратилась из одиночницы в парницу. У нее много получается»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная ТАСС Сердце Сибири Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила дебют Алены Косторной в парном катании.

Сегодня Косторная и Георгий Куница стали пятыми в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при России в Омске. 

«Косторная молодец, за короткое время она превратилась из одиночницы в парницу. Парное катание – это самый сложный вид в нашем виде спорта, но видно, что они выступают с большим желанием.

Алена озорная, она все хочет уметь, похоже, что у нее много получается. Они неплохо катались сегодня, но им еще много работать, чтобы представлять международные интересы.

У Мишиной и Галлямова очень интересная программа, но Галлямов допустил ошибку. Они еще наберут форму, но им как олимпийским чемпионам нужно исполнять чисто свои прокаты», – сказала Тарасова. 

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9 комментариев

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alexnew
Ответ Мороженко
Какие международные интересы?
Почему бы и нет? Чьи и когда еще понять бы. :)
+6
0
+6
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Katerina Sunny
Главное, чтобы Алёнка сегодня пар выпустила и к ПП уже остыла.
+3
0
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Мороженко
Какие международные интересы?
+3
-1
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Valery24
https://www.instagram.com/reel/CyqoSKMoR3M/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Крылова выложила кусочек тренировки Лизы и Дарио.
Как по мне,очень даже неплохо)
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Defender64
Ответ Мороженко
Какие международные интересы?
Кубок Санта-Клауса видимо. На нормальные бешки им бы мест не досталось, так как их бы заняли более сильные пары, которых у нас очень много. А про что-тог серьёзнее и говорить нечего.
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Мороженко
Ответ Defender64
Кубок Санта-Клауса видимо. На нормальные бешки им бы мест не досталось, так как их бы заняли более сильные пары, которых у нас очень много. А про что-тог серьёзнее и говорить нечего.
Нас сейчас даже на Санта Клауса не пустят
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Defender64
Ответ Мороженко
Нас сейчас даже на Санта Клауса не пустят
Надо свой провести. Деда Мороза
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Mion
Ответ Valery24
https://www.instagram.com/reel/CyqoSKMoR3M/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Крылова выложила кусочек тренировки Лизы и Дарио. Как по мне,очень даже неплохо)
🔥🔥🔥 так интересно, Лиза смотрится ярче, чем с Некрасовым, имхо. И ярче, чем Хавронина в паре с Дарио. Прям интересно посмотреть, что на выходе будет
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