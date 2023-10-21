Татьяна Тарасова: «Косторная за короткое время превратилась из одиночницы в парницу. У нее много получается»

Татьяна Тарасова оценила дебют Алены Косторной в парном катании.

Сегодня Косторная и Георгий Куница стали пятыми в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при России в Омске.

«Косторная молодец, за короткое время она превратилась из одиночницы в парницу. Парное катание – это самый сложный вид в нашем виде спорта, но видно, что они выступают с большим желанием.

Алена озорная, она все хочет уметь, похоже, что у нее много получается. Они неплохо катались сегодня, но им еще много работать, чтобы представлять международные интересы.

У Мишиной и Галлямова очень интересная программа, но Галлямов допустил ошибку. Они еще наберут форму, но им как олимпийским чемпионам нужно исполнять чисто свои прокаты», – сказала Тарасова.