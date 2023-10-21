Татьяна Тарасова: «Косторная и Куница могут быть очень сильной и хорошей парой. Им стоит добавить в программы оригинальности»
Тарасова считает, что Косторной и Кунице нужно больше оригинальности в программах.
– У Алены Косторной и Георгия Куницы сегодня был соревновательный дебют. Как вам их выступление?
– Если будут много работать, развиваться, получится интересно. Им стоит добавить в программы оригинальности, чтобы они делали не то же самое, что и все остальные.
Им нужно придумать что‑то личное, свои элементы. Должно быть не только появление новой пары, но и новых элементов и направлений. Я бы так посоветовала вести эту пару.
Потенциал у них есть, Косторная – Куница могут быть очень сильной и хорошей парой, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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