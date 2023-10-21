Татьяна Тарасова: «Косторная и Куница могут быть очень сильной и хорошей парой. Им стоит добавить в программы оригинальности»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Тарасова считает, что Косторной и Кунице нужно больше оригинальности в программах.

– У Алены Косторной и Георгия Куницы сегодня был соревновательный дебют. Как вам их выступление?

– Если будут много работать, развиваться, получится интересно. Им стоит добавить в программы оригинальности, чтобы они делали не то же самое, что и все остальные.

Им нужно придумать что‑то личное, свои элементы. Должно быть не только появление новой пары, но и новых элементов и направлений. Я бы так посоветовала вести эту пару.

Потенциал у них есть, Косторная – Куница могут быть очень сильной и хорошей парой, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

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16 комментариев

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Delirium
Рано им оригинальничать. За этот сезон их задача довести до соревновательного уровня все базовые элементы и попытаться зацепиться за топ-6.
+17
0
+17
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MyCA
Сначала надо все элементы до 4 уровня довести. А оригинальностей Алёнка и в кике накидает.
+13
-2
+11
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Маргарита В Сафронова
Прекрасно, что тренер такого уровня даӗт им путӗвку в спортивную жизнь. Это дорогого стоит.
+8
-2
+6
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Katerina Sunny
Сейчас нужно элементы стабильно выполнять. Когда придет уверенность, то и оригинальное можно добавлять. Пока к ним интерес, итак, высокий.
+6
0
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Ирина С
Согласна, если будут работать и совершенствоваться!
+3
0
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Пахра
Ответ Ирина2001
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В целом неплохо, красиво, парные элементы пока не идеальные, но ведь никто и ждал от них чудо чудесное на первом соревновании
+3
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Пахра
Ответ Delirium
Рано им оригинальничать. За этот сезон их задача довести до соревновательного уровня все базовые элементы и попытаться зацепиться за топ-6.
Согласна, это будет успех
+2
0
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Анастасия Платонова
Наконец-то услышали мнение ТАТ. И оно мне нравится.
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katanie-na-ldu
А еще музыку поглубже и позначительней хочется. А то в КП несколько простовата.
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-1
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Alexandra K
Не надо оригинальности, надо стабильности и уровней. Оригинальность у них и так есть - очень красивая пара. Если мы говорим про сложные акробатические поддержки, то все приложится. Изюм надо в булочку добавлять, в правильной пропорции.
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Мария Тихонова
Ответ Defender64
Не в ближней, и не в средней перспективе. А даже если такое всё-таки произойдёт, то не факт, что этого будет хватать для призовых мест.
Самое затянувшееся "ни пуха, ни пера" в мировой истории.
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Пахра
Ответ Defender64
Не в ближней, и не в средней перспективе. А даже если такое всё-таки произойдёт, то не факт, что этого будет хватать для призовых мест.
Слишком много « если», никто не может знать наперёд, этот роман надо прочитать и узнать, что же будет в финале, тем интереснее
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Anneta28
Ответ katanie-na-ldu
А еще музыку поглубже и позначительней хочется. А то в КП несколько простовата.
Рано им ещё Рахманинова катать )
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