Татьяна Тарасова: «Косторная и Куница могут быть очень сильной и хорошей парой. Им стоит добавить в программы оригинальности»

Тарасова считает, что Косторной и Кунице нужно больше оригинальности в программах.

– У Алены Косторной и сегодня был соревновательный дебют. Как вам их выступление?

– Если будут много работать, развиваться, получится интересно. Им стоит добавить в программы оригинальности, чтобы они делали не то же самое, что и все остальные.

Им нужно придумать что‑то личное, свои элементы. Должно быть не только появление новой пары, но и новых элементов и направлений. Я бы так посоветовала вести эту пару.

Потенциал у них есть, – Куница могут быть очень сильной и хорошей парой, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.