Алена Косторная: «Приятно слышать аплодисменты. Порой смотришь на выступления других спортсменов, и вялый зал расстраивает»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница оценили свое выступление с короткой программой.

На этапе Гран-при России в Омске пара заняла пятое место в короткой программе с 68,06 баллами. 

Косторная: В целом все элементы были достойно выполнены, на уровне.

Куница: Мы откатали то, что могли на данный момент. Над взаимопониманием на льду работаем. Это бывает тяжело, но работаем.

Косторная: Очень приятно слышать такие аплодисменты, потому что порой приходишь на каток, смотришь на выступления других спортсменов, и вялый зал расстраивает.

Но сейчас это не та история – приятно, когда так поддерживают и так встречают.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?

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27 комментариев

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NataliaB.3003
Алёна, держи себя в руках. )
+19
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KMR
Озвучила реальность. Так и было. Зал поддерживал мощно.
+20
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Алеся Ткаченко
Косторная от скромности не умрет
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Tatyana Linskaya
Ответ Алеся Ткаченко
Косторная от скромности не умрет
А зачем?
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Анастасия Прудникова
Хорошо откатать произвольную ребятам!
+9
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Delirium
Омск зажег, сомнений нет!
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missis-Zima
Ответ Алеся Ткаченко
Косторная от скромности не умрет
а нужно?)
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Бунтарь без идеала
Ответ Olga1212
Высокомерная деваха, возвеличила себя, принизив других. Не стоит этого делать
Чегоооо? Иногда, видимо, комментарий больше может сказать об авторе. Хотеть поддержки для спортсменов - что тут вообще высокомерного? Быть благодарной за поддержку своей пары тоже ок. Бываю на соревноаниях, и действительно иногда не хватает отдачи, если это не топовые пары, а они сейчас не топовая пара и могли ожидать соответствующего унылого приема. Человек порадовался, что прием оказался теплый.
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Оле-Лукойе
Ответ Алеся Ткаченко
Косторная от скромности не умрет
И правильно сделает, что за глупая смерть - от скромности. Алена - девушка яркая, популярная, знает это и наслаждается этим, почему бы и нет.
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Marya Y
Ответ Алеся Ткаченко
Косторная от скромности не умрет
Она всегда была такой, даже в юниорах.
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MyCA
Болтушка
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oldparakhod
К Касторке можно относится как угодно, но в ФК она звезда. Даже не выступая, она не пропадала с радаров. И понятно, что начав кататься в паре, она вызывает неподдельный интерес у всех.
Потому и на трибунах нет равнодушных. И вообще они с Гошей молодцы.
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Инна1945
Более чем достойно. Молодцы. И тренер доволен был прокатом. Хорошая работа проделана. Так держать.
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плюшевая Ракета
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Ответ Anna Stefan
Касторная сама непосредственость)) У других "вялый зал", а у неё, конечно же, безызбежно овации)))
У Вас вялый зал? Косторная: Будем возбуждать!
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несахар
алёне не хватает понимания, что иногда лучше молчать и не говорить то, что думаешь, если не хочешь выглядеть бестактной.

"смотришь на выступления других спортсменов, и вялый зал расстраивает" ............. ну что это такое, если не крокодильи слёзы или сарказм?)
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Маргарита В Сафронова
Алёна в своӗм репертуаре))))))))) Георгий, необходим контроль
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Ирина2001
Ответ Tatyana Linskaya
А зачем?
Действительно! Зачем де-мо на вентилятор
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KMR
Ответ Anna Stefan
Касторная сама непосредственость)) У других "вялый зал", а у неё, конечно же, безызбежно овации)))
Пересмотрите прокат Алины и Аделии. Как зал реагировал?
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KMR
Ответ Anna Stefan
Я не про реакцию зала, а про косторкины слова, если вы не поняли. Зал вообще очень тёплый в Омске.
Не ко всем.
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Ayla
Ну она озвучила правду, что уж) скажите, что на приветствие спортсменов, когда вы на арене, вы не оцениваете кому как шумят)
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Anna Stefan
Ответ KMR
Пересмотрите прокат Алины и Аделии. Как зал реагировал?
Я не про реакцию зала, а про косторкины слова, если вы не поняли. Зал вообще очень тёплый в Омске.
+5
-5
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