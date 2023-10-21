Алена Косторная: «Приятно слышать аплодисменты. Порой смотришь на выступления других спортсменов, и вялый зал расстраивает»
Алена Косторная и Георгий Куница оценили свое выступление с короткой программой.
На этапе Гран-при России в Омске пара заняла пятое место в короткой программе с 68,06 баллами.
Косторная: В целом все элементы были достойно выполнены, на уровне.
Куница: Мы откатали то, что могли на данный момент. Над взаимопониманием на льду работаем. Это бывает тяжело, но работаем.
Косторная: Очень приятно слышать такие аплодисменты, потому что порой приходишь на каток, смотришь на выступления других спортсменов, и вялый зал расстраивает.
Но сейчас это не та история – приятно, когда так поддерживают и так встречают.
«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?
Потому и на трибунах нет равнодушных. И вообще они с Гошей молодцы.
"смотришь на выступления других спортсменов, и вялый зал расстраивает" ............. ну что это такое, если не крокодильи слёзы или сарказм?)