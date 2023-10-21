Алена Косторная и Георгий Куница оценили свое выступление с короткой программой.

На этапе Гран-при России в Омске пара заняла пятое место в короткой программе с 68,06 баллами.

Косторная: В целом все элементы были достойно выполнены, на уровне.

Куница: Мы откатали то, что могли на данный момент. Над взаимопониманием на льду работаем. Это бывает тяжело, но работаем.

Косторная: Очень приятно слышать такие аплодисменты, потому что порой приходишь на каток, смотришь на выступления других спортсменов, и вялый зал расстраивает.

Но сейчас это не та история – приятно, когда так поддерживают и так встречают.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?