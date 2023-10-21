Чемпионка Европы Алена Косторная выступила на соревнованиях впервые с ноября 2021 года

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Фигурное катание

Алена Косторная вышла на соревновательный лед впервые с ноября 2021 года.

Тогда Косторная, выступавшая в одиночном катании, стала второй на этапе серии Гран-при во Франции.

Фигуристка отобралась в финал серии Гран-при в сезоне-2021/22, но из-за коронавируса его отменили. Затем Косторная получила травму руки и пропустила чемпионат России-2022.

В сезоне-2022/23 Косторная также не соревновалась – она восстанавливалась после операции на бедре, а затем объявила о переходе в парное катание и начала тренировки в паре с Георгием Куницей. 

Сегодняшее выступление на этапе Гран-при России в Омске стало дебютным для пары Косторная – Куница. В короткой программе они заняли пятое место с 68,06 баллами. 

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23 комментария

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Маргарита В Сафронова
Прекрасное начало новой спортивной жизни! Поздравляю Алӗну, и я очень рада, что еӗ смогли сохранить как фигуристку.
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Olga Krayz
Хорошо, что вернулась! Такая красивая пара получилась. Удачи Алёне и Георгию!
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Katerina Sunny
Красотка Алёнка, больше всего за неё переживала, чтобы не перенервничала. Первый блин не комом. Завтра пусть немного отпустит и откатают Алёнка и Георгий ПП ещё лучше, чем КП.
+24
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IrinaKin
Ответ Olga Krayz
Хорошо, что вернулась! Такая красивая пара получилась. Удачи Алёне и Георгию!
Очень приятно на них смотреть и болеть), молодцы и Аленка и Гоша
+16
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Mari Karimova
Счастливых КК голодных игр! И пусть удача всегда будет с ними
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Karina kolesnikova
Алена стала такая серьезная, собранная перед прокатами. Чудес пока не жду, но буду очень болеть за эту пару. А если сохранится этот настрой, то через пару сезонов можно и на высокие результаты рассчитывать.
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missis-Zima
Ответ Defender64
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так не смотрите!
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ксанна
Тройной флип Алёна отлично исполнила.
На Алёну, по прежнему, приятно смотреть.

...моё мнение, - партнёр ей нужен покрупнее, помощнее - Алёна, конечно, невысокая, но ему заметно тяжеловато.
В целом, хорошо выступили.
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Белла
Прекрасная Алена, я только на неё и смотрела, им бы, подкрут улучшить
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Пахра
Поздравляю Алёну с возвращением на соревновательный лёд! Начало очень хорошее для того неполного года, что они начали всерьёз тренироваться. Для идеальных парных элементов ещё не время, но начало положено. Гоше держаться, он молодец!
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Delirium
Это на тему того, могут ли девочки вернуться после 20 и 2 лет вне соревнований. Если здоровье есть, то только мотивация мешает продолжать кататься.
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missis-Zima
Ответ RS919
Если займут призовые места где-нибудь, Тутберидзе налысо побреется 😏
вот бы взглянуть на это!)
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Пахра
Ответ RS919
Если займут призовые места где-нибудь, Тутберидзе налысо побреется 😏
Сегодня уже Траньков как мог негодовал на « незаслуженную» популярность пары Косторная- Куница, слишком большая любовь публики, слишком хорошие отзывы его коллег, обидно, право.
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kamilla mka12
Возможно, Алёне было суждено стать парницей
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ДИОНИС
С возвращением на соревновательный лёд, Алёна!
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Khrom-1970
Хоть кто то,из ТЩК,ещё в строю)). Желаю ребятам удачи!!!
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S Olga
Очень даже здорово получилось! Молодцы!
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Olga Krayz
Ответ IrinaKin
Очень приятно на них смотреть и болеть), молодцы и Аленка и Гоша
Согласна!
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Katt Lady
Какие они славные
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Анастасия Платонова
Надел я прежнюю порфиру, Умастил мирром волоса. Едва предстал я, гордый, пиру, «Царица ты!» — решили голоса.
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