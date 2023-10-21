Чемпионка Европы Алена Косторная выступила на соревнованиях впервые с ноября 2021 года

Алена Косторная вышла на соревновательный лед впервые с ноября 2021 года.

Тогда Косторная, выступавшая в одиночном катании, стала второй на этапе серии Гран-при во Франции.

Фигуристка отобралась в финал серии Гран-при в сезоне-2021/22, но из-за коронавируса его отменили. Затем Косторная получила травму руки и пропустила чемпионат России-2022.

В сезоне-2022/23 Косторная также не соревновалась – она восстанавливалась после операции на бедре, а затем объявила о переходе в парное катание и начала тренировки в паре с Георгием Куницей.

Сегодняшее выступление на этапе Гран-при России в Омске стало дебютным для пары Косторная – Куница. В короткой программе они заняли пятое место с 68,06 баллами.

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