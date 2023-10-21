Алена Косторная выступила в короткой программе на этапе Гран-при России в новом платье
Алена Косторная и Георгий Куница представили короткую программу на этапе в Омске.
Пара получила за прокат короткой программы 68,06 балла.
Косторная выступала в новом зеленом платье.
Фото старого платья фигуристки, в котором она была на контрольных прокатах – здесь.
Алена Косторная: «Судьи сказали: «Мы не поняли задумку твоего платья». Будем переделывать»
Платье очень красивое😍
Удачи в ПП!
Цвет шикарный, а вот чашки большеваты на мой взгляд, хотя может я и ошибаюсь....
Здесь просто фото не очень удачное выставили.
Но на льду - и в прокате - платье, вместе с Алёной смотрятся на самом деле очень красиво, и шикарно.