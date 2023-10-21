Алена Косторная выступила в короткой программе на этапе Гран-при России в новом платье

Алена Косторная и Георгий Куница представили короткую программу на этапе в Омске.

Пара получила за прокат короткой программы 68,06 балла.

Косторная выступала в новом зеленом платье.

Фото старого платья фигуристки, в котором она была на контрольных прокатах – здесь.

Алена Косторная: «Судьи сказали: «Мы не поняли задумку твоего платья». Будем переделывать»