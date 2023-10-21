Алена Косторная выступила в короткой программе на этапе Гран-при России в новом платье

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница представили короткую программу на этапе в Омске.

Пара получила за прокат короткой программы 68,06 балла. 

Косторная выступала в новом зеленом платье. 

Фото старого платья фигуристки, в котором она была на контрольных прокатах – здесь. 

Алена Косторная: «Судьи сказали: «Мы не поняли задумку твоего платья». Будем переделывать»

38 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Что бы там ни говорили комментаторы, Алӗна с Гошой мне очень нравятся. За ними смотришь, не отрываясь. У них есть магия.
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Ir2019
Шикарная пара растёт. Главное теперь без травм и потери мотивации. Понятно, что сейчас классом проигрывают, но у них есть что-то, чего нет у других ( химия, магия, называйте как угодно) .
+35
-3
+32
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Sportsfan
Дизайнера платьев надо менять :( Ну кто такие чашки шьет до самых ключиц. Что в первом платье, что во втором задумка хорошая, а исполнение - жуть.
+21
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Ks_zharovs
Красота невероятная! Невозможно в который раз не отметить, насколько красива Алёна на льду, какие линии! И как хорош стал Гоша! Какой шикарный параллельный шпагат! Считаю, что по программе, по презентации, по компонентам эта пара была лучшая! Какой же огромный потенциал! Только не сдаваться, работать и работать и вы будете лучшие! Спасибо за наслаждение смотреть на ваше выступление🌹🌹
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Аленка_76
Мне очень понравились Алёна с Гошей.
Платье очень красивое😍
Удачи в ПП!
+18
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Lana Kazakova
Хорошее выступление и хорошие баллы, если учесть что Алёна и Гоша начали скатываться в начале года. Очень много вопросов оператору, который решил не снимать прыжок Гоши.
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Ezhevika33
Только на ОИ так переживала за пару как сегодня, на каждом элементе КК прямо сердце замирало.)
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tanygavr
Предыдущее платье больше подходило для этой программы. Совсем не выглядело голым, интересная задумка, привлекало внимание. Новое просто красивое платье для ФК, хотя Алену хоть во что одень, все равно будет выглядеть секси.
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Одноглазый пират
красивое, но предыдущее было ещё лучше
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tanya_1111
Ответ Ir2019
Шикарная пара растёт. Главное теперь без травм и потери мотивации. Понятно, что сейчас классом проигрывают, но у них есть что-то, чего нет у других ( химия, магия, называйте как угодно) .
У них есть Алена - ее катание это украшение ФК
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Tzaichiha
На данном этапе развития пары Косторная-Куница платье абсолютно второстепенная вещь. Но платье хорошее, цвет Алене очень идет. Хотя она такая красавица, что ее ничем не испортишь. Для меня важнее, что ребята смогли достойно прокататься. Наверняка было очень волнительно, многие смотрели на них весьма пристально. Молодцы, с почином и не потерять мотивации!
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lepestok
платье как платье. А программу хорошо откатали, молодцы! для дебюта более чем хорошо.
+6
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Дарья Поликарпова
Красивый зеленый цвет, интересный фасон. Аленка и Гоша молодцы, надеюсь будут дальше прогрессировать и войдут в топ, у них есть все шансы
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Veronika spuria
Очень красивое новое платье, цвет идёт Алёне! Хотя мне и прежнее нравилось!
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Alia O
Русалка )
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Happy_Kleo
Платье красиво. И как радостно видеть Алёну снова на льду!
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Alexandra K
Платье шикарное, смотрятся вместе прекрасно. Поздравляю с дебютом! По баллам и ошибкам сами с тренером разберут. Ждём ПП, надо поспать.
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N-fox
Платье красивое, зеленый Алене идет. Сегодня Гоша смотрелся лучше по катанию по сравнению с оп, прогресс очень заметный, если не будут останавливаться, к следующему сезону могут быть реальеыми конкурентами!
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Arabella Arici Marino
Верх совсем не комильфо, линии не подчёркивают достоиства её фигуры, линии надо менять. Я бы лучше сделала. И Алёне нужен контраст, а тут всё сливается в один массив. Хотя бы линии почеркнуть сереброи или золотом.
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NataliaB.3003
Обалденно!
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Ресницы Габи
Офигенно! Лучше, чем этот телесный с полосками, который порезал фигуру Алене. А этот цвет ей под глаза шикарно подходит
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SALMON
Красиво, но что с чашечкам?
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Анастасия Платонова
Изумрудная волшебница фигурного катания Алёна Косторная !
Цвет шикарный, а вот чашки большеваты на мой взгляд, хотя может я и ошибаюсь....
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Анастасия Прудникова
Пятое место для ребят неплохой результат, учитывая, что в пару они не так давно встали и надо еще скатываться.
+3
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aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В целом платье понравилось.
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Alexandra K
Ответ Sportsfan
Дизайнера платьев надо менять :( Ну кто такие чашки шьет до самых ключиц. Что в первом платье, что во втором задумка хорошая, а исполнение - жуть.
Присмотрелась - пожалуй, вы правы, форму чашек можно бы и улучшить. Но на льду совсем не замечала.
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Ирина С
На мой взгляд, первое платье было более ярким, акцентным. Второе - просто платье.
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Полынь
Мне кажется, или это то же самое, просто зеленой сеткой закрыли?
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Iuliia Timofeyeva
предыдущее платье было огонь. там нужно было чашки доработать и все было бы ок. жаль, что запретили
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NataliaB.3003
Критика в комментариях...
Здесь просто фото не очень удачное выставили.
Но на льду - и в прокате - платье, вместе с Алёной смотрятся на самом деле очень красиво, и шикарно.
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Tatiana Klm
Ответ Полынь
Мне кажется, или это то же самое, просто зеленой сеткой закрыли?
Вот и мне так показалось.
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Alexandra K
Ответ NTLY
платье огонь! Алёна очень хороша. Гоше б заправить рубашку. На фоне элегантной Алены это смотрится, имхо, не очень. На ребят смотреть очень приятно. Молодцы!
Тут рубашка -, часть образа, так пошито. Но да, я бы тоже заправила. Не все смотрели фильм, выглядит просто маленько неопрятно.
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Tatiana Klm
Ответ SALMON
Красиво, но что с чашечкам?
Как и в первом варианте - не доработали
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Алеся Ткаченко
Не знаю.Зеленый цвет Косторной не очень идет.
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