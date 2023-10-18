Катарина Гербольдт: «У Косторной и Куницы есть все предпосылки для попадания на пьедестал этапа в Омске»
Гербольдт считает, что Косторная и Куница могут взять медаль на этапе в Омске.
Этап Гран-при России станет дебютным для пары Алена Косторная – Георгий Куница.
«Я думаю, что у них есть все предпосылки попасть на пьедестал.
Понятно, что в скатанности они немного проигрывают остальным, но то, что я видела, для такого короткого промежутка – это было более чем достойно», – отметила экс-фигуристка.
Соревнования взрослых фигуристов на этапе Гран-при России в Омске пройдут 21-22 октября.
«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?
Быть в призах на этапе - возможно .желание побеждать у пары есть .
Удачи им и гладкого льда !
Они готовы к пьедесталу с Жорою Куницей!
Пожелаем им удачи, счастья и любви
Чтобы они осуществили все мечты свои!
И почему Катарине, тренирующей в одиночном детей в ЦСКА, обязательно надо высказываться про парное, которое она только слегка видела.