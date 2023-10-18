Катарина Гербольдт: «У Косторной и Куницы есть все предпосылки для попадания на пьедестал этапа в Омске»

Гербольдт считает, что Косторная и Куница могут взять медаль на этапе в Омске.

Этап Гран-при России станет дебютным для пары Алена Косторная – Георгий Куница.

«Я думаю, что у них есть все предпосылки попасть на пьедестал.

Понятно, что в скатанности они немного проигрывают остальным, но то, что я видела, для такого короткого промежутка – это было более чем достойно», – отметила экс-фигуристка.

Соревнования взрослых фигуристов на этапе Гран-при России в Омске пройдут 21-22 октября.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?