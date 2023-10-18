Катарина Гербольдт: «У Косторной и Куницы есть все предпосылки для попадания на пьедестал этапа в Омске»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Фигурное катание

Гербольдт считает, что Косторная и Куница могут взять медаль на этапе в Омске.

Этап Гран-при России станет дебютным для пары Алена Косторная – Георгий Куница. 

«Я думаю, что у них есть все предпосылки попасть на пьедестал.

Понятно, что в скатанности они немного проигрывают остальным, но то, что я видела, для такого короткого промежутка – это было более чем достойно», – отметила экс-фигуристка. 

Соревнования взрослых фигуристов на этапе Гран-при России в Омске пройдут 21-22 октября. 

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?

14 комментариев

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Елена Спирина
Не будем загадывать, лед скользкий. Просто пожелаем паре удачи! Пусть все, что они задумали, получится.
+17
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Mari Gams
Оценивают все же не быстроту скатывания пары , а уровень .Алена с Гошей, безусловно ,:проделали огромную работу , многому научились ,как пара ,но им ещё работать и работать ,:сами ребята себя трезво оценивают и понимают это .
Быть в призах на этапе - возможно .желание побеждать у пары есть .
Удачи им и гладкого льда !
+17
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+17
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Светлана М
Удачи новой паре, пусть все получится!
+10
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Tytti
Удачи Алене и Георгию!
+9
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Lennuci
Там кроме Мишек еще Хабибулины и Брюхановы, а тут уже медали КК навесили. Не рановато ли?
+10
-2
+8
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Helbel
Желаем паре удачи! А Артемьевых и Хабибулиных нам куда отправить, мимо пьедестала?
+8
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+8
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B.Jones
Ответ Елена Спирина
Не будем загадывать, лед скользкий. Просто пожелаем паре удачи! Пусть все, что они задумали, получится.
Согласен. И ждём новое платье.😁✌️
+7
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ЮИ
Ребята огненный каскад выложили: 3Ф3Т2,5А! Работают, чертяки!
+5
0
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Илларион
Удачи ребятам, это их первые серьёзные соревнования, пусть всё получится!
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Александр Скворцов
В жизни у Алёны новая страница
Они готовы к пьедесталу с Жорою Куницей!
Пожелаем им удачи, счастья и любви
Чтобы они осуществили все мечты свои!
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natalado
Желаю ребятам чистого, уверенного катания!😍
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Lennuci
Ответ ЮИ
Ребята огненный каскад выложили: 3Ф3Т2,5А! Работают, чертяки!
На турнирах и прокатах у них врoде и сольный флип еще ни разу не получился. Ждем.
+3
-2
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Лакс
Ответ Helbel
Желаем паре удачи! А Артемьевых и Хабибулиных нам куда отправить, мимо пьедестала?
А еще если Акопова восстановилась.
И почему Катарине, тренирующей в одиночном детей в ЦСКА, обязательно надо высказываться про парное, которое она только слегка видела.
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Александр Шульгин
Посмотрим, главное что бы судьи из не тянули, а ставили как есть
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