Мария Агаева: «Изучаю ультра‑си, хочу показать их в этом сезоне»

Фигуристка Мария Агаева оценила свой результат в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске.

Сегодня Агаева заняла третье место с результатом 67,22 балла. Лидирует Алина Горбачева (75,89), второй идет Аделия Петросян (71,48).

«Я ничего не загадывала. Моя задача была – сделать то, что умею, могу. Для меня это дебют на взрослом Гран‑при. Это новый опыт, большой дворец, много зрителей, мне все понравилось.

Короткая программа у меня осталась с прошлого сезона. Произвольная новая – поставили в конце прошлого сезона, я катаю образ Коко Шанель.

Я занимаюсь фигурным катанием 12 лет, мама отдала в 3 года. Со своим тренером я занимаюсь с этого возраста. Фигурное катание – это моя жизнь. Не представляю, что бы я делала без фигурного катания.

Пока мой набор – тройные прыжки. Изучаю ультра‑си, хочу показать их в этом сезоне. Сейчас ближе всего тройной аксель», – сказала 15-летняя Агаева.