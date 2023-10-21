Мария Агаева: «Изучаю ультра‑си, хочу показать их в этом сезоне»

Теги сборная России женское катание Мария Агаева Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Фигуристка Мария Агаева оценила свой результат в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске.

Сегодня Агаева заняла третье место с результатом 67,22 балла. Лидирует Алина Горбачева (75,89), второй идет Аделия Петросян (71,48).

 

«Я ничего не загадывала. Моя задача была – сделать то, что умею, могу. Для меня это дебют на взрослом Гран‑при. Это новый опыт, большой дворец, много зрителей, мне все понравилось.

Короткая программа у меня осталась с прошлого сезона. Произвольная новая – поставили в конце прошлого сезона, я катаю образ Коко Шанель.

Я занимаюсь фигурным катанием 12 лет, мама отдала в 3 года. Со своим тренером я занимаюсь с этого возраста. Фигурное катание – это моя жизнь. Не представляю, что бы я делала без фигурного катания.

Пока мой набор – тройные прыжки. Изучаю ультра‑си, хочу показать их в этом сезоне. Сейчас ближе всего тройной аксель», – сказала 15-летняя Агаева.

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4 комментария

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Роман Волков
Мария молодец! Прекрасно откатала😍
Я бы ей точно за 70+ поставил.
Офигенно катается👍❤️
+3
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+3
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Анастасия Прудникова
Очень понравилась Маша. Пусть хорошо выступит в произвольной!
+1
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Хрустальный Гусенок
чистое катание и консервативный выбор элементов все равно окупаются на соревнованиях
0
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Мурманчанин37
Молодец, не подвела. Прогрессируй и дальше, как последние два сезона
0
0
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