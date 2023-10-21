Алина Горбачева: «Первое место – это неожиданно. Но мне не надо думать о местах, надо показать чистые программы»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Серия Гран-при России Фигурное катание

Алина Горбачева заявила, что первое место в короткой стало для нее неожиданным.

Фигуристка лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.

«Это было неожиданно. Но главное соревнование для меня – выполнить свои программы. Мне не надо думать о местах. Мне надо показать чистые программы.

В короткой я катаю образ восточной девушки, стараюсь передать хореографию — женственность, плавность. Прокат был неплохой, но всегда есть куда расти, буду стараться показывать хорошие результаты.

Арена в Омске очень крутая, красная, я обожаю красный цвет. Завтра буду показывать новую программу, четверной сальхов. В короткой пока не планировала вставлять ультра‑си.

Стараюсь, что в скором времени восстановлю. Я ставлю задачи поэтапно. Пока надо восстановить стабильно четверной, дальше выучить новые и вставлять их в программы.

Шоу в Китае придало больше уверенности, там очень добрые болельщики, которые всегда поддерживают», – сказала Горбачева. 

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейлем Сэйберхеген
Удачи Алине! Наконец появилась достойная соперница для Хрустальных, которая не просто ля ля и бровки домиком, а на деле! Пусть победит сильнейшая)
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Удачи завтра
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Мои поздравления Алине.
Но вот как раз женственности и плавности, присущей востоку, я не увидела. Очень энергичное, напористое катание.
За чистое техничное исполнение молодец, выиграла сегодня по праву!
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antrrap
Очень понравилась Алина! Так все спокойно, уверенно и красиво
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Молодец, Алина! Чисто, красиво, в образе. А первая победа всегда придаёт уверенности.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Happy_Kleo
Алина молодец,отлично откатала КП. Удачи завтра!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейлем Сэйберхеген
Алина развивается год за годом. Умница! Может непростой характер, но для побед это может и надо) Удачи в ПП
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Прокат был просто боевой! Вперед, Алина!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Oleandra
Комментарий удален модератором
Вы самая добрая и адекватная фанатка Тутберидзе на сайте)
спасибо что вы есть 😆
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Удачи, крутышка))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий