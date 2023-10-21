Алина Горбачева: «Первое место – это неожиданно. Но мне не надо думать о местах, надо показать чистые программы»

Алина Горбачева заявила, что первое место в короткой стало для нее неожиданным.

Фигуристка лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.

«Это было неожиданно. Но главное соревнование для меня – выполнить свои программы. Мне не надо думать о местах. Мне надо показать чистые программы.

В короткой я катаю образ восточной девушки, стараюсь передать хореографию — женственность, плавность. Прокат был неплохой, но всегда есть куда расти, буду стараться показывать хорошие результаты.

Арена в Омске очень крутая, красная, я обожаю красный цвет. Завтра буду показывать новую программу, четверной сальхов. В короткой пока не планировала вставлять ультра‑си.

Стараюсь, что в скором времени восстановлю. Я ставлю задачи поэтапно. Пока надо восстановить стабильно четверной, дальше выучить новые и вставлять их в программы.

Шоу в Китае придало больше уверенности, там очень добрые болельщики, которые всегда поддерживают», – сказала Горбачева.