Три арбитра поставили Кондратюку 9 баллов и выше за компоненты в короткой программе на Гран-при России. Фигурист ошибся на всех прыжках
Марк Кондратюк получил высокие оценки за компоненты после ошибок на прыжках.
Сегодня фигурист занял восьмое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске, набрав 78,96 балла. В прокате он упал с четверного тулупа и с ошибками исполнил тройной аксель и каскад четверной сальхов – двойной тулуп.
Кондратюк получил в компонентах пять оценок 9,00 (от судей Варвары Талан, Евгении Крайнюковой и Елены Левковец) и одну 9,25 (от Талан).
По правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75.
Судьи дважды нарушили правила ради Петросян – как с этим бороться?
Очень смешно)
Это пять!
Здесь явно эти судьи преследуют какой -то интерес. И после первого этапа надо было уже разобраться , а здесь второй и такая же картина .
Кстати комментаторы всегда подчёркивают, представляя Марка ОЧ , а вот МГ никогда , видимо они запретили сами . По другому это в таком случае выглядит странно.