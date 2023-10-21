Три арбитра поставили Кондратюку 9 баллов и выше за компоненты в короткой программе на Гран-при России. Фигурист ошибся на всех прыжках

Теги сборная России судьи мужское катание Марк Кондратюк Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Марк Кондратюк получил высокие оценки за компоненты после ошибок на прыжках.

Сегодня фигурист занял восьмое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске, набрав 78,96 балла. В прокате он упал с четверного тулупа и с ошибками исполнил тройной аксель и каскад четверной сальхов – двойной тулуп.

Кондратюк получил в компонентах пять оценок 9,00 (от судей Варвары Талан, Евгении Крайнюковой и Елены Левковец) и одну 9,25 (от Талан).

По правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75.

Судьи дважды нарушили правила ради Петросян – как с этим бороться?

33 комментария

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Oleandra
Ну хоть спортс это отметил.
+31
-3
+28
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ДИОНИС
Ну, и какие комментарии у "правдорубов" будут теперь, когда сразу несколько судей грубо ошиблись с выставлением оценок? Или ученик штаба Соколовской - это другое?
+23
0
+23
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imaxim
Наглядный ответ почему наши не приходят аттестацию ИСУ
+25
-3
+22
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Леди Брэкнелл
А этого вообще надо было в конец таблицы. Просто на отвали прокат. Тьфу три раза на наше судейство. Цирк 🤡🤡🤡
+17
0
+17
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Виктория Устинова
Ответ Gemma157
Великих фигуристов надо поддерживать, правильно ☝
Кто великий фигурист? Кондратюк?
Очень смешно)
+15
0
+15
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nadenki
Да, это не одна, откидывающаяся оценка, но это всё равно другое)
+14
0
+14
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фуфырка
Это же другое. У нас только Этери с судьями"обедает"и приказы раздаёт.
+16
-2
+14
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Алё? Алёна
Ответ Anneta28
А теперь загляните в протокол Петросян.
Заглядывали уже, обсудили, проехали!
+13
0
+13
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Oleandra
Ответ Anneta28
А теперь загляните в протокол Петросян.
про оценки Петросян из каждого утюга вещали и делали акцент на том, что это только для Тутберидзе стараются.. а тут оказывается и для Соколовской тоже.
+17
-6
+11
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Виктория Устинова
Ответ KMR
Комментарий скрыт
Штаб Соколовской не блатной?
Это пять!
+10
-2
+8
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Anatiana
Та кто бы сомневался!
+9
-1
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Белла
За проваленный прокат 43,3 балла это издевательство над Ханю
+6
-1
+5
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И это все о нем
Ну что судейский цирк продолжается ,тянут назначенных за всё что можно ,фк сейчас теряет интерес зрителей ,а с таким судейством интерес будет только снижаться.
+5
0
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
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А как не поставить лучшему другу Первого канала?)
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Vanilopa
На каком месте был бы, если не ставили бы такие высокие оценки .. улетел бы дальше 8 места ?
+3
0
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asusp527
Ответ Oleandra
про оценки Петросян из каждого утюга вещали и делали акцент на том, что это только для Тутберидзе стараются.. а тут оказывается и для Соколовской тоже.
Для всех оч (безмедальных), наверное закон не писан...Россия...И ничто уже не удивляет..
+4
-1
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Olga.t
Журналисты должны поднять тему неадекватного, предвзятого судейства в ФК! Обратиться в федерацию, Минспорта, это же позор ужасный, нельзя это замалчивать.
+3
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AllaS
Была удивлена таким высоким баллам Кондратюка при таком плохом прокате и он во второй половине совсем отпустил прогу , после стольких неудач в прыжках он уже и не катал , как он это умеет . Поэтому эти 9 баллов крайне удивительны от судей , сказать, что судьи не знают правил невозможно , так как все прыжки исполнены с ошибками .
Здесь явно эти судьи преследуют какой -то интерес. И после первого этапа надо было уже разобраться , а здесь второй и такая же картина .
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Tatyana Linskaya
Пубертат?
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Oleandra
Ответ Anneta28
Если бы Кондратюк был хотя бы на 3 месте, тогда согласилась бы, что стараются одинаково
значит по технике для парней он ещё хуже выступил, чем Аделия.
+3
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Anatiana
Ответ Anneta28
Если бы Кондратюк был хотя бы на 3 месте, тогда согласилась бы, что стараются одинаково
Так он вообще всё завалил
+1
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БезызбежноНаКрасный
Походу, они там вдвоём с пальто - поляну судьям накрывают)
+6
-6
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Anneta28
Ответ Oleandra
значит по технике для парней он ещё хуже выступил, чем Аделия.
Просто Петросян моргнули недокрут на акселе, а Кондратюку ничего не моргнули.
+2
-2
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AllaS
Ответ asusp527
Для всех оч (безмедальных), наверное закон не писан...Россия...И ничто уже не удивляет..
Ну были прокаты сейчас пар и там достаточно адекватно судили и если у МиГов был утерян прыжок , так это учли.
Кстати комментаторы всегда подчёркивают, представляя Марка ОЧ , а вот МГ никогда , видимо они запретили сами . По другому это в таком случае выглядит странно.
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