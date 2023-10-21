Три арбитра поставили Кондратюку 9 баллов и выше за компоненты в короткой программе на Гран-при России. Фигурист ошибся на всех прыжках

Марк Кондратюк получил высокие оценки за компоненты после ошибок на прыжках.

Сегодня фигурист занял восьмое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске, набрав 78,96 балла. В прокате он упал с четверного тулупа и с ошибками исполнил тройной аксель и каскад четверной сальхов – двойной тулуп.

Кондратюк получил в компонентах пять оценок 9,00 (от судей Варвары Талан, Евгении Крайнюковой и Елены Левковец) и одну 9,25 (от Талан).

По правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75.

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