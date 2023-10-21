Петросян получила за компоненты от 9 баллов и выше в короткой программе на Гран-при России от 4 судей. Она допустила два степа-аута на прыжках

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Аделия Петросян получила за компоненты 9 баллов и выше после ошибок на прыжках.

Сегодня фигуристка стала второй в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске с результатом 71,48. Во время проката она приземлилась на две ноги на тройном акселе и сорвала каскад тройной флип – тройной тулуп, где исполнила только первый прыжок со степ-аутом.

Петросян получила за компоненты шесть оценок 9,00 (от Анны Поликарповой, Лолиты Лабунской, Светланы Михайловой и Марии Казариной) и три оценки 9,25 (от Лабунской и Казариной).

По правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75.

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32 комментария

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Е...С
Недокруты, степ-ауты, ребра, это мелочь, на которую не стоит обращать внимание, если ты в Хрустальном.
+44
-12
+32
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Люблю спортс
Ответ Е...С
Недокруты, степ-ауты, ребра, это мелочь, на которую не стоит обращать внимание, если ты в Хрустальном.
Любимицам Тутберидзе вообще ничего не замечают. В прошлом сезоне Акатьева с падением на 3A и с каскадом получила 72 балла, а Петросян без каскада и с ошибкой на 3A получает 71. Так и живём. При этом если у Акатьевой судьи видят всё и даже больше, то у Петросян суди в этом сезоне не видят уже второй недокрут на 3A. Про прошлый сезон молчу.
+34
-6
+28
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Gemma157
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Зато наверное поужинали вкусно и сытно 😂
+36
-11
+25
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tanygavr
Аделия и при чистом прокате не катается на такие высокие баллы за компоненты. Скольжение на низком уровне, за музыкой не успевает, руки не работают, особенно это заметно под медленную муыку .
+26
-6
+20
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Ezhevika33
Судей кто-нибудь проверяет на профпригодность.
+16
-2
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Natalia Solomakha
Фавориты чо-то подрасслабились. Так ведь королями и королевами местных водокачек можно не стать ненароком. Судейство никогда такого не было и вот опять, традиционно.
+15
-3
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И это все о нем
Как уже надоел этот судебный беспредел ,как тащили Петросян вообще испанский стыд ,как гоили все элементы после срывов на прыжках, у Дудакова сразу отлегло ,когда увидел баллы ,он знал ,что такой прокат стоит в действительности, жо сильно подсела ,интерес и так слабый ,но Лакерник хочет вообще его убить.
+12
-1
+11
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unknownman
Запомните! Для учениц Хрустального "ошибка" - это когда фигуристка упала и провалилась под лед, все остальное - это так, мелкие шероховатости.
+16
-6
+10
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Enchanter WIZZARD
Ответ Gemma157
Зато наверное поужинали вкусно и сытно 😂
Вкусно и точка🤣🤣
+12
-3
+9
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фынский аксель
Корректности ради, на 3а степ не было, да и в правилах про грубые ошибки. Вот судьи и резвяться, для одних вторая нога грубая,для большинства тут - нет
+16
-9
+7
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EmperorNazer
Ну вы уже передергиваете, спортс. Никогда степы не считались ошибками, ограничивающими максимальные компоненты. Хотя потеря каскада к таким, скорее всего, относится, но ошибка на акселе - точно нет. Компы, конечно, высоковаты для такого проката, но формальных нарушений в этот раз нет.
+14
-7
+7
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Lara_Croft
На трикселе было касание второй ногой, это не степ-аут.
+10
-3
+7
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Мороженко
Всё-таки пик Хрустального - это ТЩК (учитывая допинг Валиевой). Дальше пошёл какой-то спад. Неизвестно, будет ли второе дыхание.
А дворец только открывается
+11
-5
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Алеся Ткаченко
Ну вот о том и речь)Не только ЧР и ЧЕ Марку завышают Петросян тоже не обидели
+8
-3
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Olga.t
Ответ фынский аксель
Корректности ради, на 3а степ не было, да и в правилах про грубые ошибки. Вот судьи и резвяться, для одних вторая нога грубая,для большинства тут - нет
Грубая ошибка - сорванный каскад. На трикселе действительно не было степаута, была подставлена вторая нога после приземления.
Относительно судейства - грубейшие нарушения, и не только сегодня. Видимо, разбора их ошибок вообще не проводят, федру это непрофессиональное и необьективное судейство устраивает.
+7
-2
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Pentrak
Ответ Gemma157
Зато наверное поужинали вкусно и сытно 😂
А кого им ещё за уши тащить? С Валиевой понятно всё, у Акатьевой 3 год подряд травмы, ещё и возраст на перспективу неудачный. В смысле, раз уж опять Пальто отдали медальки в ЖО, то попытались выбрать "сильное звено", только оно, увы, не вывозит.
+7
-2
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Nokolay Fomi4ev
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Типичная картина для женского одиночного в России, когда ученицам Тутберидзе при грубых ошибках компы ставятся выше, чем разрешено правилам. И происходит в женском одиночном это только в пользу группы Тутберидзе, в пользу других штабов судьи правила не нарушают.
+8
-5
+3
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SatelliteSS
Ответ Ezhevika33
Судей кто-нибудь проверяет на профпригодность.
Я негодую! Хабибулину и Княжук засунули под Мишек Гамми!
+6
-3
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Лабунская в своем репертуаре - эта женщина очень любит группу Тутберидзе - наверное, часто посещает званные ужины)
+7
-4
+3
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Хрустальный Гусенок
парфюмированные конверты были розданы заранее и их еще нужно было потратить
+4
-2
+2
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N-fox
Ну не было степаута на трикселе, исправьте что ли.... Явно непросто Аделии выступать через 6 дней, надеюсь, завтра соберется.
+10
-8
+2
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фынский аксель
Ответ Olga.t
Грубая ошибка - сорванный каскад. На трикселе действительно не было степаута, была подставлена вторая нога после приземления. Относительно судейства - грубейшие нарушения, и не только сегодня. Видимо, разбора их ошибок вообще не проводят, федру это непрофессиональное и необьективное судейство устраивает.
А что там за одну грубую ошибку в правилах?
+1
0
+1
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Ezhevika33
Ответ фынский аксель
Корректности ради, на 3а степ не было, да и в правилах про грубые ошибки. Вот судьи и резвяться, для одних вторая нога грубая,для большинства тут - нет
Плохому танцору что-то мешает, в случае с тшт вторая нога получать высокие оценки его спортсменкам не мешает)))
+3
-2
+1
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Ezhevika33
Никогда такого не было и вот опять...))
+3
-2
+1
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Pennywise
Ответ фынский аксель
Корректности ради, на 3а степ не было, да и в правилах про грубые ошибки. Вот судьи и резвяться, для одних вторая нога грубая,для большинства тут - нет
Так еще в новости про +3 за степ было ясно, что авторы новостей этого сайта правила не читают. Так и здесь: увидели, что написано «две ошибки» и побежали новость строчить, а то что речь идет о грубых ошибках, тут авторы на такие мелочи не размениваются.
+2
-2
0
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ghost112
Да хоть десять степ-аутов. Степ-аут или 2 ноги - это не "serious error".
"Serious errors are falls and/or mistakes which result in a break in the delivery of the program."
Спортс опять облажался, а придурки в комментах развесили нюни.
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ N-fox
Ну не было степаута на трикселе, исправьте что ли.... Явно непросто Аделии выступать через 6 дней, надеюсь, завтра соберется.
По факту был, а в протокол могли нарисовать, что не было.
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ano
Ответ фынский аксель
Вы посмотрите как степ или вторую ногу судят в мире - у нас хоть минус ставят, а Шомику +3
Там не только Шомику)))
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