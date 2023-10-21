Петросян получила за компоненты от 9 баллов и выше в короткой программе на Гран-при России от 4 судей. Она допустила два степа-аута на прыжках
Аделия Петросян получила за компоненты 9 баллов и выше после ошибок на прыжках.
Сегодня фигуристка стала второй в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске с результатом 71,48. Во время проката она приземлилась на две ноги на тройном акселе и сорвала каскад тройной флип – тройной тулуп, где исполнила только первый прыжок со степ-аутом.
Петросян получила за компоненты шесть оценок 9,00 (от Анны Поликарповой, Лолиты Лабунской, Светланы Михайловой и Марии Казариной) и три оценки 9,25 (от Лабунской и Казариной).
По правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75.
А дворец только открывается
Относительно судейства - грубейшие нарушения, и не только сегодня. Видимо, разбора их ошибок вообще не проводят, федру это непрофессиональное и необьективное судейство устраивает.
"Serious errors are falls and/or mistakes which result in a break in the delivery of the program."
Спортс опять облажался, а придурки в комментах развесили нюни.