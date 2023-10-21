Петросян прыгнула тройной аксель с ошибкой и сорвала каскад в короткой программе на этапе Гран-при России

Аделия Петросян представила короткую программу на Гран-при России в Омске.

Тройной аксель она исполнила с ошибкой на выезде и недокрутом (в протоколе недокрут не отмечен).

Затем Петросян прыгнула тройной лутц и сорвала каскад тройной флип – тройной тулуп, в котором исполнила только первый прыжок со степ-аутом.

Фигуристка заняла второе место с 71,48 баллами, уступив Алине Горбачевой.

Майкл Джексон от Аделии Петросян – номер с двойным дном. Что зашифровала команда Тутберидзе?