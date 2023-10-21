Петросян прыгнула тройной аксель с ошибкой и сорвала каскад в короткой программе на этапе Гран-при России

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян представила короткую программу на Гран-при России в Омске.

Тройной аксель она исполнила с ошибкой на выезде и недокрутом (в протоколе недокрут не отмечен).

Затем Петросян прыгнула тройной лутц и сорвала каскад тройной флип – тройной тулуп, в котором исполнила только первый прыжок со степ-аутом.

Фигуристка заняла второе место с 71,48 баллами, уступив Алине Горбачевой.

Майкл Джексон от Аделии Петросян – номер с двойным дном. Что зашифровала команда Тутберидзе?

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45 комментариев

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SALMON
Щас бы 71,5 давать за степ и отсутствие каскада
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Леди Брэкнелл
И получила за это всё высоченные баллы 👏👏👏
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Алеся Ткаченко
Ответ imaxim
Чего-то конвейер Тутберидзе начал сбой давать. Раньше все ее передовые модели новых поколений были лучше старых, а тут чего-то материал рано начал ошибаться
Ну так бесконечно лучше быть невозможно.Деградация уже с ВУХ началась,которые не только не превзошли предыдущую троицу ТЩК но и по качеству были гораздо ниже их
+14
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Revery
Аделе собраться в ПП.
Но баллами, если честно, прямо помогли.
+15
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Peter Varfolomeyev
Ответ Леди Брэкнелл
И получила за это всё высоченные баллы 👏👏👏
Надбавки за штаб, как обычно. Пора уже ввести в протоколах официальный термин "коэффициент Тутберидзе", чтобы совсем уже не выглядело нагло.
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imaxim
Ответ 76er
C недокрутом? Спортсру своих собственных техспецов завели? )
Петросян может триксель и на ход вперёд приземлить, главное устоять, а в протоколах будет стоять что надо, как буто чистый элемент) тут речь не о протоколах, а по факту на льду что сделано было
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Gilonjon862
Какой недокрут? В протоколе всё чисто, не наговаривайте на гордость ЭТ
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Anneta28
Компоненты поставили на целый балл выше Горбачевой. Недокрут на акселе моргнули. Выше 65 не накатала, ни при каких раскладах. Но для Чемодановых, Лабунских и прочих Грибоносовых, нет ничего невозможного.
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Ezhevika33
Идёт на рекорд. Скоро просто за выход на лёд будут баллы давать)))
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Peter Varfolomeyev
Ответ Revery
Аделе собраться в ПП. Но баллами, если честно, прямо помогли.
Как будто в первый раз:) У нас давно уже все спортсмены равны, но есть один штаб, который в плане судейства равнее других.
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Алеся Ткаченко
Ответ imaxim
Так передовая модель того поколения (Валиева), хоть пусть и с допингом, но лучше передовой модели прошлого поколения (Щербакова) А вот передовая модель нынешнего поколения Петросян чего-то рано начала срывать
Я про всю троицу говорю.Если в ТЩК фигуристки соревновались между собой и у них не было конкурентов,то в ВУХ Хромых и Усачева Валиевой уступали.Но как по мне Майя поинтереснее Валиевой,жаль стабильность ее подводила
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imaxim
Ответ 76er
По факту как раз только- протокол, остальное - частные мнения
Вам к окулисту
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Ezhevika33
Ответ imaxim
Так передовая модель того поколения (Валиева), хоть пусть и с допингом, но лучше передовой модели прошлого поколения (Щербакова) А вот передовая модель нынешнего поколения Петросян чего-то рано начала срывать
Главный тренер выбрала заграничные турниры.
+4
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Juulia
Ответ 76er
C недокрутом? Спортсру своих собственных техспецов завели? )
Да там не только тех спец заметит,кто угодно 😁
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Peter Varfolomeyev
Ответ Алеся Ткаченко
Даа.Можно как угодно к ним относиться но борьба между ними была красивой и непредсказуемой.Даже ОЧ Алине между собой вклиниться не дали.
У Алины шансов не было изначально никакого против них, потому что она свой старый контент ели-ели выкатывала, и даже его ей максимально облегчили переместив оба каскада в начало.
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Peter Varfolomeyev
Ответ Алеся Ткаченко
Я про всю троицу говорю.Если в ТЩК фигуристки соревновались между собой и у них не было конкурентов,то в ВУХ Хромых и Усачева Валиевой уступали.Но как по мне Майя поинтереснее Валиевой,жаль стабильность ее подводила
Соглашусь, Хромых из всей тройки была самая интересная. А Усачёва никогда не была с ними на равных, потому что контент у нее был уровня 2018-2019 годов. В топе она была только потому что из правильного штаба.
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imaxim
Чего-то конвейер Тутберидзе начал сбой давать.
Раньше все ее передовые модели новых поколений были лучше старых, а тут чего-то материал рано начал ошибаться
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Peter Varfolomeyev
Ответ Алеся Ткаченко
Ну так бесконечно лучше быть невозможно.Деградация уже с ВУХ началась,которые не только не превзошли предыдущую троицу ТЩК но и по качеству были гораздо ниже их
Да, ТЩК это уникальное поколение и уникальные спортсменки. Очень удачно сложились все карты с ними.
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Алеся Ткаченко
Ответ imaxim
Майя менее талантлива. И менее выносливая, быстро сломалась
Майю рост подвел.Резко выросла,а это для одиночницы плохо.
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Peter Varfolomeyev
Ответ Oleandra
Этери тоже взяла перерыв на этот сезон.. если не допустят наших до международки, она ещё и адьос скажет, несмотря ни на какие новые катки..
Разумеется. Она уже давно вакансии в США подыскивает и американский паспорт у нее лежит ждёт своего применения. Просто в штатах дорожат репутацией и здоровьем спортсменов, им такие одиозные и скандальные фигуры как Этери, ещё и с резонансным допинговым кейсом, не нужны.
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Алеся Ткаченко
Ответ Peter Varfolomeyev
Разумеется. Она уже давно вакансии в США подыскивает и американский паспорт у нее лежит ждёт своего применения. Просто в штатах дорожат репутацией и здоровьем спортсменов, им такие одиозные и скандальные фигуры как Этери, ещё и с резонансным допинговым кейсом, не нужны.
Опять начались басни про переезд ЭТ в США?Не переедет она туда,ей там развернуться просто не дадут ее система тренировок под Америку не заточена и ледовые дворцы ей там никто строить не будет.У нее все плюшки здесь.
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KMR
Алина ещё сбежать может.
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Маргарита В Сафронова
Первый блин комом. Аделия, пеки ПП, как надо.
А Горбачёва, по ходу, в силах сделать многих из первой десятки.
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Алеся Ткаченко
Ответ KMR
Алина ещё сбежать может.
К Тутберидзе?
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Алеся Ткаченко
Ответ Peter Varfolomeyev
Да, ТЩК это уникальное поколение и уникальные спортсменки. Очень удачно сложились все карты с ними.
Даа.Можно как угодно к ним относиться но борьба между ними была красивой и непредсказуемой.Даже ОЧ Алине между собой вклиниться не дали.
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Алеся Ткаченко
Ответ Peter Varfolomeyev
Соглашусь, Хромых из всей тройки была самая интересная. А Усачёва никогда не была с ними на равных, потому что контент у нее был уровня 2018-2019 годов. В топе она была только потому что из правильного штаба.
Это верно
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imaxim
Ответ Алеся Ткаченко
Я про всю троицу говорю.Если в ТЩК фигуристки соревновались между собой и у них не было конкурентов,то в ВУХ Хромых и Усачева Валиевой уступали.Но как по мне Майя поинтереснее Валиевой,жаль стабильность ее подводила
Майя менее талантлива. И менее выносливая, быстро сломалась
+1
-1
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Anna Stefan
Ответ Anna Stefan
Надеюсь, Аделия не будет читать коменты на спорце, а сосредоточится на подготовке к ПП✌
По ходу кое-кто перепугался, что не будет. А то - кому хочется трудиться впустую🤣🤣🤣✌
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Кэп
Ничего не видел, ничено не смотрел, завтра гляну)))
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Аленка_76
Адельке завтра удачи в ПП!
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76er
Ответ imaxim
Вам к окулисту
Вот автор заголовка, похоже, уже сходил. Присоединитесь ;)
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imaxim
Ответ 76er
Вот автор заголовка, похоже, уже сходил. Присоединитесь ;)
Нет, это вам к окулисту, раз выгораживаете грубую ошибку
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