Петросян прыгнула тройной аксель с ошибкой и сорвала каскад в короткой программе на этапе Гран-при России
Аделия Петросян представила короткую программу на Гран-при России в Омске.
Тройной аксель она исполнила с ошибкой на выезде и недокрутом (в протоколе недокрут не отмечен).
Затем Петросян прыгнула тройной лутц и сорвала каскад тройной флип – тройной тулуп, в котором исполнила только первый прыжок со степ-аутом.
Фигуристка заняла второе место с 71,48 баллами, уступив Алине Горбачевой.
Майкл Джексон от Аделии Петросян – номер с двойным дном. Что зашифровала команда Тутберидзе?
Но баллами, если честно, прямо помогли.
Раньше все ее передовые модели новых поколений были лучше старых, а тут чего-то материал рано начал ошибаться
А Горбачёва, по ходу, в силах сделать многих из первой десятки.