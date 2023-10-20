Виктория Морозова: «Думала, что не выиграю – были ошибки в произвольной. Но судьи решили, что я должна быть первой. Я рада!»

Виктория Морозова прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Омске.

«Это было очень неожиданно. Думала, что я не выиграю – были ошибки в произвольной. Но судьи решили, что я должна быть первой. Я рада!

Это не мой максимум. Могу катать намного лучше. Буду вставлять элементы ультра-си, сегодня четверной риттбергер получался на тренировке. Но решили не рисковать», – сказала фигуристка.