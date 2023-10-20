Виктория Морозова: «Думала, что не выиграю – были ошибки в произвольной. Но судьи решили, что я должна быть первой. Я рада!»

Теги сборная России женское катание Виктория Морозова Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Виктория Морозова прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Омске.

«Это было очень неожиданно. Думала, что я не выиграю – были ошибки в произвольной. Но судьи решили, что я должна быть первой. Я рада!

Это не мой максимум. Могу катать намного лучше. Буду вставлять элементы ультра-си, сегодня четверной риттбергер получался на тренировке. Но решили не рисковать», – сказала фигуристка.

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3 комментария

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tull
Выиграла в целом заслужено. Но что дальше?? Какой прогресс с тройными? Встать в один ряд с Фроловой и Куликовой? Такие как Двоеглазова и Принева добьют квады и будут по двадцать тридцать баллов базы делать. Надо самой прыгать ультра си, а не ждать подарка от соперниц в виде падения на тройном флипе.
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Александр Константинов
* Но судьи решили, что я должна быть первой.*

Интересная формулировка, учитывая, что судьи выставляют оценки независимо друг от друга.
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Назар Игорь
Это похоже на признание предвзятости судейства ФК. И это не первый случай.
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