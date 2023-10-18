Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Двоеглазова, Титова, Лабутина, Плескачева, Мазур, Морозова выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание Софья Титова Алиса Двоеглазова Софья Глаголевская Виктория Морозова Мария Мазур Серия Гран-при России Елизавета Лабутина Лидия Плескачева Арина Пузанкова Риана Кадырова Сердце Сибири Полина Тихонова Олеся Моисеева Ксения Вагина Маргарита Бельских Варвара Гордиенко Мария Ганина София Буза Валерия Зорина Екатерина Чичилимова Фигурное катание

19 октября юниорки покажут короткие программы на Гран-при России в Омске.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 14:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участницы

1. Олеся Моисеева

2. Лидия Плескачева

3. Алиса Двоеглазова

4. Арина Пузанкова

5. Риана Кадырова

6. Ксения Вагина

7. Маргарита Бельских

8. Полина Тихонова

9. Мария Мазур

10. Варвара Гордиенко

11. Мария Ганина

12. Софья Титова

13. Елизавета Лабутина

14. София Буза

15. Валерия Зорина

16. Екатерина Чичилимова

17. Виктория Морозова

18. Софья Глаголевская

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14 комментариев

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Алисику удачи!
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Лека-Лека
Всем девочкам удачи.
Но болею за Алису.
+5
-2
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И это все о нем
Всем девочкам удачи!
+2
0
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Мурманчанин37
До сих под впечатлением от короткой программы Вики Морозовой на прокатах юниоров
+4
-2
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Ягун Ягунини
Тоже интересный состав, более ровный чем на первом этапе. Там Базылюк и Принева ожидаемо заняли два первых места. В Омске сразу несколько девочек могут претендовать на победу, Двоеглазова, Морозова, Титова, Плескачева. Интересны также Кадырова, Лабутина, Тихонова, Мазур (если она всё таки заявлена и её случайно не пропустили)
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Док Аксель
И в этом составе у девочек есть фавориты и несколько хороших фигуристок, на прокаты которых интересно будет посмотреть. Всем удачи !
+2
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Oleandra
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Алисику удачи!
и победы)
+7
-5
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Аленка_76
Всем девчонкам удачи и гладкого льда!
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floret
В прошлом сезоне очень понравилась Алиса Двоеглазова.
Удачи ей и победы!
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Е...С
Всем девочкам удачи и честного судейства!
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bolelschiza
интересный состав
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