Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Двоеглазова, Титова, Лабутина, Плескачева, Мазур, Морозова выступят с короткими программами

19 октября юниорки покажут короткие программы на Гран-при России в Омске.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 14:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участницы

1. Олеся Моисеева



2. Лидия Плескачева



3.



4. Арина Пузанкова



5. Риана Кадырова



6. Ксения Вагина



7. Маргарита Бельских



8. Полина Тихонова

9. Мария Мазур



10. Варвара Гордиенко



11. Мария Ганина



12.



13. Елизавета Лабутина



14. София Буза



15. Валерия Зорина



16. Екатерина Чичилимова



17. Виктория Морозова



18. Софья Глаголевская