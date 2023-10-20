Двоеглазова заявила четыре квада в произвольную программу на Гран-при России в Омске, Титова не планирует исполнять ультра-си

Теги сборная России женское катание Софья Титова Алиса Двоеглазова Софья Глаголевская Виктория Морозова Мария Мазур Серия Гран-при России Елизавета Лабутина Лидия Плескачева Сердце Сибири Фигурное катание

Алиса Двоеглазова планирует исполнить четыре квада на Гран-при России в Омске.

В заявке фигуристки на произвольную программу находятся два четверных лутца, четверной тулуп и четверной риттбергер.

Софья Титова не заявила элементов ультра-си.

Четверные прыжки также попробуют исполнить Виктория Морозова (риттбергер), Мария Мазур (тулуп), Софья Глаголевская (тулуп) и Лидия Плескачева (тулуп). Елизавета Лабутина попытается прыгнуть тройной аксель.

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30 комментариев

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Delirium
Ответ Oleandra
Вот это да.. Алиса.. слишком не напрягайся.. а то уже говорят хейтеры, что лучше с тройными, в стиле прошлого века, но чистенько.. хотя все в то же время требуют, чтоб интересно снова стало в нашей ЖО, у всех раздвоение желаний произошло)
Посмотрим конечно, но я думаю, что заявка с 4 квадами "на вырост", и в прокате будет в лучшем случае 3, а скорее всего меньше. На тренировках меня, конечно, не было, но визуально Алиса вчера не была похожа на девочку способную осилить 4 квада в программе.
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+12
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flyhigh
Ответ Беглый*
Правду пишут, что Рудковский и Жилина испугались и сбежали от Петросян?
Похоже, что правда
+12
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+10
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Delirium
Ответ Вся в Витоне
Здорово, Алиса. А вот что, у Титовой нет ультра си - странно. На что в таком случае, они делали упор. В хореографии то тоже не добавили...
По Титовой вчера было видно, что не в форме. Что тому причиной пока вопрос открытый.
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Жизненная
Ответ Белые Росы
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А Саша Трусова, когда 4 заявляла, с двух падала, ее болельщики всегда кричали, что зашла-то она на 4... Или на ОИ, из 5 Саша сделала число 2, остальные с ошибками, но все ее болельщики утверждают, что эти пять квадов... Вас это никогда не смущало и не смущает. Алиса еще на старт не вышла, вы уже "упадет, по читерски прыгнет, это фсе, не щитовово!"
+11
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+9
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Oleandra
Вот это да.. Алиса.. слишком не напрягайся.. а то уже говорят хейтеры, что лучше с тройными, в стиле прошлого века, но чистенько.. хотя все в то же время требуют, чтоб интересно снова стало в нашей ЖО, у всех раздвоение желаний произошло)
+15
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+7
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Ostinato
Ответ Мороженко
У Титовой пубертат
И? А музыку ей чем это слушать мешает?
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Беглый*
Правду пишут, что Рудковский и Жилина испугались и сбежали от Петросян?
+15
-9
+6
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Вся в Витоне
Здорово, Алиса. А вот что, у Титовой нет ультра си - странно. На что в таком случае, они делали упор. В хореографии то тоже не добавили...
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Роман Волков
Алисе Удачи✌️✌️✌️
Жду с нетерпением💓💓💓
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tull
Ответ Вся в Витоне
Здорово, Алиса. А вот что, у Титовой нет ультра си - странно. На что в таком случае, они делали упор. В хореографии то тоже не добавили...
У нее и в прошлом году их не было. Были перекрученые тройные с доворотом на льду. Просто начали строго судить только на ФГП.
+7
-2
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фуфырка
Ответ Мороженко
У Титовой пубертат
Чего то рано.
+4
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tull
Ответ Е...С
Хочется, чтобы всех судили одинаково.
Надо комп ставить, чтоб прога фиксировала ребра и докруты. Иначе никак. Пока будет судить человек будут ошибки и "замуты". Судьи такие же люди, они ошибаются и имеют свои интересы.
+3
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фуфырка
Ржу, она не планирует, а может просто не может?
+5
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ДИОНИС
А потом Гений будет сильно возмущаться, почему это его "него..шка" Титова без ультра-си проиграла "какой-то там Двоеглазовой" с её квадами!
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фуфырка
Ответ Viks
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Когда Трусова на ЧМ из пять заявляла вам смешно не было? Что то да получиться, надо практиковаться.
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Jul__ver
Ответ Беглый*
Правду пишут, что Рудковский и Жилина испугались и сбежали от Петросян?
Жилина снялась? 😳
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Delirium
Ответ Oleandra
но какой "вырост" намечается)
Раз эти прыжки в заявке, подозреваю, что Алиса их успешно прыгает на тренировках. Но вот выкатать ПП с 4 квадами- это нужно очень хорошую форму иметь. Т.е. ближе к концу сезона, если не будет травм, может такая программа и нарисуется.
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Masha petrova
Ответ Беглый*
Правду пишут, что Рудковский и Жилина испугались и сбежали от Петросян?
Только не Петросян испугались, а Горбачевой. Слить ей второй раз подряд будет еще тот зашквар, так что решили сосредоточиться на подготовке к шоу наверное
+9
-8
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Мороженко
Ответ Ostinato
И? А музыку ей чем это слушать мешает?
Я насчёт ультра-си говорила
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Е...С
Ответ tull
У нее и в прошлом году их не было. Были перекрученые тройные с доворотом на льду. Просто начали строго судить только на ФГП.
Хочется, чтобы всех судили одинаково.
+1
-1
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Е...С
Соне пройти пубертат с наименьшими потерями для своей спортивной карьеры.
+4
-4
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Е...С
Ответ tull
Надо комп ставить, чтоб прога фиксировала ребра и докруты. Иначе никак. Пока будет судить человек будут ошибки и "замуты". Судьи такие же люди, они ошибаются и имеют свои интересы.
Надо, конечно, но и наказывать судей, которые постоянно "ошибаются", тоже не помешало бы.
0
0
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tull
Ответ Е...С
Надо, конечно, но и наказывать судей, которые постоянно "ошибаются", тоже не помешало бы.
Надо. Но в целом на гран при России судейство нормальное.
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