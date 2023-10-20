Двоеглазова заявила четыре квада в произвольную программу на Гран-при России в Омске, Титова не планирует исполнять ультра-си

Алиса Двоеглазова планирует исполнить четыре квада на Гран-при России в Омске.

В заявке фигуристки на произвольную программу находятся два четверных лутца, четверной тулуп и четверной риттбергер.

не заявила элементов ультра-си.

Четверные прыжки также попробуют исполнить Виктория Морозова (риттбергер), (тулуп), Софья Глаголевская (тулуп) и Лидия Плескачева (тулуп). Елизавета Лабутина попытается прыгнуть тройной аксель.