Двоеглазова заявила четыре квада в произвольную программу на Гран-при России в Омске, Титова не планирует исполнять ультра-си
Алиса Двоеглазова планирует исполнить четыре квада на Гран-при России в Омске.
В заявке фигуристки на произвольную программу находятся два четверных лутца, четверной тулуп и четверной риттбергер.
Софья Титова не заявила элементов ультра-си.
Четверные прыжки также попробуют исполнить Виктория Морозова (риттбергер), Мария Мазур (тулуп), Софья Глаголевская (тулуп) и Лидия Плескачева (тулуп). Елизавета Лабутина попытается прыгнуть тройной аксель.
Жду с нетерпением💓💓💓