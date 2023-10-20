Алиса Двоеглазова: «Короткую нужно катать лучше. А в произвольной бесконечно работать над четверными, чтобы делать их без раздумий»

Теги сборная России женское катание Алиса Двоеглазова Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Алиса Двоеглазова осталась недовольна выступлением на Гран-при России в Омске.

Фигуристка заняла второе место. В произвольной она допустила два падения.

«Я не довольна. Короткую нужно катать лучше. А в произвольной бесконечно работать над четверными, чтобы делать их без раздумий.

Надо работать. И все. Был долгий перерыв между соревнованиями, нужно набирать форму», – сказала Двоеглазова.

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1 комментарий

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N-fox
Умница, Алиса! Вот с таким настроем дальше в сезон.
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