Алиса Двоеглазова: «Короткую нужно катать лучше. А в произвольной бесконечно работать над четверными, чтобы делать их без раздумий»

Алиса Двоеглазова осталась недовольна выступлением на Гран-при России в Омске.

Фигуристка заняла второе место. В произвольной она допустила два падения.

«Я не довольна. Короткую нужно катать лучше. А в произвольной бесконечно работать над четверными, чтобы делать их без раздумий.

Надо работать. И все. Был долгий перерыв между соревнованиями, нужно набирать форму», – сказала Двоеглазова.