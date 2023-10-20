Двоеглазова упала с четверного лутца и тройного флипа в произвольной программе на Гран-при России в Омске

Теги сборная России женское катание Алиса Двоеглазова Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Алиса Двоеглазова дважды упала в произвольной программе на Гран-при в Омске.

Фигуристка исполнила следующий контент: четверной лутц (падение), тройной флип – двойной аксель, четверной тулуп (касание рукой), тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип (падение).

Двоеглазова получила за произвольную 135,28 балла, по сумме – 205,16 балла. Она заняла второе место.

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23 комментария

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Прекрасная фурия
Без Этери на стартах все сыпятся. Вот что значит правильный настрой.
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N-fox
С тройного флипа зря упала. А будет статья с заголовком "Софья Титова не упала ни с одного четверного"?
+8
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Ezhevika33
Да уже понятно что хрустальным можно валить сколько угодно, всё равно окажутся на пьедестале.
+14
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Юра Плисецкий
И действительно, зачем Тутберидзе ездить со своими девочками на старты? Пусть хоть десять раз упадут, баллы все равно хорошие нарисуют.
+10
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Tatiana Klm
Алиса явно не плюс-старт, несмотря на очень серьезный технический уровень. Волнительная барышня, даже валидольная))
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Рябиновые бусы
Ответ Юра Плисецкий
И действительно, зачем Тутберидзе ездить со своими девочками на старты? Пусть хоть десять раз упадут, баллы все равно хорошие нарисуют.
уроненный квадлутц по баллам равен чистому тройному, это так, для общего развития)
+6
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Рябиновые бусы
Ответ Nokolay Fomi4ev
Про приземленный квадтулуп Мазур можно не писать.
почему бы не написать, отличный квад получился.
только после него пошли двойные прыжочки и падение и эффект вау пропал.
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Мороженко
Ответ Наталья Карлова
будем надеется что это связано с началом сезона... по мне надо было без ультра си катать, чистые программы интереснее смотрятся! Удачи Алисе!
Алиса, к сожалению, не стабильна всегда.
+6
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Наталья Карлова
будем надеется что это связано с началом сезона... по мне надо было без ультра си катать, чистые программы интереснее смотрятся! Удачи Алисе!
+5
-2
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Аленка_76
Сделают работу над ошибками и все будет хорошо.
Удачи Алисе на других этапах!
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Наталья Карлова
Ответ Мороженко
Алиса, к сожалению, не стабильна всегда.
ну стабильность в ФК - это вообще редкий фактор... Девочка растет, меняется... а неудачные прокаты - куда ж без них
+4
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Delirium
Занятно наблюдать фанатов Трусовой язвящих по поводу упаденных квадов.
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Рябиновые бусы
Ответ Юра Плисецкий
И что? Когда Тутберидзе вдруг перестала быть перфекционисткой?
не перестала разумеется поэтому квадлутц стоит в программе.
а вот куда делись триксели и квадсальховы у ученицы тренера неговешек-вопрос.
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Мороженко
Ответ Наталья Карлова
ну стабильность в ФК - это вообще редкий фактор... Девочка растет, меняется... а неудачные прокаты - куда ж без них
Ну окей, с квадов падают все, даже мужчины. Но она потом ещё тройной сорвала.
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Рябиновые бусы
Ответ Gelios77
И это отдельная новость на спортс? Браво! Упала и упала. В следующий раз приземлит. Она всегда долго в сезон входит.
да уж, обидненько, в прошлом сезоне Соня Титова по 2 раза падала на каждом этапе ГП но отдельных статей не удостаивалась)
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Oleandra
Как ни странно звучит, но Алиса классно откатала ПП, даже с учётом падений.. я давно не видела у неё, чтобы так в акценты и по всей музыке.. а финальная поза точно в окончание и не шелохнувшись.. молодец за это)
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Юра Плисецкий
Ответ Рябиновые бусы
уроненный квадлутц по баллам равен чистому тройному, это так, для общего развития)
И что? Когда Тутберидзе вдруг перестала быть перфекционисткой?
+2
-2
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