Двоеглазова упала с четверного лутца и тройного флипа в произвольной программе на Гран-при России в Омске

Алиса Двоеглазова дважды упала в произвольной программе на Гран-при в Омске.

Фигуристка исполнила следующий контент: четверной лутц (падение), тройной флип – двойной аксель, четверной тулуп (касание рукой), тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип (падение).

Двоеглазова получила за произвольную 135,28 балла, по сумме – 205,16 балла. Она заняла второе место.