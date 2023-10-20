Двоеглазова упала с четверного лутца и тройного флипа в произвольной программе на Гран-при России в Омске
Алиса Двоеглазова дважды упала в произвольной программе на Гран-при в Омске.
Фигуристка исполнила следующий контент: четверной лутц (падение), тройной флип – двойной аксель, четверной тулуп (касание рукой), тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип (падение).
Двоеглазова получила за произвольную 135,28 балла, по сумме – 205,16 балла. Она заняла второе место.
только после него пошли двойные прыжочки и падение и эффект вау пропал.
Удачи Алисе на других этапах!
а вот куда делись триксели и квадсальховы у ученицы тренера неговешек-вопрос.