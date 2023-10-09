Александр Коган: «Фигурное катание без российских спортсменов теряет очень многое»

Александр Коган заявил, что фигурное катание много теряет без россиян.

Международный союз конькобежцев (ISU) не стал обсуждать вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования на заседании в Лозанне.

Сегодня на сайте организации был опубликован релиз, в котором говорится, что отстранение остается в силе.

«По факту – они продлили действие нашего отстранения, по сути – ничего не изменилось.

Мы как готовились, так и будем готовиться и развивать фигурное катание. Жаль, наш вид спорта без российских фигуристов теряет очень многое», – сказал генеральный директор ФФКР.

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