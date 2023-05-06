Медведева о самых запоминающихся событиях сезона: «Турнир шоу-программ. Никто ничего не понял, но было очень интересно»

Теги Алексей Ягудин сборная России Александр Энберт женское катание Евгения Медведева Кубок Первого канала по фигурному катанию Открытый турнир по шоу-программам Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Евгения Медведева назвала самые запоминающиеся события сезона в фигурном катании России.

Об этом двукратная чемпионка мира высказалась в блоге Александра Энберта на ютубе.

Медведева: Во-первых, [запомнился] турнир шоу-программ, на которых никто ничего не понял, но было очень интересно.

Энберт: Никто не понял, как побеждать, кроме Алексея (Ягудина), ха-ха!

Медведева: Никто в принципе ничего не понял. Просто вышли, откатались красиво. Но было реально интересно, много всяких новых программ интересных.

Энберт: Кстати, с реквизитом, со всем вот этим классно было.

Медведева: Да-да. Кубок Первого канала тоже, прыжковый турнир.

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61 комментарий

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Светлана Архипова
Самое интересное, что больше всего запомнились программы, которые были недооценены.
+62
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Rygeek
Так много про Женю хорошего написано. На спортс.ру? Ущипните меня.)
+49
-15
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Елена Спирина
Все фигуристы старались, готовились. Самое главное, что зрители увидели много новых, классных номеров. Женя права.
+47
-13
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Светлана М
Единственное, что я не поняла на турнире шоу программ, это судейство. Женя была восхитительна! А какая поддержка зала!
+60
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Nata Novak
На шоу-турнире медвеботы были Победителями!
+45
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Виктория Манифик
Да, турнир шоу программ был запоминающимся, номер Жени был интересным
+52
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Zhuuuzhik
Согласна с Женей. Как же было обидно за Матвея Ветлугина с его космическим номером! И за Настю с Сашей с реквизитом, и за Камилу...
+35
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Мария Коваленко
Никто ничего не понял, но за что можно сказать спасибо этому турниру так это за разнообразие новых програм.
у Жени был интересный прекрасный номер 💕
+45
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Настя Волкова
Места распределялись на рандом вообще,но это чувство Жени на соревнованиях ,хоть это и шоу больше,такие нервы,такие эмоции🩵номер такой вдохновляющий.Это было прекрасно
+45
-18
+27
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ElenaA
Эжен и агенты по скидке прикупили ботоферму? что за спам в комментах
+38
-12
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Мария Коваленко
Ответ Team Moonbear
Женя 😂🔥 главное, что турнир шоу-программ подарил нам прекрасную программу Высоко)
и прекрасный хор😍❤️‍🔥
+37
-12
+25
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Mari Gams
Да , турнир шоу программ запомнился , однозначно ,
Номер Жени был потрясающий , не было в ФК такого , чтобы практически весь зал пел 💪, под живой вокал ,… зрелище было до мурашек , Женя умеет вдохновлять !
,
+43
-19
+24
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Татьяна Кот
Красивый, нежный номер был у Жени на турнире и отличное взаимодействие с залом!
+41
-17
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Наталья Полякова
Ответ bona ulo
Интереса ради глянул на дату регистрации новых ников с похожими комментами, посмеялся. К примеру: 11 апреля аж 4 - Наталья Полякова, hello_YOU, Виктория Манифик, Team Moonbear. И все на одной маленькой ветке. Вы бы не палились так сильно.)
Почему палились, я не пойму? Или вас смущает то, что мне нравится Женя? Я не пишу гадости про других спортсменов. Мне нравится творчество Жени Медведевой.❤ Вам добра ,уважаемый статист🙌
+32
-8
+24
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Сашуля П
Зрители тоже ничего не поняли)), но вот номера действительно были яркими! А Высоко вызвал просто бурю эмоций своей красотой, трогательностью и взаимодействием со зрителями😍🥰💙🤍
+43
-20
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Лия Романова
про непонятное судейство на шоу-турнире это Женя в точку) а ее номер был супер! Единственная под живой вокал, подпевающие трибуны и весь Мегаспорт в огнях - было офигенно!
+44
-21
+23
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Team Moonbear
Женя 😂🔥 главное, что турнир шоу-программ подарил нам прекрасную программу Высоко)
+49
-26
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MedoSalchow
На турнире шоу-программ вообще никто ничего не понял 😁 но Женя была прекрасна ❤️
+49
-27
+22
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hello_YOU
Спасибо турниру шоу-программ за возможность вновь видеть и поболеть за Женю на «соревновательном» льду.
Хоть мы и все почувствовали себя Настей Мишиной с ее «я ни₽&₽@ не поняла».
Надеюсь, регламент турнира доработают и будут проводить ежегодно.
+38
-16
+22
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Наталья Полякова
Ответ Мурка Мурлыковна
Интересно, де Бабаусьен самой не противно, что только специально нанятые за деньги люди ей восхваления пишут? Есть у нее фанаты и поддержка, но не в таком масштабе, как пытаются представить. Смешно. Десяток однотипных имен типа маша-алена, однотипные комменты "согласна", "красавица", полностью права". Вступающие в связный , с фактажом, разговор боты дороже стоят что ль, денег не хватает
То есть по вашей логике, если хорошие комментарии о Жене-это обязательно за деньги?Я вас сильно разочарую, я пишу бесплатно и по зову сердца❤💞.
+26
-5
+21
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Аленка_76
Мне тоже запомнились Шоу-программы. А особенно номер Жени " Высоко". А как ее встречал зал, никого так не встречали !
+43
-22
+21
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Наталья Полякова
Женя всегда украшает своим номером любой турнир, или шоу. С нетерпением жду новых номеров и активности от Женечки❤❤❤
+40
-20
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bona ulo
Интереса ради глянул на дату регистрации новых ников с похожими комментами, посмеялся. К примеру: 11 апреля аж 4 - Наталья Полякова, hello_YOU, Виктория Манифик, Team Moonbear. И все на одной маленькой ветке. Вы бы не палились так сильно.)
+31
-11
+20
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Лия Романова
Ответ Евгения Гринева
Кроме фонариков ничего в самой программе не было восхитительного, та же Хибла или комета, только в профиль
вам не было, а другим было) а примерно один набор элементов катает каждый фигурист в каждой программе😊
+39
-20
+19
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Соня Розенфельд
Я тоже ниче не поняла на шоу-программах😄 всё,что понравилось,было недооценено) Но не суть, медвеботы в любом случае там кайфанули❤️
+27
-9
+18
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