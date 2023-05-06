Медведева о самых запоминающихся событиях сезона: «Турнир шоу-программ. Никто ничего не понял, но было очень интересно»

Евгения Медведева назвала самые запоминающиеся события сезона в фигурном катании России.

Об этом двукратная чемпионка мира высказалась в блоге Александра Энберта на ютубе.

Медведева: Во-первых, [запомнился] турнир шоу-программ, на которых никто ничего не понял, но было очень интересно.

Энберт: Никто не понял, как побеждать, кроме Алексея (Ягудина), ха-ха!

Медведева: Никто в принципе ничего не понял. Просто вышли, откатались красиво. Но было реально интересно, много всяких новых программ интересных.

Энберт: Кстати, с реквизитом, со всем вот этим классно было.

Медведева: Да-да. Кубок Первого канала тоже, прыжковый турнир.

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