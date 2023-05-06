Медведева о самых запоминающихся событиях сезона: «Турнир шоу-программ. Никто ничего не понял, но было очень интересно»
Евгения Медведева назвала самые запоминающиеся события сезона в фигурном катании России.
Об этом двукратная чемпионка мира высказалась в блоге Александра Энберта на ютубе.
Медведева: Во-первых, [запомнился] турнир шоу-программ, на которых никто ничего не понял, но было очень интересно.
Энберт: Никто не понял, как побеждать, кроме Алексея (Ягудина), ха-ха!
Медведева: Никто в принципе ничего не понял. Просто вышли, откатались красиво. Но было реально интересно, много всяких новых программ интересных.
Энберт: Кстати, с реквизитом, со всем вот этим классно было.
Медведева: Да-да. Кубок Первого канала тоже, прыжковый турнир.
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у Жени был интересный прекрасный номер 💕
Номер Жени был потрясающий , не было в ФК такого , чтобы практически весь зал пел 💪, под живой вокал ,… зрелище было до мурашек , Женя умеет вдохновлять !
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Хоть мы и все почувствовали себя Настей Мишиной с ее «я ни₽&₽@ не поняла».
Надеюсь, регламент турнира доработают и будут проводить ежегодно.