Мама Варвары Гордиенко о снятии дочери с Гран-при России в Омске: «Не пришло приглашение от ФФКР. Никто не объяснил, почему так произошло»

Мама фигуристки Варвары Гордиенко высказалась о снятии дочери с этапа в Омске.

19-20 октября на этапе Гран-при России в Омске пройдут соревнования юниорок. Нина Гордиенко в телеграм-канале ответила на вопрос, почему ее дочь снялась.

«Мою дочь заявили на соревнования. Она готовилась к ним. Но она не смогла поехать по непонятным и независящим от нас причинам.

Как объяснила нам Федерация фигурного катания Краснодарского края – не пришел официальный запрос или приглашение на соревнования от Федерации фигурного катания РФ. Никто не объяснил нам причин, почему так произошло», – написала Нина Гордиенко.