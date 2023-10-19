Мама Варвары Гордиенко о снятии дочери с Гран-при России в Омске: «Не пришло приглашение от ФФКР. Никто не объяснил, почему так произошло»

Теги сборная России ФФКР женское катание Серия Гран-при России Сердце Сибири Варвара Гордиенко Фигурное катание

Мама фигуристки Варвары Гордиенко высказалась о снятии дочери с этапа в Омске.

19-20 октября на этапе Гран-при России в Омске пройдут соревнования юниорок. Нина Гордиенко в телеграм-канале ФФКР ответила на вопрос, почему ее дочь снялась.

«Мою дочь заявили на соревнования. Она готовилась к ним. Но она не смогла поехать по непонятным и независящим от нас причинам.

Как объяснила нам Федерация фигурного катания Краснодарского края – не пришел официальный запрос или приглашение на соревнования от Федерации фигурного катания РФ. Никто не объяснил нам причин, почему так произошло», – написала Нина Гордиенко.

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5 комментариев

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Алеся Ткаченко
И вот это претендует на замену ГП.Смешно.
+9
0
+9
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Самая цитируемая и вообще недура
Бедный ребенок. Пусть Федра дает другой этап.
+8
-1
+7
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Владимир Харько
А на жеребьёвке присутствовала, получила 10-й номер.
+5
0
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Anna
Бардак какой-то
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Kareglazaya
Бред какой-то. Надеюсь, на другой этап пригласят, иначе это вообще за гранью...
+2
0
+2
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