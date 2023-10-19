Мама Варвары Гордиенко о снятии дочери с Гран-при России в Омске: «Не пришло приглашение от ФФКР. Никто не объяснил, почему так произошло»
Мама фигуристки Варвары Гордиенко высказалась о снятии дочери с этапа в Омске.
19-20 октября на этапе Гран-при России в Омске пройдут соревнования юниорок. Нина Гордиенко в телеграм-канале ФФКР ответила на вопрос, почему ее дочь снялась.
«Мою дочь заявили на соревнования. Она готовилась к ним. Но она не смогла поехать по непонятным и независящим от нас причинам.
Как объяснила нам Федерация фигурного катания Краснодарского края – не пришел официальный запрос или приглашение на соревнования от Федерации фигурного катания РФ. Никто не объяснил нам причин, почему так произошло», – написала Нина Гордиенко.
5 комментариев