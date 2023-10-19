Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Кропылев, Ковтун, Пузин, Чмиль и Бадави выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России результаты мужское катание Марк Лукин Никита Сенцов Макар Пузин Серия Гран-при России Тимофей Шелковников Илья Неретин Кирилл Кропылев Александр Чмиль Глеб Ковтун Алексей Заводских Сердце Сибири Максим Бадави Вячеслав Касьяненко Арсений Словягин Роман Попов Владислав Скворцов Александр Семков Фигурное катание

20 октября на Гран-при России в Омске юниоры покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 12:40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Роман Попов

2. Вячеслав Касьяненко

3. Арсений Словягин

4. Никита Сенцов

Вторая разминка

5. Марк Лукин

6. Владислав Скворцов

7. Илья Неретин

8. Максим Бадави

9. Тимофей Шелковников

Третья разминка

10. Александр Семков

11. Александр Чмиль

12. Макар Пузин

13. Глеб Ковтун

14. Кирилл Кропылев

После короткой программы

1. Кирилл Кропылев – 82,28

2. Глеб Ковтун – 77,13

3. Макар Пузин – 75,85

4. Александр Чмиль – 72,84

5. Александр Семков – 72,35

6. Тимофей Шелковников – 70,91

7. Максим Бадави – 68,60

8. Илья Неретин – 67,19

9. Владислав Скворцов – 64,05

10. Марк Лукин – 62,08

11. Никита Сенцов – 59,67

12. Арсений Словягин – 58,93

13. Вячеслав Касьяненко – 55,94

14. Роман Попов – 52,22

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница

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