Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Шелковников, Лукин, Чмиль, Пузин, Сенцов, Кропылев покажут короткие программы

19 октября юниоры покажут короткие программы на Гран-при России в Омске.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 17:25 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

1. Вячеслав Касьяненко



2. Никита Сенцов



3. Алексей Заводских



4. Арсений Словягин



5. Роман Попов



6. Владислав Скворцов



7. Александр Чмиль



8.



9. Тимофей Шелковников



10. Макар Пузин



11. Александр Семков



12. Кирилл Кропылев



13. Глеб Ковтун



14. Максим Бадави



15. Илья Неретин