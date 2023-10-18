Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Шелковников, Лукин, Чмиль, Пузин, Сенцов, Кропылев покажут короткие программы

Теги сборная России результаты мужское катание Марк Лукин Никита Сенцов Макар Пузин Серия Гран-при России Тимофей Шелковников Илья Неретин Кирилл Кропылев Александр Чмиль Глеб Ковтун Алексей Заводских Сердце Сибири Максим Бадави Вячеслав Касьяненко Арсений Словягин Роман Попов Владислав Скворцов Александр Семков Фигурное катание

19 октября юниоры покажут короткие программы на Гран-при России в Омске.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 17:25 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники

1. Вячеслав Касьяненко

2. Никита Сенцов

3. Алексей Заводских

4. Арсений Словягин

5. Роман Попов

6. Владислав Скворцов

7. Александр Чмиль

8. Марк Лукин

9. Тимофей Шелковников

10. Макар Пузин

11. Александр Семков

12. Кирилл Кропылев

13. Глеб Ковтун

14. Максим Бадави

15. Илья Неретин

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1 комментарий

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floret
Удачи всем! Наконец увидим Марка Лукина.
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